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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
185
Время на прочтение
2 мин

Куриные крылышки с винной подливой: интересный рецепт

Если вам кажется, что куриные крылышки — это всегда что-то обыденное или банальное, пришло время изменить свое мнение.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
Куриные крылышки с винной подливкой

Куриные крылышки с винной подливкой / © Credits

Испанский повар Eric Lahuerta поделился рецептом, который заставляет посмотреть на крылышки совсем по-другому. Это не просто блюдо, а настоящее гастрономическое путешествие в Испанию: с ароматами чеснока, лаврового листа, паприки и вина. Готовятся крылышки в пикантно-кисловатой подливе, которая пропитывает мясо до малейшего волокна.

Ингредиенты

Куриные крылышки
500 г
Чеснок
1 головка
Морковь
2 шт.
Лук
2 шт.
Белое сухое вино
150 мл
Винный или яблочный уксус
50 мл
Лавровый лист
2 шт.
Сладкая паприка
1 ст. л
Оливковое масло
100 мл
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. В большой сковороде или казане разогрейте оливковое масло (не жалейте его — часть впоследствии пойдет в маринад). Выложите куриные крылышки и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Выньте и отложите.

  2. Чтобы крылышки хорошо подрумянились, не кладите их все сразу — обжаривайте партиями, чтобы они не тушились в собственном соку.

  3. В той же сковороде обжарьте чеснок до легкого золотистого цвета. Затем добавьте нарезанные морковь и лук. Тушите 5-6 мин на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.

  4. Всыпьте сладкую паприку, бросьте лавровый лист и быстро перемешайте, чтобы специи не подгорели.

  5. Верните обжаренные крылышки в сковороду, добавьте вино и уксус, посолите, поперчите и перемешайте, чтобы мясо пропиталось всеми вкусами.

  6. Накройте крышкой и тушите 10-12 мин на слабом огне. После этого дайте блюду настояться еще хотя бы 10 мин без огня — оно станет еще более ароматным.

Подача

  • С белым хлебом или чиабатой, чтобы макать в ароматную подливу

  • С рассыпчатым рисом или кус-кусом

  • В виде тапас — маленьких закусок к аперитиву

Эти крылышки — идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю кухню, но хочет разнообразить ежедневные блюда. Рецепт прост, ингредиенты доступны, а результат — ресторанного уровня.

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