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Куриные ножки в соусе: рецепт без запекания

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2856
Время на прочтение
2 мин
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Куриные ножки в соусе: рецепт без запекания

Фото: Credits

Куриные ножки, приготовленные в пикантном соусе на сковороде, - это простое и несложное блюдо, которое можно подать с отварным рисом, макаронами или картофелем.

Мясо в соусе с оливками, мякотью лимона, итальянскими травами получается нежным и ароматным.

Ингредиенты

  • куриные ножки – 6 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • репчатый лук – 1 шт.
  • лимон (мякоть) – 20 г
  • томатная паста – 60 г
  • вода – 100 г
  • оливки – 60 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль – по вкусу
  • сахар – 1 ч. л.
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • паприка – 0,5 ч. л.
  • смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.
  • зелень петрушки
  • мука для панировки
  • растительное масло для жарки

Приготовление

Куриные ножки промойте и обсушите. Натрите солью, перцем и оставьте на 10-15 минут.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите ножки (предварительно обваляйте их в муке) и обжарьте на сильном огне по пять минут с каждой стороны до золотистого цвета. Выложите их на тарелку.

Лук и чеснок нарежьте кусочками, выложите в сковороду, где обжаривались ножки, слегка обжарьте. Добавьте томатную пасту, помидор (нарезанный кусочками), воду, соль, сахар, перец, паприку, смесь трав, кусочки лимона. Две минуты протушите и выложите в эту массу ножки. Тушите до готовности на среднем огне 25-30 минут, периодически поливайте соусом. Оливки нарежьте кружками, петрушку измельчите и выложите в мясо. Перемешайте.

Советы

Зелень используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
2856
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