Куриные котлеты с кабачками: интересный рецепт

Если у вас в холодильнике завалялся кабачок, который вот-вот испортится, этот рецепт станет настоящим спасением. Куриные котлеты с кабачками готовятся быстро, получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи, а главное, нравятся и детям, и взрослым. О рецепте их приготовления рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты Куриное филе 2 шт. (400 г) Яйцо 1 шт. Лук репчатый ½ шт. Кабачок 1 шт. Приправа к курице Соль Свежая петрушка 3-4 веточки Масло гхи (или любое растительное масло для жарки)

Приготовление

Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте крупными кусками. Измельчите филе вместе с луком, яйцом, солью и приправой к курице в блендере или мясорубке до однородной массы. Натрите кабачок на мелкой терке, слегка посолите и оставьте на несколько минут. Затем хорошо отожмите сок, чтобы котлеты не получились водянистыми. Добавьте кабачок и мелко нарезанную петрушку к куриному фаршу. Перемешайте до однородности. Чтобы они были аккуратными, смачивайте руки в холодной воде перед каждым формированием. На сковороде разогрейте масло гхи или другое масло. Жарьте котлеты с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 4-5 мин с каждой стороны. Лучше всего сочетаются со свежими овощами, салатом или легким соусом на основе йогурта.

Советы

Если хотите уменьшить количество жира, котлеты можно запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 мин.

Для более насыщенного вкуса добавьте в фарш зубчик чеснока или немного тертого сыра.

Вместо куриного филе можно использовать индейку.

Куриные котлеты с кабачками — это не только вкусно, но и полезно. Такое блюдо легко впишется в меню здорового питания, станет хорошим вариантом для семейного ужина и прекрасно подойдет даже для детского рациона.