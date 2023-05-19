Куриные крылышки на мангале: рецепт для пикника

Если вам нужно быстро и бюджетно накормить большую компанию на природе, приготовьте куриные крылышки на мангале. Готовятся несложно и жарятся быстрее, чем шашлыки.
Самым удачным и в тоже время простым маринадом для крылышек является соевый соус, мед и чеснок.
Ингредиенты
- куриные крылышки – 1 кг;
- соевый соус – 100 мл;
- мед – 2 ст л;
- чеснок – 3 зубчика;
- масло растительное – 2 ст л;
- соль, черный перец молотый.
Приготовление
Куриные крылышки вымойте и обсушите.
Смешайте в миске соус, мед, чеснок (выдавленный через пресс), соль, перец, влейте масло. Хорошо перемешайте. Выложите в этот маринад крылышки, перемешайте. Оставьте мариноваться минимум на два часа, можно на ночь.
Обжарьте на мангале 25-30 минут, переворачивая.
Советы
- Куриные крылышки хорошо сочетаются с овощами.
Читайте также:
- Куриный рулет с черносливом: рецепт интересной закуски
- Пирог из лаваша с куриным фаршем, грибами и сыром: рецепт, который не отнимет много времени
- Как приготовить фалафель: пошаговый рецепт от Андрея Величко