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Куриные крылышки на мангале: рецепт для пикника

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
269
Время на прочтение
1 мин
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Куриные крылышки на мангале: рецепт для пикника

Куриные крылышки на мангале / Фото: Credits

Если вам нужно быстро и бюджетно накормить большую компанию на природе, приготовьте куриные крылышки на мангале. Готовятся несложно и жарятся быстрее, чем шашлыки.

Самым удачным и в тоже время простым маринадом для крылышек является соевый соус, мед и чеснок.

Ингредиенты

  • куриные крылышки – 1 кг;
  • соевый соус – 100 мл;
  • мед – 2 ст л;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • масло растительное – 2 ст л;
  • соль, черный перец молотый.

Приготовление

Куриные крылышки вымойте и обсушите.

Смешайте в миске соус, мед, чеснок (выдавленный через пресс), соль, перец, влейте масло. Хорошо перемешайте. Выложите в этот маринад крылышки, перемешайте. Оставьте мариноваться минимум на два часа, можно на ночь.

Обжарьте на мангале 25-30 минут, переворачивая.

Советы

  • Куриные крылышки хорошо сочетаются с овощами.

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Дата публикации
Просмотры
269
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