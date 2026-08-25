- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 2 мин
Куриные отбивные в сырно-луковом кляре: интересный рецепт
Сочное куриное филе, хрустящая золотистая корочка и нежное сырно-луковое тесто — блюдо, которое легко может стать новым фаворитом семейного ужина.
Куриные отбивные — один из самых простых вариантов, когда хочется приготовить что-нибудь сытное, не проводя много времени у плиты. Однако чтобы филе не получилось сухим, важно правильно его подготовить и обернуть сочное мясо аппетитной корочкой.
В рецепте, о котором рассказали на странице Буде смачно разом, за нежность отвечает кляр из яиц, майонеза или сметаны, творога, лука и муки. Он плотно обволакивает курицу и помогает сохранить сочность внутри, а во время жарки превращается в румяную корочку.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- яйца
- 3 шт.
- майонез или сметана
- 3 ст. л.
- твердый сыр
- 100 г
- лук
- 1 шт.
- мука
- 3–4 ст. л.
- соль
-
- специи
-
- масло для жарки
-
Приготовление
Куриное филе промойте и хорошо просушите бумажным полотенцем.
Нарежьте небольшими ломтиками толщиной примерно 1 см.
Накройте пищевой пленкой и слегка отбейте кухонным молотком с обеих сторон.
Посолите, добавьте паприку и перец.
Для кляра взбейте венчиком яйца, майонез или сметану, соль и специи.
Лук измельчите в блендере и добавьте в яичную смесь.
Туда же всыпьте натертый твёрдый сыр и муку.
Еще раз хорошо перемешайте венчиком, чтобы кляр получился однородным, без комочков.
Каждый кусочек курицы окуните в кляр, чтобы он хорошо покрыл мясо со всех сторон.
Выложите на разогретую с маслом сковороду.
Жарьте отбивные на среднем огне по 2–3 мин с каждой стороны, пока кляр не станет золотистым, а курица полностью не прожарится.
Эти отбивные — тот случай, когда несколько простых ингредиентов превращают обычное куриное филе в гораздо более интересное блюдо. Сыр придаёт кляру насыщенность, лук — аромат, а правильная обжарка помогает сохранить мясо сочным.