Рецепты
151
2 мин

Куриные энчиладас от Дженнифер Гарнер и ее мамы — семейный рецепт

Дженнифер Гарнер рассказала о любимом семейном рецепте, который легко адаптировать под любое количество гостей и даже заморозить на потом. Простой, ароматный и уютный вариант для домашнего ужина.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час. 5 мин.
270 ккал
Дженнифер Гарнер с мамой instagram.com_jennifer.garner

Дженнифер Гарнер с мамой instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Дженнифер Гарнер знакома нам как актриса фильмов «Из 13 в 30» и «Шпионка», а в последнее время и как ведущая домашних кулинарных экспериментов в соцсетях. Во время визита ее мамы и сестер в гости, она приготовила особые куриные энчиладас вместе со своей мамой, блюдо, которое было ее любимым еще с детства. Хотя это и не классический мексиканский рецепт, вкус остается на высоте.

Куриные энчиладас от Дженнифер Гарнер instagram.com/jennifer.garner / © Instagram

Куриные энчиладас от Дженнифер Гарнер instagram.com/jennifer.garner / © Instagram

Ингредиенты

пшеничные тортильи
12 шт.
филе вареной курицы
3 шт.
сливочное масло
4 ст. л.
крем-суп из курицы
зелёный чили
2 банки
крупный лук
1 шт.
сельдерей
твердый сыр (должен хорошо плавиться)
900 г
сметана
1 чашка

Куриный крем-суп — это густой, сливочный суп на основе куриного бульона, сливок или молока, загущенный мукой, с насыщенным вкусом курицы

Приготовление

  1. Положите 3 куриные грудки без костей в холодную воду с луком, солью и перцем горошком.

  2. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите до 74°C внутри грудок.

  3. После охлаждения нарежьте курицу на волокна или измельчите руками.

  4. На сковороде растопите 4 ст. л. масла, обжарьте лук и сельдерей до мягкости.

  5. Добавьте курицу и перемешайте.

  6. В миске смешайте крем-суп из курицы, зеленый чили и сметану.

  7. Часть смеси выложите на дно подготовленной формы для запекания (размер где-то 23 на 33 см).

  8. Наполните тортильи куриной смесью, сверните и выложите швом вниз в форму.

  9. Залейте остатками соуса и посыпьте сыром.

  10. Выпекайте в разогретой до 175°C духовке примерно 30 мин, пока сыр не зарумянится и блюдо не закипит.

Советы от Дженнифер Гарнер

  • Можно добавить острый соус, халапеньо или немного перца чили во время обжарки.

  • Вместо вареной курицы можно взять запеченную или копченую.

  • Блюдо хорошо хранится в морозильнике, поэтому идеально подходит для обеда «на потом».

  • Подавайте с мексиканским красным рисом, бобами или кукурузой для полноценного семейного обеда.

Семейный рецепт Дженнифер Гарнер доказывает, что блюдам не обязательно быть классическими, чтобы быть любимыми. Аромат свежего сыра, нежная курица и пикантный соус делают это блюдо настоящим уютным хитом на вашем столе.

