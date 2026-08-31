Куриные голени в сметанном соусе: рецепт нежного горячего

В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте на среднем огне, куриные голени с двух сторон, до легкой золотистой корочки, добавьте лук и жарьте еще до мягкости лука, затем залейте сметанным соусом, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 30 минут, периодически помешивая.