Куриные наггетсы с моцареллой: полезный рецепт

Куриные наггетсы всегда были любимым блюдом как для детей, так и для взрослых. Они имеют хрустящую корочку, сочный внутренний слой и необычайный вкус. Однако традиционный способ приготовления может включать использование большого количества масла, неполезного для здоровья.

Рецепт куриных наггетсов, который предлагает кулинарный блогер Вифания Угарте, состоит всего из трех ингредиентов: куриного филе, яйца и моцареллы. Это делает его не только простым в приготовлении, но и полезным. Эти наггетсы с низким содержанием углеводов, поскольку не содержат глютена и сахара.

Ингредиенты Куриное филе 2 шт Яйцо 1 шт Моцарелла 55 г

Приготовление

В кухонном комбайне или блендере объедините нарезанное куриное филе, яйцо и кубики моцареллы. Смешайте ингредиенты до получения однородной массы. Масса должна быть такой, чтобы можно было легко формировать наггетсы. Возьмите приготовленную массу и разделите ее на небольшие порции. Сформируйте каждую порцию в овальную или квадратную форму, напоминающую классическую форму наггетсов. Запекайте в духовке около 25 минут до 180°C.

Теперь вы сможете приготовить вкусные и здоровые куриные наггетсы своими руками.

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