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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Куриные отбивные с ананасом и сыром: классический рецепт

Это вкусное, эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Комментарии
Куриные отбивные с ананасом и сыром

Куриные отбивные с ананасом и сыром / © Credits

Готовится очень просто, предварительно обжаривать ничего не нужно, мясо нарезать, сыр натереть на терке, выложить на противень и запечь в духовке. Подайте с любым гарниром или салатом.

Ингредиенты

куриное филе
700 г
ананасы консервированные
1 банка
твердый сыр
200 г
майонез
50 г
сметана
50 г
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте вдоль на пластины, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте, с двух сторон, кухонным молоточком. Посолите, поперчите и оставьте на 10-15 минут.

  2. С консервированного ананаса слейте жидкость. Каждое колечко разрежьте еще раз вдоль, более тонкое.

  3. Твердый сыр натрите на мелкую терку.

  4. В миске смешайте, майонез, сметану, сыр, добавьте перец черный молотый, соль и перемешайте.

  5. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите куриные отбивные, затем кольца ананасов и сверху равномерно распределите сырную массу.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию отбивные можно украсить зеленью.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
27
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