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Куриные голени с овощами в духовке: рецепт полезного блюда

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
126 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
316
Время на прочтение
1 мин
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Куриные голени с овощами в духовке: рецепт полезного блюда

Куриные голени с овощами в духовке / Фото: Credits

Куриные голени с овощами — это полноценное блюдо: мясо с гарниром. Готовится довольно быстро, нужно всего лишь сложить подготовленные ингредиенты: куриные голени, овощи и приправы — в форму для запекания и поставить запекаться в духовку.

Ингредиенты

куриные голени
6 шт.
картофель
3 шт.
томаты черри
10 шт.
перец сладкий
2 шт.
чеснок
4 шт.
специи прованских трав
соевый соус
2 ст. л.
перец черный молотый
специи для курицы
соль
масло растительное
  1. Куриные голени вымойте и обсушите.
  2. Добавьте соевый соус, специи, перец, одну столовую ложку растительного масла и соль. Натрите этой смесью голени и оставьте промариноваться на 20 минут.
  3. Перец сладкий помойте и очистите от плодоножек и семян. Нарежьте на крупные кусочки.
  4. Чеснок нарежьте дольками.
  5. Картофель помойте и очистите. Разрежьте на крупные дольки.
  6. Добавьте чеснок, нарезанный болгарский перец, две столовые ложки растительного масла, посыпьте специями прованских трав.
  7. Посолите и перемешайте.
  8. В форму для запекания, выложите голени, картофель с перцем.
  9. Сверху выложите помидоры черри.
  10. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов  30-40 минут до золотистого цвета. Посыпьте зеленью.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.
  • Помидоры можно разрезать на две части или выложить целыми.

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Дата публикации
Просмотры
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