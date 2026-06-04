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Куриные отбивные в сырном кляре: рецепт оригинального горячего блюда
Куриные отбивные в сырном кляре идеально подойдут для подачи к любому гарниру: к картофельному пюре, рису, макаронам или просто с салатом из свежих овощей.
Благодаря пикантному кляру из яиц, сметаны, крахмала, специй и твердого сыра, блюдо получается аппетитным, сочным, с золотистой хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
куриное филе — 500 гр;
чеснок — 2 зубчика;
мука пшеничная — 3 ст л;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Для кляра:
твердый сыр — 150 гр;
яйца куриные — 2 шт;
сметана 20% — 2 ст л;
крахмал — 1 ч л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Твердый сыр натрите на мелкой терке.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте поперек волокон на кусочки, толщиной 1-1,5 сантиметра и слегка отбейте кухонным молоточком.
Посолите, поперчите, натрите чесноком и оставьте на 15-20 минут.
Для кляра: в миске взбейте венчиком яйца, добавьте сметану, крахмал, твердый сыр, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
Кляр должен быть густым, как сметана.
Каждый кусочек мяса обваляйте в муке, затем окуните в сырный кляр.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте, на среднем огне куриные отбивные с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Крахмал используйте любой.