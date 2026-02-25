- Дата публикации
Куриные энчиладас от Дженнифер Гарнер и ее мамы — семейный рецепт
Дженнифер Гарнер рассказала о любимом семейном рецепте, который легко адаптировать под любое количество гостей и даже заморозить на потом. Простой, ароматный и уютный вариант для домашнего ужина.
Дженнифер Гарнер знакома нам как актриса фильмов «Из 13 в 30» и «Шпионка», а в последнее время и как ведущая домашних кулинарных экспериментов в соцсетях. Во время визита ее мамы и сестер в гости, она приготовила особые куриные энчиладас вместе со своей мамой, блюдо, которое было ее любимым еще с детства. Хотя это и не классический мексиканский рецепт, вкус остается на высоте.
Ингредиенты
- пшеничные тортильи
- 12 шт.
- филе вареной курицы
- 3 шт.
- сливочное масло
- 4 ст. л.
- крем-суп из курицы
-
- зелёный чили
- 2 банки
- крупный лук
- 1 шт.
- сельдерей
-
- твердый сыр (должен хорошо плавиться)
- 900 г
- сметана
- 1 чашка
Куриный крем-суп — это густой, сливочный суп на основе куриного бульона, сливок или молока, загущенный мукой, с насыщенным вкусом курицы
Приготовление
Положите 3 куриные грудки без костей в холодную воду с луком, солью и перцем горошком.
Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите до 74°C внутри грудок.
После охлаждения нарежьте курицу на волокна или измельчите руками.
На сковороде растопите 4 ст. л. масла, обжарьте лук и сельдерей до мягкости.
Добавьте курицу и перемешайте.
В миске смешайте крем-суп из курицы, зеленый чили и сметану.
Часть смеси выложите на дно подготовленной формы для запекания (размер где-то 23 на 33 см).
Наполните тортильи куриной смесью, сверните и выложите швом вниз в форму.
Залейте остатками соуса и посыпьте сыром.
Выпекайте в разогретой до 175°C духовке примерно 30 мин, пока сыр не зарумянится и блюдо не закипит.
Советы от Дженнифер Гарнер
Можно добавить острый соус, халапеньо или немного перца чили во время обжарки.
Вместо вареной курицы можно взять запеченную или копченую.
Блюдо хорошо хранится в морозильнике, поэтому идеально подходит для обеда «на потом».
Подавайте с мексиканским красным рисом, бобами или кукурузой для полноценного семейного обеда.
Семейный рецепт Дженнифер Гарнер доказывает, что блюдам не обязательно быть классическими, чтобы быть любимыми. Аромат свежего сыра, нежная курица и пикантный соус делают это блюдо настоящим уютным хитом на вашем столе.