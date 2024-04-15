Куриные крылышки в томатном маринаде: простой и вкусный рецепт

Особенность приготовления куриных крылышек в том, что они готовятся в маринаде из кетчупа и томатной пасты.
Для приготовления блюда предварительно замаринуйте крылышки в томатном маринаде с добавлением специй и запеките в духовке.
Ингредиенты
- куриные крылышки
- 500 г
- кетчуп шашлычный
- 3 ст. л.
- томатная паста
- 2 ст. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- растительное масло
- 1 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
Куриные крылья помойте и обсушите.
Для маринада в миске смешайте кетчуп, томатную пасту, чеснок (выдавленный через пресс), растительное масло, паприку, перец и соль. Перемешайте.
Куриные крылышки соедините с маринадом, хорошо перемешайте. Отправьте в холодильник для маринования на три часа.
На противень, выстеленный пергаментной бумагой, выложите куриные крылышки. Сверху смажьте оставшимся маринадом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-30 минут.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
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