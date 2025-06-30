Куриные крылышки с винной подливой: интересный рецепт

Куриные крылышки с винной подливкой / © Credits

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Испанский повар Eric Lahuerta поделился рецептом, который заставляет посмотреть на крылышки совсем по-другому. Это не просто блюдо, а настоящее гастрономическое путешествие в Испанию: с ароматами чеснока, лаврового листа, паприки и вина. Готовятся крылышки в пикантно-кисловатой подливе, которая пропитывает мясо до малейшего волокна.

Ингредиенты Куриные крылышки 500 г Чеснок 1 головка Морковь 2 шт. Лук 2 шт. Белое сухое вино 150 мл Винный или яблочный уксус 50 мл Лавровый лист 2 шт. Сладкая паприка 1 ст. л Оливковое масло 100 мл Соль Черный перец

Приготовление

В большой сковороде или казане разогрейте оливковое масло (не жалейте его — часть впоследствии пойдет в маринад). Выложите куриные крылышки и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Выньте и отложите. Чтобы крылышки хорошо подрумянились, не кладите их все сразу — обжаривайте партиями, чтобы они не тушились в собственном соку. В той же сковороде обжарьте чеснок до легкого золотистого цвета. Затем добавьте нарезанные морковь и лук. Тушите 5-6 мин на среднем огне, пока овощи не станут мягкими. Всыпьте сладкую паприку, бросьте лавровый лист и быстро перемешайте, чтобы специи не подгорели. Верните обжаренные крылышки в сковороду, добавьте вино и уксус, посолите, поперчите и перемешайте, чтобы мясо пропиталось всеми вкусами. Накройте крышкой и тушите 10-12 мин на слабом огне. После этого дайте блюду настояться еще хотя бы 10 мин без огня — оно станет еще более ароматным.

Подача

С белым хлебом или чиабатой, чтобы макать в ароматную подливу

С рассыпчатым рисом или кус-кусом

В виде тапас — маленьких закусок к аперитиву

Эти крылышки — идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю кухню, но хочет разнообразить ежедневные блюда. Рецепт прост, ингредиенты доступны, а результат — ресторанного уровня.