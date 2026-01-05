- Дата публикации
Куриные наггетсы с соусом: рецепт идеальной закуски
Хрустящие снаружи, сочные внутри и с фантастически вкусным соусом, у этих куриных наггетсов есть все шансы стать вашей любимой домашней закуской.
Фуд-блогер iramsfoodstory поделилась рецептом куриных наггетсов с соусом Raising Cane’s, который легко повторить дома — без сложных техник, но с ресторанным результатом.
Домашние наггетсы давно перестали быть «фастфудом из пакета». Сегодня это — вкусная еда нового поколения, с контролируемым составом, качественными ингредиентами и хрустящей текстурой, за которую мы их так любим.
Ингредиенты
Куриные наггетсы
куриное филе 900 г
соль
чесночная приправа 1 ст. л
черный перец 1 ч. л
копченая паприка 1 ч. л
яйца 1 шт.
Сухой кляр
пшеничная мука 1 стакан
кукурузный крахмал 1 ст. л
Жидкий кляр
пшеничная мука ½ стакана
сода 1 ч. л
газированная вода 1 ½ стакана
соль
чесночная приправа 1 ст. л
черный перец 1 ч. л
копченая паприка 1 ч. л
яйца 1 шт.
Соус Raising Cane’s
майонез ½ стакана
кетчуп 3 ст. л
дижонская горчица 1 ст. л
вустерский соус 1 ст. л
соль
чесночный порошок 1 ст. л
копченая паприка 1 ч. л
черный перец 1 ч. л
Приготовление
Подготовьте куриную основу. В миске смешайте измельченное куриное филе с солью, перцем, чесночной приправой и копченой паприкой. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте до однородности.
Сформируйте наггетсы. Застелите противень пергаментом, сформируйте небольшие наггетсы и выложите их на поверхность. Поставьте в морозильную камеру примерно на 1 час, это поможет сохранить форму во время жарки.
Приготовьте кляр. В одной миске смешайте ингредиенты для сухого кляра. В другой — все составляющие жидкого кляра до гладкой консистенции.
Панировка. Достаньте наггетсы из морозилки, каждый кусочек сначала обваляйте в сухом кляре, затем окуните в жидкий, слегка стряхните излишек.
Разогрейте масло в глубокой сковороде или фритюре до средней температуры. Жарьте наггетсы по 3-4 мин с каждой стороны до золотистой корочки.
Соус Raising Cane’s. Смешайте все ингредиенты до однородности. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 30 мин, так вкусы лучше «подружатся», а соус станет насыщенным.
Подача
Подавайте наггетсы горячими, сразу после жарки, с щедрой порцией соуса Raising Cane’s. По желанию дополните блюдо картофелем фри, свежим салатом или овощными палочками — морковью и сельдереем.
Этот рецепт — доказательство того, что культовые вкусы можно легко воспроизвести дома. Хрустящая корочка, сочная курица и фирменный соус превращают простые наггетсы в полноценное блюдо, которое захочется готовить снова и снова.