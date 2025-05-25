Куриные котлеты с томатами и сыром: интересный рецепт / © Credits

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Этот рецепт — настоящая находка. Минимум ингредиентов, максимум вкуса, легкая текстура и аппетитная золотистая корочка. Кроме того, он подходит даже тем, кто придерживается сбалансированного питания. Как приготовить эти вкусные котлеты рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты Куриное филе 350–400 г Средние спелые томаты 2шт. Яйца 2шт. Зеленый болгарский перец 1 шт. Свежий укроп или петрушка 1 горсть Пшеничная мука 3–4 ст. л Тертый сыр (подойдет твердый, полужесткий или даже моцарелла) 100г Соль Черный молотый перец Растительное масло

Приготовление

Куриное филе и томаты (перед этим можно снять кожицу, обдав их кипятком) нарежьте мелкими кубиками. Не измельчайте в блендере — ручная нарезка обеспечит приятную текстуру. Болгарский перец очистите от семян и мелко порежьте. Укроп или петрушку измельчите ножом. В большой миске смешайте: куриное филе, нарезанные томаты, болгарский перец, измельченную зелень, яйца, муку, тертый сыр, соль и перец. Хорошо размешайте ложкой или руками до однородной консистенции. Фарш должен быть вязким, но не редким. Если слишком редкий — добавьте еще немного муки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. С помощью ложки или рук формуйте котлеты прямо на сковороде. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки — примерно 3–4 мин на каждой стороне на среднем огне. При необходимости накройте крышкой, чтобы котлеты хорошо пропарились внутри.

Как подавать

С легким салатом из свежих овощей

С картофельным пюре, булгуром или гречкой

В лаваше или бургере — идеально для перекуса

Как горячие бутерброды с йогуртовым или чесночным соусом.

Легкие, ароматные и сытные — идеальны для семейного ужина или вкусного обеда без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь сами. И не забудьте приготовить двойную порцию, потому что исчезнут они со стола мгновенно.