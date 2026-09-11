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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Куриные котлеты с кабачком: простой рецепт

Куриные котлеты с кабачком подаются в горячем или холодном виде. Как основное блюдо или с любым гарниром.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
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Куриные котлеты с кабачком

Куриные котлеты с кабачком / © Credits

Котлеты получается сочными и мягкими.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
кабачок
400 г
яйцо куриное
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
мука пшеничная
3-4 ст. л.
перец черный молотый
паприка молотая
1 ч. л.
соль
растительное масло

  1. Кабачок натрите на среднюю терку, посолите, оставьте на 5-10 минут, затем тщательно отожмите руками всю жидкость.

  2. Куриное филе, помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на произвольные кусочки.

  3. Лук очистите, и также нарежьте на кусочки.

  4. Куриное филе и лук пропустите через мясорубку.

  5. В миску выложите фарш, кабачок, добавьте яйцо, перец черный молотый, паприку, соль, муку и хорошо перемешайте.

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон по 4-5 минут, до золотистой корочки.

Советы:

  • Куриное мясо с луком, можно измельчить в измельчителе.

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