ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Куриные котлеты запеченные в духовке: рецепт вкусного горячего блюда

Особенность приготовления котлет в том, что они готовятся без жарки на масле, а запекаются в духовке, что делает их более полезными и диетическими.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
141 ккал
Куриные котлеты запеченные в духовке

Куриные котлеты запеченные в духовке / © Credits

Они получаются нежными, ароматными, а их приготовление не займет у вас много времени. Подайте их с легким гарниром или салатом, и вы получите отличный обед, который понравится вашей семье.

Ингредиенты

куриный фарш
500 г
яйцо куриное
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
молоко
2 ст. л.
панировочные сухари
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Лук и чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок выдавите через пресс.

  2. В миске смешайте куриный фарш, лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, молоко, перец черный молотый и соль. Массу хорошо отбейте руками и сформируйте котлеты.

  3. Противень застелите пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом, выложите котлеты на небольшом расстоянии друг от друга.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут.

Советы:

  • Куриный фарш по желанию можно приготовить в домашних условиях.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie