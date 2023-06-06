Куриные оладьи с сыром и зеленью: очень простой рецепт

Подавать куриные оладьи с сыром и зеленью можно с любым гарниром или овощным салатом.
Это один из самых простых мясных рецептов. Готовится очень быстро: нарезать на кусочки куриное филе, соединить все ингредиенты и пожарить.
Ингредиенты
- куриное филе – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 150 г
- майонез – 2 ст. л.
- крахмал – 2 ст. л.
- масло растительное – 50 г
- зелень укропа, петрушки – 1 пучок
- чеснок – 2 головки
- паприка сладкая – 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
Куриное филе вымойте и обсушите. Нарежьте мелкими кусочками.
Сыр натрите на крупной терке.
Зелень вымойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс.
К куриному филе добавьте сыр, яйца, майонез, зелень, чеснок, паприку, перец и соль. Перемешайте. Добавьте крахмал. Перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выкладывайте оладьи. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Совет
- Крахмал используйте любой.
Читайте также:
- Паштет из куриной печени: рецепт популярной закуски
- Запеченная рыба с овощами: рецепт здорового и вкусного блюда
- Яйца, фаршированные авокадо: что делать, если вы не доели крашенки