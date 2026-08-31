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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Куриные голени в сметанном соусе: рецепт нежного горячего

Куриные голени получаются очень нежными и сочными, так как мясо тушится в сметанном соусе, и буквально тают во рту.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
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Куриные голени в сметанном соусе

Куриные голени в сметанном соусе / © Credits

Подавайте в горячем виде, с любым гарниром, поливая соусом, в котором тушилось мясо.

Ингредиенты

куриные голени — 8 шт;
8 шт.
сметана 15%
250 г
лук репчатый
2 шт.
чеснок
2 зубчика
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
растительное масло
2-3 ст. л.
вода
120 мл
соль

  1. Куриные голени промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью.

  2. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на средние кубики, чеснок измельчите.

  3. Для соуса: в миску выложите сметану, чеснок, паприку, перец черный молотый, посолите, влейте теплую воду и перемешайте.

  4. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте на среднем огне, куриные голени с двух сторон, до легкой золотистой корочки, добавьте лук и жарьте еще до мягкости лука, затем залейте сметанным соусом, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 30 минут, периодически помешивая.

Советы:

  • Перед подачей по желанию посыпьте свежей зеленью.

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