Куриные ножки в соусе: рецепт без запекания

Куриные ножки, приготовленные в пикантном соусе на сковороде, - это простое и несложное блюдо, которое можно подать с отварным рисом, макаронами или картофелем.

Мясо в соусе с оливками, мякотью лимона, итальянскими травами получается нежным и ароматным.

Ингредиенты

куриные ножки – 6 шт.

помидор – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

лимон (мякоть) – 20 г

томатная паста – 60 г

вода – 100 г

оливки – 60 г

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

сахар – 1 ч. л.

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

паприка – 0,5 ч. л.

смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.

зелень петрушки

мука для панировки

растительное масло для жарки

Приготовление

Куриные ножки промойте и обсушите. Натрите солью, перцем и оставьте на 10-15 минут.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите ножки (предварительно обваляйте их в муке) и обжарьте на сильном огне по пять минут с каждой стороны до золотистого цвета. Выложите их на тарелку.

Лук и чеснок нарежьте кусочками, выложите в сковороду, где обжаривались ножки, слегка обжарьте. Добавьте томатную пасту, помидор (нарезанный кусочками), воду, соль, сахар, перец, паприку, смесь трав, кусочки лимона. Две минуты протушите и выложите в эту массу ножки. Тушите до готовности на среднем огне 25-30 минут, периодически поливайте соусом. Оливки нарежьте кружками, петрушку измельчите и выложите в мясо. Перемешайте.

Советы

Зелень используйте по своему вкусу.

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