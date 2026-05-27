Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

Куриные биточки: горячее блюдо без лишних калорий

Если вам хочется чего-то мясного, приготовьте куриные биточки.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Куриные биточки

Куриные биточки / © Credits

Добавьте в мясо сметану, и блюдо получится нежным и сочным, а крахмал не даст биточкам развалиться. Подайте с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
яйца куриные
1 шт.
крахмал картофельный
2 ст. л.
сметана
2 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
растительное масло.

  1. Филе помойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками.

  2. Лук, чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.

  3. Яйцо взбейте венчиком.

  4. В миску выложите куриное филе, яйцо, сметану, лук, чеснок, перец черный молотый, посолите, перемешайте, всыпьте крахмал и еще раз хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте массу столовой ложкой в виде небольших оладий и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.

  • По желанию добавьте зелень.

