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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
126
Время на прочтение
2 мин

Куриные отбивные в сырно-луковом кляре: интересный рецепт

Сочное куриное филе, хрустящая золотистая корочка и нежное сырно-луковое тесто — блюдо, которое легко может стать новым фаворитом семейного ужина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
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Куриные отбивные в сырно-луковом кляре

Куриные отбивные в сырно-луковом кляре / © Credits

Куриные отбивные — один из самых простых вариантов, когда хочется приготовить что-нибудь сытное, не проводя много времени у плиты. Однако чтобы филе не получилось сухим, важно правильно его подготовить и обернуть сочное мясо аппетитной корочкой.

В рецепте, о котором рассказали на странице Буде смачно разом, за нежность отвечает кляр из яиц, майонеза или сметаны, творога, лука и муки. Он плотно обволакивает курицу и помогает сохранить сочность внутри, а во время жарки превращается в румяную корочку.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
яйца
3 шт.
майонез или сметана
3 ст. л.
твердый сыр
100 г
лук
1 шт.
мука
3–4 ст. л.
соль
специи
масло для жарки

Приготовление

  1. Куриное филе промойте и хорошо просушите бумажным полотенцем.

  2. Нарежьте небольшими ломтиками толщиной примерно 1 см.

  3. Накройте пищевой пленкой и слегка отбейте кухонным молотком с обеих сторон.

  4. Посолите, добавьте паприку и перец.

  5. Для кляра взбейте венчиком яйца, майонез или сметану, соль и специи.

  6. Лук измельчите в блендере и добавьте в яичную смесь.

  7. Туда же всыпьте натертый твёрдый сыр и муку.

  8. Еще раз хорошо перемешайте венчиком, чтобы кляр получился однородным, без комочков.

  9. Каждый кусочек курицы окуните в кляр, чтобы он хорошо покрыл мясо со всех сторон.

  10. Выложите на разогретую с маслом сковороду.

  11. Жарьте отбивные на среднем огне по 2–3 мин с каждой стороны, пока кляр не станет золотистым, а курица полностью не прожарится.

Эти отбивные — тот случай, когда несколько простых ингредиентов превращают обычное куриное филе в гораздо более интересное блюдо. Сыр придаёт кляру насыщенность, лук — аромат, а правильная обжарка помогает сохранить мясо сочным.

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