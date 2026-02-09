ТСН в социальных сетях

Рецепты
74
2 мин

Куриные отбивные в луково-сырном кляре: рецепт нежного и ароматного мяса

Золотистая корочка, сочное мясо внутри и аромат, который собирает всю семью за столом еще до подачи. Куриные отбивные в луково-сырном кляре — это тот случай, когда простое блюдо звучит как кулинарный хит.

Станислава Бондаренко
35 минут
230 ккал
Куриные отбивные в луково-сырном кляре tiktok.com_@bude_smachno_razom

Куриные отбивные в луково-сырном кляре tiktok.com_@bude_smachno_razom

Куриное филе часто считают «сложным» продуктом, ведь стоит передержать его на сковороде и мясо становится сухим. Именно поэтому правильный кляр имеет решающее значение. Он не только добавляет вкуса, но и работает как защитный слой, который сохраняет сочность курицы.

Рецепт от страницы Буде смачно разом — пример классического домашнего блюда с маленьким апгрейдом, ведь лук добавляет мягкости, сыр — насыщенности, а майонез или сметана делают текстуру кляра идеальной.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
яйца
3 шт.
майонез или сметана
3 ст. л.
твёрдый сыр
100 г
лук
1 шт.
мука
3-4 ст. л.
соль
специи
растительное масло

Приготовление

  1. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на пласты толщиной примерно 1 см.

  2. Накройте пленкой и слегка отбейте с одной стороны, но без фанатизма, чтобы сохранить текстуру мяса.

  3. Приправьте солью, паприкой и черным перцем.

  4. В миске взбейте яйца с майонезом или сметаной, солью и специями.

  5. Лук измельчите в блендере до пюре, сыр натрите на мелкой терке.

  6. Добавьте лук, сыр и муку к яичной смеси и тщательно перемешайте венчиком. Кляр должен быть густым, но текучим, без комочков.

  7. Каждую отбивную окуните в кляр и выложите на хорошо разогретую сковороду с маслом.

  8. Жарьте на среднем огне по 2-3 мин с каждой стороны до равномерной золотистой корочки.

Подача

Такие отбивные идеально сочетаются с легкими гарнирами, такими как салат из свежих овощей, картофельное пюре или запеченные овощи. А если подать их с зеленью и соусом на основе йогурта — блюдо легко переходит в формат современного.

Куриные отбивные в луково-сырном кляре — это доказательство того, что вкусная еда не требует сложных ингредиентов. Немного внимания к деталям, правильный кляр и обычное куриное филе превращается в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

