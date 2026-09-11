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Куриные котлеты с кабачком: простой рецепт
Куриные котлеты с кабачком подаются в горячем или холодном виде. Как основное блюдо или с любым гарниром.
Котлеты получается сочными и мягкими.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- кабачок
- 400 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 3-4 ст. л.
- перец черный молотый
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- паприка молотая
- 1 ч. л.
- соль
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- растительное масло
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Кабачок натрите на среднюю терку, посолите, оставьте на 5-10 минут, затем тщательно отожмите руками всю жидкость.
Куриное филе, помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на произвольные кусочки.
Лук очистите, и также нарежьте на кусочки.
Куриное филе и лук пропустите через мясорубку.
В миску выложите фарш, кабачок, добавьте яйцо, перец черный молотый, паприку, соль, муку и хорошо перемешайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон по 4-5 минут, до золотистой корочки.
Советы:
Куриное мясо с луком, можно измельчить в измельчителе.