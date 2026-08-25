Куриные отбивные в сырно-луковом кляре: интересный рецепт

Куриные отбивные в сырно-луковом кляре / © Credits

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Куриные отбивные — один из самых простых вариантов, когда хочется приготовить что-нибудь сытное, не проводя много времени у плиты. Однако чтобы филе не получилось сухим, важно правильно его подготовить и обернуть сочное мясо аппетитной корочкой.

В рецепте, о котором рассказали на странице Буде смачно разом , за нежность отвечает кляр из яиц, майонеза или сметаны, творога, лука и муки. Он плотно обволакивает курицу и помогает сохранить сочность внутри, а во время жарки превращается в румяную корочку.

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Ингредиенты куриное филе 500 г яйца 3 шт. майонез или сметана 3 ст. л. твердый сыр 100 г лук 1 шт. мука 3–4 ст. л. соль специи масло для жарки

Приготовление

Куриное филе промойте и хорошо просушите бумажным полотенцем. Нарежьте небольшими ломтиками толщиной примерно 1 см. Накройте пищевой пленкой и слегка отбейте кухонным молотком с обеих сторон. Посолите, добавьте паприку и перец. Для кляра взбейте венчиком яйца, майонез или сметану, соль и специи. Лук измельчите в блендере и добавьте в яичную смесь. Туда же всыпьте натертый твёрдый сыр и муку. Еще раз хорошо перемешайте венчиком, чтобы кляр получился однородным, без комочков. Каждый кусочек курицы окуните в кляр, чтобы он хорошо покрыл мясо со всех сторон. Выложите на разогретую с маслом сковороду. Жарьте отбивные на среднем огне по 2–3 мин с каждой стороны, пока кляр не станет золотистым, а курица полностью не прожарится.

Эти отбивные — тот случай, когда несколько простых ингредиентов превращают обычное куриное филе в гораздо более интересное блюдо. Сыр придаёт кляру насыщенность, лук — аромат, а правильная обжарка помогает сохранить мясо сочным.

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