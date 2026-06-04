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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Куриные отбивные в сырном кляре: рецепт оригинального горячего блюда

Куриные отбивные в сырном кляре идеально подойдут для подачи к любому гарниру: к картофельному пюре, рису, макаронам или просто с салатом из свежих овощей.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Куриные отбивные в сырном кляре

Куриные отбивные в сырном кляре / © Credits

Благодаря пикантному кляру из яиц, сметаны, крахмала, специй и твердого сыра, блюдо получается аппетитным, сочным, с золотистой хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 гр;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • мука пшеничная — 3 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Для кляра:

  • твердый сыр — 150 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • сметана 20% — 2 ст л;

  • крахмал — 1 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте поперек волокон на кусочки, толщиной 1-1,5 сантиметра и слегка отбейте кухонным молоточком.

  4. Посолите, поперчите, натрите чесноком и оставьте на 15-20 минут.

  5. Для кляра: в миске взбейте венчиком яйца, добавьте сметану, крахмал, твердый сыр, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

  6. Кляр должен быть густым, как сметана.

  7. Каждый кусочек мяса обваляйте в муке, затем окуните в сырный кляр.

  8. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте, на среднем огне куриные отбивные с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Крахмал используйте любой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
132
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