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Куриные котлеты запеченные в духовке: рецепт вкусного горячего блюда
Особенность приготовления котлет в том, что они готовятся без жарки на масле, а запекаются в духовке, что делает их более полезными и диетическими.
Они получаются нежными, ароматными, а их приготовление не займет у вас много времени. Подайте их с легким гарниром или салатом, и вы получите отличный обед, который понравится вашей семье.
Ингредиенты
- куриный фарш
- 500 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- молоко
- 2 ст. л.
- панировочные сухари
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Лук и чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок выдавите через пресс.
В миске смешайте куриный фарш, лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, молоко, перец черный молотый и соль. Массу хорошо отбейте руками и сформируйте котлеты.
Противень застелите пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом, выложите котлеты на небольшом расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут.
Советы:
Куриный фарш по желанию можно приготовить в домашних условиях.