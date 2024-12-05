Куриные фрикадельки "Баффало": рецепт оригинальной праздничной закуски

Зимние праздники скоро начнутся, и сейчас самое время подыскивать рецепты для праздничных застолий.
Фрикадельки из курицы «Баффало» будут острыми, пикантными и идеально нежными.
Ингредиенты
- сельдерей
- 2 стебля
- лук
- 0,5 шт.
- яйцо
- 1 шт.
- горчица
- 1 ст. л.
- оливковое масло
- 1+3 ст. л.
- куриный фарш
- 500 г
- панировочные сухари
- 1 ст.
- соль
- 1 ч. л.
- молотый черный перец
- 0,5 ч. л.
- масло
- 50 г
- острый соус «Баффало»
- неполный стакан
1. В небольшой сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный сельдерей и лук и готовьте до готовности, 3–4 минуты. Дайте остыть до комнатной температуры.
2. В средней миске смешайте охлажденную смесь сельдерея со слегка взбитым яйцом, горчицей и куриным фаршем. Добавьте панировочные сухари, соль и перец; перемешайте.
3. Сформируйте из смеси небольшие шарики. Нагрейте оставшиеся 3 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Добавьте фрикадельки и готовьте до золотисто-коричневого цвета со всех сторон, по 2–3 минуты с каждой стороны (всего 8–10 минут). Встряхните сковороду, чтобы обвалять фрикадельки в горячем масле и убедиться, что они полностью прожарены.
4. В средней кастрюле растопите масло на среднем огне. Добавьте острый соус и взбейте до однородной массы. Перемешайте фрикадельки в соусе, чтобы покрыть их.
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