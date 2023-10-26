Куриные ножки в белом вине: эффектное блюдо французской кухни

Для этого блюда вам понадобятся куриные бедра и голени, белое вино, бекон, грибы и меньше часа времени.
Ингредиенты
- курица(бедра и голени)
- 8 частей
- соль и свежемолотый черный перец
- сливочное масло
- 2 ст. л.
- бекона(нарезать полосками)
- 4 полоски
- луковица(нарезать кубиками)
- 1 шт
- чеснок(измельчить)
- 3 зубчика
- Шампиньоны кремини
- 4-5 шт среднего размера
- белое сухое вино
- 2 стакана
- цельнозерновая горчица
- 1 ст. л.
- густые сливки
- половина стакана
- петрушка(нарезанная)
- половина стакана
1. Приправьте курицу солью и перцем. В большой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте курицу в сковороду и готовьте, пока она не подрумянится, примерно по 4 минуты с каждой стороны.
2. Достаньте курицу из сковороды и отложите в сторону. Добавьте бекон в сковороду и готовьте, пока жир не начнет выплавливаться, около 3 минут.
3. Добавьте лук и обжаривайте, пока он не станет прозрачным, около 5 минут. Добавьте чеснок и грибы и обжаривайте, пока грибы не станут мягкими, 5–6 минут.
4. Добавьте обжаренную курицу обратно в сковороду. Налейте вино в сковороду, добавьте горчицу и доведите смесь до кипения на среднем или слабом огне.
5. Накройте сковороду крышкой и тушите, пока курица не будет почти полностью готова, 15–20 минут.
6. Откройте сковороду и добавьте сливки. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет и курица не будет полностью готова, 8–10 минут.
7. Украсьте петрушкой и сразу подавайте.
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