ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
9
Время на прочтение
1 мин

Куриные крылышки в сметанном соусе на сковороде: рецепт быстрого горячего

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте куриные крылышки в сметанном соусе на сковороде.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
167 ккал
Куриные крылышки в сметанном соусе на сковороде

Куриные крылышки в сметанном соусе на сковороде / © Credits

Для этого подготовьте крылышки, обжарьте их на сильном огне, залейте сметанным соусом и протушите. Подайте как отдельное блюдо или с любым гарниром.

Ингредиенты

куриные крылышки
1 кг
сметана 20%-25%
3 ст. л.
чеснок
4 зубчика
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Куриные крылышки промойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на фаланги, маленький удалите.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. В мисочку выложите сметану, чеснок и перемешайте.

  4. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите крылышки, поперчите, посолите и обжарьте с двух сторон, на сильном огне, до золотистой корочки, огонь убавьте, выложите на крылышки сметанный соус, накройте крышкой, протушите 2-3 минуты с одной стороны, затем переверните их, и протушите еще 6-8 минут при закрытой крышке.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
9
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie