- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 2 мин
Куриные котлеты с томатами и сыром: интересный рецепт
Все мы любим домашние котлеты — вкусные, румяные, ароматные. Но классика бывает скучной. Поэтому мы расскажем, как приготовить куриные котлеты с томатами, сыром и зеленью — блюдо, которое станет вашим любимым вариантом на каждый день и к праздничному столу.
Этот рецепт — настоящая находка. Минимум ингредиентов, максимум вкуса, легкая текстура и аппетитная золотистая корочка. Кроме того, он подходит даже тем, кто придерживается сбалансированного питания. Как приготовить эти вкусные котлеты рассказали на странице samura_cooking.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 350–400 г
- Средние спелые томаты
- 2шт.
- Яйца
- 2шт.
- Зеленый болгарский перец
- 1 шт.
- Свежий укроп или петрушка
- 1 горсть
- Пшеничная мука
- 3–4 ст. л
- Тертый сыр (подойдет твердый, полужесткий или даже моцарелла)
- 100г
- Соль
-
- Черный молотый перец
-
- Растительное масло
-
Приготовление
Куриное филе и томаты (перед этим можно снять кожицу, обдав их кипятком) нарежьте мелкими кубиками. Не измельчайте в блендере — ручная нарезка обеспечит приятную текстуру.
Болгарский перец очистите от семян и мелко порежьте.
Укроп или петрушку измельчите ножом.
В большой миске смешайте: куриное филе, нарезанные томаты, болгарский перец, измельченную зелень, яйца, муку, тертый сыр, соль и перец.
Хорошо размешайте ложкой или руками до однородной консистенции. Фарш должен быть вязким, но не редким. Если слишком редкий — добавьте еще немного муки.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
С помощью ложки или рук формуйте котлеты прямо на сковороде.
Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки — примерно 3–4 мин на каждой стороне на среднем огне.
При необходимости накройте крышкой, чтобы котлеты хорошо пропарились внутри.
Как подавать
С легким салатом из свежих овощей
С картофельным пюре, булгуром или гречкой
В лаваше или бургере — идеально для перекуса
Как горячие бутерброды с йогуртовым или чесночным соусом.
Легкие, ароматные и сытные — идеальны для семейного ужина или вкусного обеда без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь сами. И не забудьте приготовить двойную порцию, потому что исчезнут они со стола мгновенно.