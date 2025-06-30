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Куриные крылышки с винной подливой: интересный рецепт
Если вам кажется, что куриные крылышки — это всегда что-то обыденное или банальное, пришло время изменить свое мнение.
Испанский повар Eric Lahuerta поделился рецептом, который заставляет посмотреть на крылышки совсем по-другому. Это не просто блюдо, а настоящее гастрономическое путешествие в Испанию: с ароматами чеснока, лаврового листа, паприки и вина. Готовятся крылышки в пикантно-кисловатой подливе, которая пропитывает мясо до малейшего волокна.
Ингредиенты
- Куриные крылышки
- 500 г
- Чеснок
- 1 головка
- Морковь
- 2 шт.
- Лук
- 2 шт.
- Белое сухое вино
- 150 мл
- Винный или яблочный уксус
- 50 мл
- Лавровый лист
- 2 шт.
- Сладкая паприка
- 1 ст. л
- Оливковое масло
- 100 мл
- Соль
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- Черный перец
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Приготовление
В большой сковороде или казане разогрейте оливковое масло (не жалейте его — часть впоследствии пойдет в маринад). Выложите куриные крылышки и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Выньте и отложите.
Чтобы крылышки хорошо подрумянились, не кладите их все сразу — обжаривайте партиями, чтобы они не тушились в собственном соку.
В той же сковороде обжарьте чеснок до легкого золотистого цвета. Затем добавьте нарезанные морковь и лук. Тушите 5-6 мин на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.
Всыпьте сладкую паприку, бросьте лавровый лист и быстро перемешайте, чтобы специи не подгорели.
Верните обжаренные крылышки в сковороду, добавьте вино и уксус, посолите, поперчите и перемешайте, чтобы мясо пропиталось всеми вкусами.
Накройте крышкой и тушите 10-12 мин на слабом огне. После этого дайте блюду настояться еще хотя бы 10 мин без огня — оно станет еще более ароматным.
Подача
С белым хлебом или чиабатой, чтобы макать в ароматную подливу
С рассыпчатым рисом или кус-кусом
В виде тапас — маленьких закусок к аперитиву
Эти крылышки — идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю кухню, но хочет разнообразить ежедневные блюда. Рецепт прост, ингредиенты доступны, а результат — ресторанного уровня.