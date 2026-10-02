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Куриные конверты Кордон-блю: рецепт невероятно вкусного блюда
Хрустящая золотистая корочка, нежное куриное филе, ветчина и расплавленный сыр внутри — это домашние конверты Кордон-блю, которые легко приготовить на ужин.
Классическое Кордон-блю совсем не обязательно заказывать в ресторане. Из куриного филе, нескольких ломтиков ветчины и сыра можно приготовить сочное блюдо с аппетитной хрустящей корочкой, об этом рассказали на странице pp.iriska. Особый плюс рецепта — никаких сложных ингредиентов, а панировочные сухари сделают корочку ещё более хрустящей.
Ингредиенты
- куриное филе
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- вино
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- сыр
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- яйца
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- мука
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- панировочные сухари
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- соль
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- чёрный перец
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- масло для жарки
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Приготовление
Куриное филе разрежьте вдоль на две пластины.
Каждую хорошо отбейте с обеих сторон, чтобы мясо стало тоньше и прожарилось более равномерно.
Посолите, поперчите филе и оставьте на 10–15 мин.
На одну половину каждой заготовки выложите ломтик ветчины и сыра.
Накройте начинку второй половиной филе и сформируйте своеобразный конвертик.
Теперь приготовьте панировку: сначала обваляйте конвертик в муке, затем окуните в яйца, взбитые с щепоткой соли, а после этого обильно обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте достаточное количество масла в сковороде.
Обжарьте конвертики на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.
Подавайте сразу, пока корочка остаётся хрустящей, а сыр внутри — горячим и тягучим.
Золотистая корочка, сочное мясо и начинка из сыра и ветчины — идеальное сочетание для тех, кто любит простые, но по-настоящему аппетитные блюда.