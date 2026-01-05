ТСН в социальных сетях

Куриные наггетсы с соусом: рецепт идеальной закуски

Хрустящие снаружи, сочные внутри и с фантастически вкусным соусом, у этих куриных наггетсов есть все шансы стать вашей любимой домашней закуской.

Куриные наггетсы tiktok.com_@iramsfoodstory

Фуд-блогер iramsfoodstory поделилась рецептом куриных наггетсов с соусом Raising Cane’s, который легко повторить дома — без сложных техник, но с ресторанным результатом.

Домашние наггетсы давно перестали быть «фастфудом из пакета». Сегодня это — вкусная еда нового поколения, с контролируемым составом, качественными ингредиентами и хрустящей текстурой, за которую мы их так любим.

Ингредиенты

Куриные наггетсы

  • куриное филе 900 г

  • соль

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • черный перец 1 ч. л

  • копченая паприка 1 ч. л

  • яйца 1 шт.

Сухой кляр

  • пшеничная мука 1 стакан

  • кукурузный крахмал 1 ст. л

Жидкий кляр

  • пшеничная мука ½ стакана

  • сода 1 ч. л

  • газированная вода 1 ½ стакана

  • соль

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • черный перец 1 ч. л

  • копченая паприка 1 ч. л

  • яйца 1 шт.

Соус Raising Cane’s

  • майонез ½ стакана

  • кетчуп 3 ст. л

  • дижонская горчица 1 ст. л

  • вустерский соус 1 ст. л

  • соль

  • чесночный порошок 1 ст. л

  • копченая паприка 1 ч. л

  • черный перец 1 ч. л

Приготовление

  1. Подготовьте куриную основу. В миске смешайте измельченное куриное филе с солью, перцем, чесночной приправой и копченой паприкой. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте до однородности.

  2. Сформируйте наггетсы. Застелите противень пергаментом, сформируйте небольшие наггетсы и выложите их на поверхность. Поставьте в морозильную камеру примерно на 1 час, это поможет сохранить форму во время жарки.

  3. Приготовьте кляр. В одной миске смешайте ингредиенты для сухого кляра. В другой — все составляющие жидкого кляра до гладкой консистенции.

  4. Панировка. Достаньте наггетсы из морозилки, каждый кусочек сначала обваляйте в сухом кляре, затем окуните в жидкий, слегка стряхните излишек.

  5. Разогрейте масло в глубокой сковороде или фритюре до средней температуры. Жарьте наггетсы по 3-4 мин с каждой стороны до золотистой корочки.

  6. Соус Raising Cane’s. Смешайте все ингредиенты до однородности. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 30 мин, так вкусы лучше «подружатся», а соус станет насыщенным.

Подача

Подавайте наггетсы горячими, сразу после жарки, с щедрой порцией соуса Raising Cane’s. По желанию дополните блюдо картофелем фри, свежим салатом или овощными палочками — морковью и сельдереем.

Этот рецепт — доказательство того, что культовые вкусы можно легко воспроизвести дома. Хрустящая корочка, сочная курица и фирменный соус превращают простые наггетсы в полноценное блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

