Куриные биточки: горячее блюдо без лишних калорий
Если вам хочется чего-то мясного, приготовьте куриные биточки.
Добавьте в мясо сметану, и блюдо получится нежным и сочным, а крахмал не даст биточкам развалиться. Подайте с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- крахмал картофельный
- 2 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло.
-
Филе помойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками.
Лук, чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.
Яйцо взбейте венчиком.
В миску выложите куриное филе, яйцо, сметану, лук, чеснок, перец черный молотый, посолите, перемешайте, всыпьте крахмал и еще раз хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте массу столовой ложкой в виде небольших оладий и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Сметану можно заменить майонезом.
По желанию добавьте зелень.