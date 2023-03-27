Куриные рулетики с сыром и зеленью: интересный рецепт

Куриные рулетики с сыром и зеленью напоминают по вкусу котлеты по-киевски. Рулетики готовятся быстрее, и их не обжаривают в большом количестве масла.

Для приготовления куриных рулетов нужно нарезанное, отбитое куриное филе, свежая зелень и сыр. Потом их запекают в духовке. Они подойдут к любому гарниру.

Ингредиенты

куриные грудки – 4 шт.

сыр твердый – 200 г

масло сливочное – 80 г

майонез – 2 ст. л.

чеснок – 4 зубчика

пучок свежей зелени (укроп, петрушка)

перец черный молотый

соль

растительное масло для жарки

Приготовление

Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко измельчите. Чеснок выдавите через пресс.

В миску выложите немного меньше половины сыра, зелень, чеснок, соль, перец и мягкое сливочное масло. Хорошо перемешайте.

Каждую грудку разрежьте горизонтально (получится восемь отбивных), отбейте с обеих сторон через пищевую пленку. Посолите, поперчите.

На одну отбивную выложите немного начинки. Заверните один конец отбивной вокруг начинки, чтобы сформировать рулетик, и закрепите каждый деревянной спажкой.

Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла, обжарьте рулеты на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. После обжаривания удалите спажки.

Переложите рулеты в форму для запекания в один слой, смажьте майонезом и посыпьте сыром. Выпекайте в заранее разогретой духовке 15-20 минут.

Советы

Деревянные спажки вытягивайте осторожно, чтобы рулет не развернулся и из него не вытекла начинка.

Зелень для начинки берите по своему вкусу.

Майонез можно заменить сметаной.

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