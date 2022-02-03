Куриные отбивные с пармезаном: очень вкусно и сытно

Такой способ приготовления курицы разнообразит ваш стол.
Это блюдо готовить очень просто, оно идеально сочетается с легким салатом и не требует много усилий. А чтобы усилить вкус, рекомендуем жарить его на смеси оливкового и сливочного масла с чесноком.
Ингредиенты:
- куриное филе
- 1 ст. муки
- соль, перец по вкусу
- 2 больших яйца
- 1 ст. л. воды
- 1 ст. панировочных сухарей
- 0,5 ст. тертого пармезана
- сливочное масло
Приготовление:
Разрежьте куриные грудки вдоль и хорошо отбейте кухонным молотком. Чтобы мясо не пачкало стол и не брызгало, накройте его пищевой пленкой, перед тем как отбивать.
В тарелке смешайте муку, соль, черный молотый перец, душистый перец. Также можно добавить специи сушеные итальянские травы.
В другой тарелке взбейте яйца с 1 столовой ложкой воды.
В третьей тарелке смешайте панировочные сухари и натертый на мелкой терке пармезан.
Разогрейте сковороду, налейте немного оливкового масла, прикрутите огонь и добавьте кусочек сливочного масла. По желанию можно раздавить зубчик чеснока и тоже положить в масло, а когда чеснок начнет подрумяниваться - убрать его. Так масло на сковороде станет ароматным.
Когда масло разогрелось, можно жарить грудку. Для этого сначала обваляйте отбитое филе в мучной смеси, окуните в яичную смесь, потом в панировку.
Жарьте на небольшом огне до золотистого состояния.
Подавать такое филе лучше всего теплым, посыпав сверху натертым пармезаном.
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