Куриные отбивные с пармезаном: очень вкусно и сытно

Куриные отбивные с пармезаном: очень вкусно и сытно

Такой способ приготовления курицы разнообразит ваш стол.

Это блюдо готовить очень просто, оно идеально сочетается с легким салатом и не требует много усилий. А чтобы усилить вкус, рекомендуем жарить его на смеси оливкового и сливочного масла с чесноком.

Ингредиенты:

куриное филе

1 ст. муки

соль, перец по вкусу

2 больших яйца

1 ст. л. воды

1 ст. панировочных сухарей

0,5 ст. тертого пармезана

сливочное масло

Приготовление:

Разрежьте куриные грудки вдоль и хорошо отбейте кухонным молотком. Чтобы мясо не пачкало стол и не брызгало, накройте его пищевой пленкой, перед тем как отбивать.

В тарелке смешайте муку, соль, черный молотый перец, душистый перец. Также можно добавить специи сушеные итальянские травы.

В другой тарелке взбейте яйца с 1 столовой ложкой воды.

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В третьей тарелке смешайте панировочные сухари и натертый на мелкой терке пармезан.

Разогрейте сковороду, налейте немного оливкового масла, прикрутите огонь и добавьте кусочек сливочного масла. По желанию можно раздавить зубчик чеснока и тоже положить в масло, а когда чеснок начнет подрумяниваться - убрать его. Так масло на сковороде станет ароматным.

Когда масло разогрелось, можно жарить грудку. Для этого сначала обваляйте отбитое филе в мучной смеси, окуните в яичную смесь, потом в панировку.

Жарьте на небольшом огне до золотистого состояния.

Подавать такое филе лучше всего теплым, посыпав сверху натертым пармезаном.

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