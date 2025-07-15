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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

Куриные крылышки запеченные в соусе терияки: необычный рецепт

Сочные, с аппетитной золотистой корочкой и ароматом — именно такими получаются куриные крылья, приготовленные в соусе терияки. Они не жарятся в большом количестве масла, а запекаются в духовке без жира.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
Куриные крылышки запеченные в соусе терияки

Куриные крылышки запеченные в соусе терияки / © Credits

Вам понадобятся куриные крылья, соус терияки, чеснок, растительное масло и кунжут. Подавайте с овощами или любимым гарниром.

Ингредиенты

куриные крылышки
800г
соус терияки
6 ст. л.
чеснок
3 зубчика
масло оливковое
2 ст. л.
кунжут
1 ч. л.

  1. Куриные крылышки промойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на фаланги, маленький фаланг удалите.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. В миске смешайте чеснок, соус терияки и масло оливковое.

  4. Куриные крылышки залейте соусом, хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30-50 минут.

  5. На противень, застеленный пергаментом, выложите крылья, посыпьте кунжутом.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Советы:

Крылышки можно оставить целыми, отрезав только маленький фаланг.

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Дата публикации
Количество просмотров
10
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