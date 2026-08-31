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Куриные голени в сметанном соусе: рецепт нежного горячего
Куриные голени получаются очень нежными и сочными, так как мясо тушится в сметанном соусе, и буквально тают во рту.
Подавайте в горячем виде, с любым гарниром, поливая соусом, в котором тушилось мясо.
Ингредиенты
- куриные голени — 8 шт;
- 8 шт.
- сметана 15%
- 250 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- растительное масло
- 2-3 ст. л.
- вода
- 120 мл
- соль
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Куриные голени промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на средние кубики, чеснок измельчите.
Для соуса: в миску выложите сметану, чеснок, паприку, перец черный молотый, посолите, влейте теплую воду и перемешайте.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте на среднем огне, куриные голени с двух сторон, до легкой золотистой корочки, добавьте лук и жарьте еще до мягкости лука, затем залейте сметанным соусом, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 30 минут, периодически помешивая.
Советы:
Перед подачей по желанию посыпьте свежей зеленью.