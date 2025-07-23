Куриные котлеты запеченные в духовке: рецепт вкусного горячего блюда

Куриные котлеты запеченные в духовке / © Credits

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Они получаются нежными, ароматными, а их приготовление не займет у вас много времени. Подайте их с легким гарниром или салатом, и вы получите отличный обед, который понравится вашей семье.

Ингредиенты куриный фарш 500 г яйцо куриное 1 шт. лук репчатый 1 шт. чеснок 2 зубчика молоко 2 ст. л. панировочные сухари 3 ст. л. перец черный молотый соль растительное масло

Лук и чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте куриный фарш, лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, молоко, перец черный молотый и соль. Массу хорошо отбейте руками и сформируйте котлеты. Противень застелите пергаментной бумагой, смажьте растительным маслом, выложите котлеты на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут.

Советы:

Куриный фарш по желанию можно приготовить в домашних условиях.