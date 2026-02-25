Дженнифер Гарнер с мамой instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Реклама

Дженнифер Гарнер знакома нам как актриса фильмов «Из 13 в 30» и «Шпионка», а в последнее время и как ведущая домашних кулинарных экспериментов в соцсетях. Во время визита ее мамы и сестер в гости, она приготовила особые куриные энчиладас вместе со своей мамой, блюдо, которое было ее любимым еще с детства. Хотя это и не классический мексиканский рецепт, вкус остается на высоте.

Куриные энчиладас от Дженнифер Гарнер instagram.com/jennifer.garner / © Instagram

Ингредиенты пшеничные тортильи 12 шт. филе вареной курицы 3 шт. сливочное масло 4 ст. л. крем-суп из курицы зелёный чили 2 банки крупный лук 1 шт. сельдерей твердый сыр (должен хорошо плавиться) 900 г сметана 1 чашка

Куриный крем-суп — это густой, сливочный суп на основе куриного бульона, сливок или молока, загущенный мукой, с насыщенным вкусом курицы

Приготовление

Положите 3 куриные грудки без костей в холодную воду с луком, солью и перцем горошком. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите до 74°C внутри грудок. После охлаждения нарежьте курицу на волокна или измельчите руками. На сковороде растопите 4 ст. л. масла, обжарьте лук и сельдерей до мягкости. Добавьте курицу и перемешайте. В миске смешайте крем-суп из курицы, зеленый чили и сметану. Часть смеси выложите на дно подготовленной формы для запекания (размер где-то 23 на 33 см). Наполните тортильи куриной смесью, сверните и выложите швом вниз в форму. Залейте остатками соуса и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой до 175°C духовке примерно 30 мин, пока сыр не зарумянится и блюдо не закипит.

Советы от Дженнифер Гарнер

Можно добавить острый соус, халапеньо или немного перца чили во время обжарки.

Вместо вареной курицы можно взять запеченную или копченую.

Блюдо хорошо хранится в морозильнике, поэтому идеально подходит для обеда «на потом».

Подавайте с мексиканским красным рисом, бобами или кукурузой для полноценного семейного обеда.

Семейный рецепт Дженнифер Гарнер доказывает, что блюдам не обязательно быть классическими, чтобы быть любимыми. Аромат свежего сыра, нежная курица и пикантный соус делают это блюдо настоящим уютным хитом на вашем столе.