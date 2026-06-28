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Куриные отбивные с ананасом и сыром: классический рецепт
Это вкусное, эффектное блюдо, которое украсит любой праздничный стол.
Готовится очень просто, предварительно обжаривать ничего не нужно, мясо нарезать, сыр натереть на терке, выложить на противень и запечь в духовке. Подайте с любым гарниром или салатом.
Ингредиенты
- куриное филе
- 700 г
- ананасы консервированные
- 1 банка
- твердый сыр
- 200 г
- майонез
- 50 г
- сметана
- 50 г
- перец черный молотый
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- соль
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Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте вдоль на пластины, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте, с двух сторон, кухонным молоточком. Посолите, поперчите и оставьте на 10-15 минут.
С консервированного ананаса слейте жидкость. Каждое колечко разрежьте еще раз вдоль, более тонкое.
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
В миске смешайте, майонез, сметану, сыр, добавьте перец черный молотый, соль и перемешайте.
На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите куриные отбивные, затем кольца ананасов и сверху равномерно распределите сырную массу.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.
Советы:
По желанию отбивные можно украсить зеленью.