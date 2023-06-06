Куриные оладьи с сыром и зеленью: очень простой рецепт

Подавать куриные оладьи с сыром и зеленью можно с любым гарниром или овощным салатом.

Это один из самых простых мясных рецептов. Готовится очень быстро: нарезать на кусочки куриное филе, соединить все ингредиенты и пожарить.

Ингредиенты

куриное филе – 500 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 150 г

майонез – 2 ст. л.

крахмал – 2 ст. л.

масло растительное – 50 г

зелень укропа, петрушки – 1 пучок

чеснок – 2 головки

паприка сладкая – 0,5 ч. л.

перец черный молотый

соль

Приготовление

Куриное филе вымойте и обсушите. Нарежьте мелкими кусочками.

Сыр натрите на крупной терке.

Зелень вымойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс.

К куриному филе добавьте сыр, яйца, майонез, зелень, чеснок, паприку, перец и соль. Перемешайте. Добавьте крахмал. Перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выкладывайте оладьи. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Совет

Крахмал используйте любой.

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