Куриные крылышки на мангале: рецепт для пикника

Если вам нужно быстро и бюджетно накормить большую компанию на природе, приготовьте куриные крылышки на мангале. Готовятся несложно и жарятся быстрее, чем шашлыки.

Самым удачным и в тоже время простым маринадом для крылышек является соевый соус, мед и чеснок.

Ингредиенты

куриные крылышки – 1 кг;

соевый соус – 100 мл;

мед – 2 ст л;

чеснок – 3 зубчика;

масло растительное – 2 ст л;

соль, черный перец молотый.

Приготовление

Куриные крылышки вымойте и обсушите.

Смешайте в миске соус, мед, чеснок (выдавленный через пресс), соль, перец, влейте масло. Хорошо перемешайте. Выложите в этот маринад крылышки, перемешайте. Оставьте мариноваться минимум на два часа, можно на ночь.

Обжарьте на мангале 25-30 минут, переворачивая.

Советы

Куриные крылышки хорошо сочетаются с овощами.

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