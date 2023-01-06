Куриные крылышки Баффало, запеченные в духовке: рецепт популярного блюда

Эти запеченные в духовке крылышки одновременно сладкие, острые и нежные.
Куриные крылья можно готовить целиком, а можно разрезать по суставу, тогда их будет удобнее есть. Просто найдите сустав, разделяющий две части, и используйте острый нож, чтобы разрезать сначала кожу, а затем сустав.
Это блюдо стоит приготовить на большую компанию, особенно если вы собираетесь вместе для просмотра футбольного матча или боксерского поединка.
Ингредиенты
- сладкий соус чили - 300 г
- острый соус - 1 ст. л.
- соевый соус - 2 ст. л.
- вустерширский соус - 1 ст. л.
- чесночный порошок - 1 ч. л.
- куриные крылышки - 3,5 кг (около 24 штук)
- кинза для украшения (по желанию)
Приготовление
Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой.
Смешайте сладкий соус чили с острым соусом, соевым соусом, вустерширским соусом и чесночным порошком.
Добавьте куриные крылышки в емкость с соусом и хорошо перемешайте.
Выложите куриные крылышки на противень в один слой (возможно, вам понадобится несколько противней). Запекайте крылышки до полной готовности курицы, от 15 до 20 минут. Затем поднимите температуру духовки до 200 или 220 градусов и продолжайте готовить еще 5 минут, пока глазурь не начнет приобретать коричневый цвет.
Подавайте крылья, посыпав нарезанной кинзой.
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