Куриные крылышки Баффало, запеченные в духовке: рецепт популярного блюда

Куриные крылья можно готовить целиком, а можно разрезать по суставу, тогда их будет удобнее есть. Просто найдите сустав, разделяющий две части, и используйте острый нож, чтобы разрезать сначала кожу, а затем сустав.

Это блюдо стоит приготовить на большую компанию, особенно если вы собираетесь вместе для просмотра футбольного матча или боксерского поединка.

Ингредиенты

сладкий соус чили - 300 г

острый соус - 1 ст. л.

соевый соус - 2 ст. л.

вустерширский соус - 1 ст. л.

чесночный порошок - 1 ч. л.

куриные крылышки - 3,5 кг (около 24 штук)

кинза для украшения (по желанию)

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой.

Смешайте сладкий соус чили с острым соусом, соевым соусом, вустерширским соусом и чесночным порошком.

Добавьте куриные крылышки в емкость с соусом и хорошо перемешайте.

Выложите куриные крылышки на противень в один слой (возможно, вам понадобится несколько противней). Запекайте крылышки до полной готовности курицы, от 15 до 20 минут. Затем поднимите температуру духовки до 200 или 220 градусов и продолжайте готовить еще 5 минут, пока глазурь не начнет приобретать коричневый цвет.

Подавайте крылья, посыпав нарезанной кинзой.

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