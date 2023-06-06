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Куриные оладьи с сыром и зеленью: очень простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
553
Время на прочтение
1 мин
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Куриные оладьи с сыром и зеленью: очень простой рецепт

Куриные оладьи с сыром и зеленью / Фото: Credits

Подавать куриные оладьи с сыром и зеленью можно с любым гарниром или овощным салатом. 

Это один из самых простых мясных рецептов. Готовится очень быстро: нарезать на кусочки куриное филе, соединить все ингредиенты и пожарить.

Ингредиенты

  • куриное филе – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • майонез – 2 ст. л.
  • крахмал – 2 ст. л.
  • масло растительное – 50 г
  • зелень укропа, петрушки – 1 пучок
  • чеснок – 2 головки
  • паприка сладкая – 0,5 ч. л.
  • перец черный молотый
  • соль

Приготовление

Куриное филе вымойте и обсушите. Нарежьте мелкими кусочками.

Сыр натрите на крупной терке.

Зелень вымойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс.

К куриному филе добавьте сыр, яйца, майонез, зелень, чеснок, паприку, перец и соль. Перемешайте. Добавьте крахмал. Перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. 

На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выкладывайте оладьи. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Совет

  • Крахмал используйте любой.

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Дата публикации
Просмотры
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