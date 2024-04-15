Куриные крылышки в томатном маринаде: простой и вкусный рецепт

Особенность приготовления куриных крылышек в том, что они готовятся в маринаде из кетчупа и томатной пасты.

Для приготовления блюда предварительно замаринуйте крылышки в томатном маринаде с добавлением специй и запеките в духовке.

Ингредиенты куриные крылышки 500 г кетчуп шашлычный 3 ст. л. томатная паста 2 ст. л. чеснок 3 зубчика растительное масло 1 ст. л. паприка молотая сладкая 1 ч. л. перец черный молотый соль

Куриные крылья помойте и обсушите.

Для маринада в миске смешайте кетчуп, томатную пасту, чеснок (выдавленный через пресс), растительное масло, паприку, перец и соль. Перемешайте.

Куриные крылышки соедините с маринадом, хорошо перемешайте. Отправьте в холодильник для маринования на три часа.

На противень, выстеленный пергаментной бумагой, выложите куриные крылышки. Сверху смажьте оставшимся маринадом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-30 минут.

Советы:

Специи используйте по своему вкусу.

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