Куриные конверты Кордон-блю: рецепт невероятно вкусного блюда

Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

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Классическое Кордон-блю совсем не обязательно заказывать в ресторане. Из куриного филе, нескольких ломтиков ветчины и сыра можно приготовить сочное блюдо с аппетитной хрустящей корочкой, об этом рассказали на странице pp.iriska. Особый плюс рецепта — никаких сложных ингредиентов, а панировочные сухари сделают корочку ещё более хрустящей.

Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

Ингредиенты куриное филе вино сыр яйца мука панировочные сухари соль чёрный перец масло для жарки

Куриные конверты «Кордон-блю» tiktok.com/@pp.iriska

Приготовление

Куриное филе разрежьте вдоль на две пластины. Каждую хорошо отбейте с обеих сторон, чтобы мясо стало тоньше и прожарилось более равномерно. Посолите, поперчите филе и оставьте на 10–15 мин. На одну половину каждой заготовки выложите ломтик ветчины и сыра. Накройте начинку второй половиной филе и сформируйте своеобразный конвертик. Теперь приготовьте панировку: сначала обваляйте конвертик в муке, затем окуните в яйца, взбитые с щепоткой соли, а после этого обильно обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте достаточное количество масла в сковороде. Обжарьте конвертики на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки. Подавайте сразу, пока корочка остаётся хрустящей, а сыр внутри — горячим и тягучим.

Золотистая корочка, сочное мясо и начинка из сыра и ветчины — идеальное сочетание для тех, кто любит простые, но по-настоящему аппетитные блюда.

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