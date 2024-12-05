Куриные фрикадельки "Баффало": рецепт оригинальной праздничной закуски

Зимние праздники скоро начнутся, и сейчас самое время подыскивать рецепты для праздничных застолий.

Фрикадельки из курицы «Баффало» будут острыми, пикантными и идеально нежными.

Ингредиенты сельдерей 2 стебля лук 0,5 шт. яйцо 1 шт. горчица 1 ст. л. оливковое масло 1+3 ст. л. куриный фарш 500 г панировочные сухари 1 ст. соль 1 ч. л. молотый черный перец 0,5 ч. л. масло 50 г острый соус «Баффало» неполный стакан

1. В небольшой сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный сельдерей и лук и готовьте до готовности, 3–4 минуты. Дайте остыть до комнатной температуры.

2. В средней миске смешайте охлажденную смесь сельдерея со слегка взбитым яйцом, горчицей и куриным фаршем. Добавьте панировочные сухари, соль и перец; перемешайте.

3. Сформируйте из смеси небольшие шарики. Нагрейте оставшиеся 3 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Добавьте фрикадельки и готовьте до золотисто-коричневого цвета со всех сторон, по 2–3 минуты с каждой стороны (всего 8–10 минут). Встряхните сковороду, чтобы обвалять фрикадельки в горячем масле и убедиться, что они полностью прожарены.

4. В средней кастрюле растопите масло на среднем огне. Добавьте острый соус и взбейте до однородной массы. Перемешайте фрикадельки в соусе, чтобы покрыть их.

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