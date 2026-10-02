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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
204
Время на прочтение
1 мин

Куриные конверты Кордон-блю: рецепт невероятно вкусного блюда

Хрустящая золотистая корочка, нежное куриное филе, ветчина и расплавленный сыр внутри — это домашние конверты Кордон-блю, которые легко приготовить на ужин.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
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Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

Классическое Кордон-блю совсем не обязательно заказывать в ресторане. Из куриного филе, нескольких ломтиков ветчины и сыра можно приготовить сочное блюдо с аппетитной хрустящей корочкой, об этом рассказали на странице pp.iriska. Особый плюс рецепта — никаких сложных ингредиентов, а панировочные сухари сделают корочку ещё более хрустящей.

Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

Ингредиенты

куриное филе
вино
сыр
яйца
мука
панировочные сухари
соль
чёрный перец
масло для жарки
Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

Приготовление

  1. Куриное филе разрежьте вдоль на две пластины.

  2. Каждую хорошо отбейте с обеих сторон, чтобы мясо стало тоньше и прожарилось более равномерно.

  3. Посолите, поперчите филе и оставьте на 10–15 мин.

  4. На одну половину каждой заготовки выложите ломтик ветчины и сыра.

  5. Накройте начинку второй половиной филе и сформируйте своеобразный конвертик.

  6. Теперь приготовьте панировку: сначала обваляйте конвертик в муке, затем окуните в яйца, взбитые с щепоткой соли, а после этого обильно обваляйте в панировочных сухарях.

  7. Разогрейте достаточное количество масла в сковороде.

  8. Обжарьте конвертики на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.

  9. Подавайте сразу, пока корочка остаётся хрустящей, а сыр внутри — горячим и тягучим.

Золотистая корочка, сочное мясо и начинка из сыра и ветчины — идеальное сочетание для тех, кто любит простые, но по-настоящему аппетитные блюда.

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