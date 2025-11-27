ТСН в социальных сетях

Рецепты
116
1 мин

Куриные лапки по-тайски: рецепт необычной деликатесной закуски

Куриные лапки часто ассоциируются с кулинарными вызовами, но на самом деле они могут стать настоящей гастрономической сенсацией.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
55 минут
190 ккал
Куриные лапки по-тайски tiktok.com_inna_pro.food

Куриные лапки по-тайски tiktok.com_inna_pro.food

Если вы еще не решались попробовать этот деликатес, тайский вариант точно изменит ваше мнение. Вкус, аромат и текстура этого блюда — настоящее удовольствие для гурманов, а о рецепте приготовления рассказали на странице inna_pro.food.

Ингредиенты

Куриные лапки
500 г
Лавровый лист
2-3 шт.
Черный перец горошком
5-6 шт.
Чеснок
3-4 зубчика
Соевый соус
2 ст. л.
Ганская соль
Растительное масло
1-2 ст. л

Приготовление

  1. Для начала тщательно очистите куриные лапки и отрежьте когти.

  2. Затем варите их на слабом огне около 40 мин с лавровым листом и черным перцем.

  3. Пока лапки варятся, приготовьте ароматную тайскую смесь, а именно, натрите чеснок на мелкой терке, добавьте соевый соус и ганскую соль. Эта комбинация дарит блюду непревзойденный аромат и легкую остроту, свойственную тайской кухне.

  4. Нагрейте сковородку, переложите в нее вареные лапки и обжарьте в течение 5 мин, чтобы специи проникли в мясо, а кожура стала золотистой.

В результате вы получите нежную, сочную закуску с насыщенным ароматом и пикантным послевкусием.

Советы

  • Используйте свежие специи и чеснок — они определяют вкус.

  • Не переваривайте лапки, они должны оставаться нежными, но не разваливаться.

  • Подавайте со свежей зеленью или легким соусом чили для контраста вкусов.

Куриные лапки по-тайски — это не только необычно, но и вкусно. Такая закуска станет ярким акцентом на вечеринке или необычным домашним деликатесом. Попробуйте приготовить и откройте для себя новый кулинарный мир вкусов.

