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Куриные крылышки в томатном маринаде: простой и вкусный рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
218 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
394
Время на прочтение
1 мин
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Куриные крылышки в томатном маринаде: простой и вкусный рецепт

Куриные крылышки в томатном маринаде / Фото: Credits

Особенность приготовления куриных крылышек в том, что они готовятся в маринаде из кетчупа и томатной пасты.

Для приготовления блюда предварительно замаринуйте крылышки в томатном маринаде с добавлением специй и запеките в духовке.

Ингредиенты

куриные крылышки
500 г
кетчуп шашлычный
3 ст. л.
томатная паста
2 ст. л.
чеснок
3 зубчика
растительное масло
1 ст. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

Куриные крылья помойте и обсушите.

Для маринада в миске смешайте кетчуп, томатную пасту, чеснок (выдавленный через пресс), растительное масло, паприку, перец и соль. Перемешайте.

Куриные крылышки соедините с маринадом, хорошо перемешайте. Отправьте в холодильник для маринования на три часа.

На противень, выстеленный пергаментной бумагой, выложите куриные крылышки. Сверху смажьте оставшимся маринадом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-30 минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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