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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
152
Время на прочтение
2 мин

Куриные котлеты с томатами и сыром: интересный рецепт

Все мы любим домашние котлеты — вкусные, румяные, ароматные. Но классика бывает скучной. Поэтому мы расскажем, как приготовить куриные котлеты с томатами, сыром и зеленью — блюдо, которое станет вашим любимым вариантом на каждый день и к праздничному столу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Куриные котлеты с томатами и сыром: интересный рецепт

Куриные котлеты с томатами и сыром: интересный рецепт / © Credits

Этот рецепт — настоящая находка. Минимум ингредиентов, максимум вкуса, легкая текстура и аппетитная золотистая корочка. Кроме того, он подходит даже тем, кто придерживается сбалансированного питания. Как приготовить эти вкусные котлеты рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты

Куриное филе
350–400 г
Средние спелые томаты
2шт.
Яйца
2шт.
Зеленый болгарский перец
1 шт.
Свежий укроп или петрушка
1 горсть
Пшеничная мука
3–4 ст. л
Тертый сыр (подойдет твердый, полужесткий или даже моцарелла)
100г
Соль
Черный молотый перец
Растительное масло

Приготовление

  1. Куриное филе и томаты (перед этим можно снять кожицу, обдав их кипятком) нарежьте мелкими кубиками. Не измельчайте в блендере — ручная нарезка обеспечит приятную текстуру.

  2. Болгарский перец очистите от семян и мелко порежьте.

  3. Укроп или петрушку измельчите ножом.

  4. В большой миске смешайте: куриное филе, нарезанные томаты, болгарский перец, измельченную зелень, яйца, муку, тертый сыр, соль и перец.

  5. Хорошо размешайте ложкой или руками до однородной консистенции. Фарш должен быть вязким, но не редким. Если слишком редкий — добавьте еще немного муки.

  6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

  7. С помощью ложки или рук формуйте котлеты прямо на сковороде.

  8. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки — примерно 3–4 мин на каждой стороне на среднем огне.

  9. При необходимости накройте крышкой, чтобы котлеты хорошо пропарились внутри.

Как подавать

  • С легким салатом из свежих овощей

  • С картофельным пюре, булгуром или гречкой

  • В лаваше или бургере — идеально для перекуса

  • Как горячие бутерброды с йогуртовым или чесночным соусом.

Легкие, ароматные и сытные — идеальны для семейного ужина или вкусного обеда без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь сами. И не забудьте приготовить двойную порцию, потому что исчезнут они со стола мгновенно.

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