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Куриные фрикадельки "Баффало": рецепт оригинальной праздничной закуски

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
285 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
156
Время на прочтение
1 мин
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Куриные фрикадельки "Баффало": рецепт оригинальной праздничной закуски

Куриные фрикадельки "Баффало" / Фото: Credits

Зимние праздники скоро начнутся, и сейчас самое время подыскивать рецепты для праздничных застолий.

Фрикадельки из курицы «Баффало» будут острыми, пикантными и идеально нежными.

Ингредиенты

сельдерей
2 стебля
лук
0,5 шт.
яйцо
1 шт.
горчица
1 ст. л.
оливковое масло
1+3 ст. л.
куриный фарш
500 г
панировочные сухари
1 ст.
соль
1 ч. л.
молотый черный перец
0,5 ч. л.
масло
50 г
острый соус «Баффало»
неполный стакан

1. В небольшой сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный сельдерей и лук и готовьте до готовности, 3–4 минуты. Дайте остыть до комнатной температуры.

2. В средней миске смешайте охлажденную смесь сельдерея со слегка взбитым яйцом, горчицей и куриным фаршем. Добавьте панировочные сухари, соль и перец; перемешайте.

3. Сформируйте из смеси небольшие шарики. Нагрейте оставшиеся 3 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Добавьте фрикадельки и готовьте до золотисто-коричневого цвета со всех сторон, по 2–3 минуты с каждой стороны (всего 8–10 минут). Встряхните сковороду, чтобы обвалять фрикадельки в горячем масле и убедиться, что они полностью прожарены.

4. В средней кастрюле растопите масло на среднем огне. Добавьте острый соус и взбейте до однородной массы. Перемешайте фрикадельки в соусе, чтобы покрыть их.

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