Куриные ножки в соусе: рецепт без запекания

Куриные ножки, приготовленные в пикантном соусе на сковороде, - это простое и несложное блюдо, которое можно подать с отварным рисом, макаронами или картофелем.
Мясо в соусе с оливками, мякотью лимона, итальянскими травами получается нежным и ароматным.
Ингредиенты
- куриные ножки – 6 шт.
- помидор – 1 шт.
- репчатый лук – 1 шт.
- лимон (мякоть) – 20 г
- томатная паста – 60 г
- вода – 100 г
- оливки – 60 г
- чеснок – 2 зубчика
- соль – по вкусу
- сахар – 1 ч. л.
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- паприка – 0,5 ч. л.
- смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.
- зелень петрушки
- мука для панировки
- растительное масло для жарки
Приготовление
Куриные ножки промойте и обсушите. Натрите солью, перцем и оставьте на 10-15 минут.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите ножки (предварительно обваляйте их в муке) и обжарьте на сильном огне по пять минут с каждой стороны до золотистого цвета. Выложите их на тарелку.
Лук и чеснок нарежьте кусочками, выложите в сковороду, где обжаривались ножки, слегка обжарьте. Добавьте томатную пасту, помидор (нарезанный кусочками), воду, соль, сахар, перец, паприку, смесь трав, кусочки лимона. Две минуты протушите и выложите в эту массу ножки. Тушите до готовности на среднем огне 25-30 минут, периодически поливайте соусом. Оливки нарежьте кружками, петрушку измельчите и выложите в мясо. Перемешайте.
Советы
Зелень используйте по своему вкусу.
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