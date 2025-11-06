- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриные крылышки в сметанном соусе на сковороде: рецепт быстрого горячего
Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте куриные крылышки в сметанном соусе на сковороде.
Для этого подготовьте крылышки, обжарьте их на сильном огне, залейте сметанным соусом и протушите. Подайте как отдельное блюдо или с любым гарниром.
Ингредиенты
- куриные крылышки
- 1 кг
- сметана 20%-25%
- 3 ст. л.
- чеснок
- 4 зубчика
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Куриные крылышки промойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на фаланги, маленький удалите.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
В мисочку выложите сметану, чеснок и перемешайте.
В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите крылышки, поперчите, посолите и обжарьте с двух сторон, на сильном огне, до золотистой корочки, огонь убавьте, выложите на крылышки сметанный соус, накройте крышкой, протушите 2-3 минуты с одной стороны, затем переверните их, и протушите еще 6-8 минут при закрытой крышке.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.