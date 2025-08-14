ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
139
Время на прочтение
2 мин

Куриные котлеты с кабачками: интересный рецепт

Кабачок — один из самых универсальных летних овощей. Он прекрасно сочетается с мясом, делает блюда нежными и сочными, а еще добавляет легкости, ведь уменьшает калорийность.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Куриные котлеты с кабачками

Куриные котлеты с кабачками / © Credits

Если у вас в холодильнике завалялся кабачок, который вот-вот испортится, этот рецепт станет настоящим спасением. Куриные котлеты с кабачками готовятся быстро, получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи, а главное, нравятся и детям, и взрослым. О рецепте их приготовления рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты

Куриное филе
2 шт. (400 г)
Яйцо
1 шт.
Лук репчатый
½ шт.
Кабачок
1 шт.
Приправа к курице
Соль
Свежая петрушка
3-4 веточки
Масло гхи (или любое растительное масло для жарки)

Приготовление

  1. Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте крупными кусками.

  2. Измельчите филе вместе с луком, яйцом, солью и приправой к курице в блендере или мясорубке до однородной массы.

  3. Натрите кабачок на мелкой терке, слегка посолите и оставьте на несколько минут. Затем хорошо отожмите сок, чтобы котлеты не получились водянистыми.

  4. Добавьте кабачок и мелко нарезанную петрушку к куриному фаршу. Перемешайте до однородности.

  5. Чтобы они были аккуратными, смачивайте руки в холодной воде перед каждым формированием.

  6. На сковороде разогрейте масло гхи или другое масло. Жарьте котлеты с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 4-5 мин с каждой стороны.

  7. Лучше всего сочетаются со свежими овощами, салатом или легким соусом на основе йогурта.

Советы

  • Если хотите уменьшить количество жира, котлеты можно запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 мин.

  • Для более насыщенного вкуса добавьте в фарш зубчик чеснока или немного тертого сыра.

  • Вместо куриного филе можно использовать индейку.

Куриные котлеты с кабачками — это не только вкусно, но и полезно. Такое блюдо легко впишется в меню здорового питания, станет хорошим вариантом для семейного ужина и прекрасно подойдет даже для детского рациона.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie