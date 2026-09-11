Куриные котлеты с кабачком: простой рецепт

Котлеты получается сочными и мягкими.

Кабачок натрите на среднюю терку, посолите, оставьте на 5-10 минут, затем тщательно отожмите руками всю жидкость.

Куриное филе, помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на произвольные кусочки.

Лук очистите, и также нарежьте на кусочки.

Куриное филе и лук пропустите через мясорубку.

В миску выложите фарш, кабачок, добавьте яйцо, перец черный молотый, паприку, соль, муку и хорошо перемешайте.