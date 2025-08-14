- Дата публикации
Куриные котлеты с кабачками: интересный рецепт
Кабачок — один из самых универсальных летних овощей. Он прекрасно сочетается с мясом, делает блюда нежными и сочными, а еще добавляет легкости, ведь уменьшает калорийность.
Если у вас в холодильнике завалялся кабачок, который вот-вот испортится, этот рецепт станет настоящим спасением. Куриные котлеты с кабачками готовятся быстро, получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи, а главное, нравятся и детям, и взрослым. О рецепте их приготовления рассказали на странице Tasty Stories.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 2 шт. (400 г)
- Яйцо
- 1 шт.
- Лук репчатый
- ½ шт.
- Кабачок
- 1 шт.
- Приправа к курице
-
- Соль
-
- Свежая петрушка
- 3-4 веточки
- Масло гхи (или любое растительное масло для жарки)
-
Приготовление
Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте крупными кусками.
Измельчите филе вместе с луком, яйцом, солью и приправой к курице в блендере или мясорубке до однородной массы.
Натрите кабачок на мелкой терке, слегка посолите и оставьте на несколько минут. Затем хорошо отожмите сок, чтобы котлеты не получились водянистыми.
Добавьте кабачок и мелко нарезанную петрушку к куриному фаршу. Перемешайте до однородности.
Чтобы они были аккуратными, смачивайте руки в холодной воде перед каждым формированием.
На сковороде разогрейте масло гхи или другое масло. Жарьте котлеты с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 4-5 мин с каждой стороны.
Лучше всего сочетаются со свежими овощами, салатом или легким соусом на основе йогурта.
Советы
Если хотите уменьшить количество жира, котлеты можно запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 мин.
Для более насыщенного вкуса добавьте в фарш зубчик чеснока или немного тертого сыра.
Вместо куриного филе можно использовать индейку.
Куриные котлеты с кабачками — это не только вкусно, но и полезно. Такое блюдо легко впишется в меню здорового питания, станет хорошим вариантом для семейного ужина и прекрасно подойдет даже для детского рациона.