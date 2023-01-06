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Куриные крылышки Баффало, запеченные в духовке: рецепт популярного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
858
Время на прочтение
2 мин
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Куриные крылышки Баффало, запеченные в духовке: рецепт популярного блюда

Фото: Credits

Эти запеченные в духовке крылышки одновременно сладкие, острые и нежные.

Куриные крылья можно готовить целиком, а можно разрезать по суставу, тогда их будет удобнее есть. Просто найдите сустав, разделяющий две части, и используйте острый нож, чтобы разрезать сначала кожу, а затем сустав. 

Это блюдо стоит приготовить на большую компанию, особенно если вы собираетесь вместе для просмотра футбольного матча или боксерского поединка. 

Ингредиенты

  • сладкий соус чили - 300 г
  • острый соус - 1 ст. л. 
  • соевый соус - 2 ст. л. 
  • вустерширский соус - 1 ст. л. 
  • чесночный порошок - 1 ч. л. 
  • куриные крылышки - 3,5 кг (около 24 штук)
  • кинза для украшения (по желанию)

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой.

Смешайте сладкий соус чили с острым соусом, соевым соусом, вустерширским соусом и чесночным порошком.

Добавьте куриные крылышки в емкость с соусом и хорошо перемешайте. 

Выложите куриные крылышки на противень в один слой (возможно, вам понадобится несколько противней). Запекайте крылышки до полной готовности курицы, от 15 до 20 минут. Затем поднимите температуру духовки до 200 или 220 градусов и продолжайте готовить еще 5 минут, пока глазурь не начнет приобретать коричневый цвет.

Подавайте крылья, посыпав нарезанной кинзой. 

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Дата публикации
Просмотры
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