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Куриные крылышки запеченные в соусе терияки: необычный рецепт
Сочные, с аппетитной золотистой корочкой и ароматом — именно такими получаются куриные крылья, приготовленные в соусе терияки. Они не жарятся в большом количестве масла, а запекаются в духовке без жира.
Вам понадобятся куриные крылья, соус терияки, чеснок, растительное масло и кунжут. Подавайте с овощами или любимым гарниром.
Ингредиенты
- куриные крылышки
- 800г
- соус терияки
- 6 ст. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- масло оливковое
- 2 ст. л.
- кунжут
- 1 ч. л.
Куриные крылышки промойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на фаланги, маленький фаланг удалите.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
В миске смешайте чеснок, соус терияки и масло оливковое.
Куриные крылышки залейте соусом, хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30-50 минут.
На противень, застеленный пергаментом, выложите крылья, посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Советы:
Крылышки можно оставить целыми, отрезав только маленький фаланг.