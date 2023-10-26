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Куриные ножки в белом вине: эффектное блюдо французской кухни

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
352 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1342
Время на прочтение
1 мин
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Куриные ножки в белом вине: эффектное блюдо французской кухни

Куриные ножки в белом вине / Фото: Credits

Для этого блюда вам понадобятся куриные бедра и голени, белое вино, бекон, грибы и меньше часа времени.

Ингредиенты

курица(бедра и голени)
8 частей
соль и свежемолотый черный перец
сливочное масло
2 ст. л.
бекона(нарезать полосками)
4 полоски
луковица(нарезать кубиками)
1 шт
чеснок(измельчить)
3 зубчика
Шампиньоны кремини
4-5 шт среднего размера
белое сухое вино
2 стакана
цельнозерновая горчица
1 ст. л.
густые сливки
половина стакана
петрушка(нарезанная)
половина стакана

1. Приправьте курицу солью и перцем. В большой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте курицу в сковороду и готовьте, пока она не подрумянится, примерно по 4 минуты с каждой стороны.

2. Достаньте курицу из сковороды и отложите в сторону. Добавьте бекон в сковороду и готовьте, пока жир не начнет выплавливаться, около 3 минут.

3. Добавьте лук и обжаривайте, пока он не станет прозрачным, около 5 минут. Добавьте чеснок и грибы и обжаривайте, пока грибы не станут мягкими, 5–6 минут.

4. Добавьте обжаренную курицу обратно в сковороду. Налейте вино в сковороду, добавьте горчицу и доведите смесь до кипения на среднем или слабом огне.

5. Накройте сковороду крышкой и тушите, пока курица не будет почти полностью готова, 15–20 минут.

6. Откройте сковороду и добавьте сливки. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет и курица не будет полностью готова, 8–10 минут.

7. Украсьте петрушкой и сразу подавайте.

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Дата публикации
Просмотры
1342
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