Куриные  маффины  с сыром и зеленью: рецепт быстрого перекуса

Куринные маффины – это маленькие кексы для быстрого перекуса, закуски для пикника или праздничного стола.
Для приготовления вам понадобятся куриное филе, яйца, молоко, твердый сыр, сметана, зелень и силиконовые формочки.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- молоко
- 200 мл
- перец черный молотый
- соль
- зелень (укроп, петрушка)
- Куриное филе помойте, посолите и отварите 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте мелкими кусочками.
- Сыр твердый натрите на мелкой терке.
- Зелень мелко нарежьте.
- В миске смешайте яйца, муку, сыр твердый, молоко, отваренное куриное филе, зелень, перец черный молотый и соль. Перемешайте. Наполните этой смесью формочки.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистого цвета. Куриные маффины с сыром извлеките из формочек и подайте к столу.
Советы:
- По желанию добавьте любые специи.
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