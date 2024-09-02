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Куриные  маффины  с сыром и зеленью: рецепт быстрого перекуса

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
161 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
192
Время на прочтение
1 мин
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Куриные  маффины  с сыром и зеленью: рецепт быстрого перекуса

Куриные  маффины  с сыром и зеленью / Фото: Credits

Куринные маффины – это маленькие кексы для быстрого перекуса, закуски для пикника или праздничного стола.

Для приготовления вам понадобятся куриное филе, яйца, молоко, твердый сыр, сметана, зелень и силиконовые формочки.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
яйца куриные
2 шт.
сыр твердый
100 г
мука пшеничная
3 ст. л.
молоко
200 мл
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)
  1. Куриное филе помойте, посолите и отварите 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте мелкими кусочками.
  2. Сыр твердый натрите на мелкой терке.
  3. Зелень мелко нарежьте.
  4. В миске смешайте яйца, муку, сыр твердый, молоко, отваренное куриное филе, зелень, перец черный молотый и соль. Перемешайте. Наполните этой смесью формочки.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистого цвета. Куриные маффины с сыром извлеките из формочек и подайте к столу.

Советы:

  • По желанию добавьте любые специи.

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