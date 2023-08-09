Куриные голени с овощами в духовке: рецепт полезного блюда

Куриные голени с овощами — это полноценное блюдо: мясо с гарниром. Готовится довольно быстро, нужно всего лишь сложить подготовленные ингредиенты: куриные голени, овощи и приправы — в форму для запекания и поставить запекаться в духовку.
Ингредиенты
- куриные голени
- 6 шт.
- картофель
- 3 шт.
- томаты черри
- 10 шт.
- перец сладкий
- 2 шт.
- чеснок
- 4 шт.
- специи прованских трав
- соевый соус
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- специи для курицы
- соль
- масло растительное
- Куриные голени вымойте и обсушите.
- Добавьте соевый соус, специи, перец, одну столовую ложку растительного масла и соль. Натрите этой смесью голени и оставьте промариноваться на 20 минут.
- Перец сладкий помойте и очистите от плодоножек и семян. Нарежьте на крупные кусочки.
- Чеснок нарежьте дольками.
- Картофель помойте и очистите. Разрежьте на крупные дольки.
- Добавьте чеснок, нарезанный болгарский перец, две столовые ложки растительного масла, посыпьте специями прованских трав.
- Посолите и перемешайте.
- В форму для запекания, выложите голени, картофель с перцем.
- Сверху выложите помидоры черри.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут до золотистого цвета. Посыпьте зеленью.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
- Помидоры можно разрезать на две части или выложить целыми.
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