- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 2 мин
Куриные отбивные в луково-сырном кляре: рецепт нежного и ароматного мяса
Золотистая корочка, сочное мясо внутри и аромат, который собирает всю семью за столом еще до подачи. Куриные отбивные в луково-сырном кляре — это тот случай, когда простое блюдо звучит как кулинарный хит.
Куриное филе часто считают «сложным» продуктом, ведь стоит передержать его на сковороде и мясо становится сухим. Именно поэтому правильный кляр имеет решающее значение. Он не только добавляет вкуса, но и работает как защитный слой, который сохраняет сочность курицы.
Рецепт от страницы Буде смачно разом — пример классического домашнего блюда с маленьким апгрейдом, ведь лук добавляет мягкости, сыр — насыщенности, а майонез или сметана делают текстуру кляра идеальной.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- яйца
- 3 шт.
- майонез или сметана
- 3 ст. л.
- твёрдый сыр
- 100 г
- лук
- 1 шт.
- мука
- 3-4 ст. л.
- соль
-
- специи
-
- растительное масло
-
Приготовление
Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на пласты толщиной примерно 1 см.
Накройте пленкой и слегка отбейте с одной стороны, но без фанатизма, чтобы сохранить текстуру мяса.
Приправьте солью, паприкой и черным перцем.
В миске взбейте яйца с майонезом или сметаной, солью и специями.
Лук измельчите в блендере до пюре, сыр натрите на мелкой терке.
Добавьте лук, сыр и муку к яичной смеси и тщательно перемешайте венчиком. Кляр должен быть густым, но текучим, без комочков.
Каждую отбивную окуните в кляр и выложите на хорошо разогретую сковороду с маслом.
Жарьте на среднем огне по 2-3 мин с каждой стороны до равномерной золотистой корочки.
Подача
Такие отбивные идеально сочетаются с легкими гарнирами, такими как салат из свежих овощей, картофельное пюре или запеченные овощи. А если подать их с зеленью и соусом на основе йогурта — блюдо легко переходит в формат современного.
Куриные отбивные в луково-сырном кляре — это доказательство того, что вкусная еда не требует сложных ингредиентов. Немного внимания к деталям, правильный кляр и обычное куриное филе превращается в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.