Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Куриные рулетики с сыром и зеленью: интересный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
461
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Куриные рулетики с сыром и зеленью: интересный рецепт

Фото: Credits

Куриные рулетики с сыром и зеленью напоминают по вкусу котлеты по-киевски. Рулетики готовятся быстрее, и их не обжаривают в большом количестве масла.

Для приготовления куриных рулетов нужно нарезанное, отбитое куриное филе, свежая зелень и сыр. Потом их запекают в духовке. Они подойдут к любому гарниру. 

Ингредиенты

  • куриные грудки – 4 шт.
  • сыр твердый – 200 г
  • масло сливочное – 80 г
  • майонез – 2 ст. л.
  • чеснок – 4 зубчика
  • пучок свежей зелени (укроп, петрушка)
  • перец черный молотый
  • соль
  • растительное масло для жарки

Приготовление

Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко измельчите. Чеснок выдавите через пресс.

В миску выложите немного меньше половины сыра, зелень, чеснок, соль, перец и мягкое сливочное масло. Хорошо перемешайте.

Каждую грудку разрежьте горизонтально (получится восемь отбивных), отбейте с обеих сторон через пищевую пленку. Посолите, поперчите. 

На одну отбивную выложите немного начинки. Заверните один конец отбивной вокруг начинки, чтобы сформировать рулетик, и закрепите каждый деревянной спажкой.

Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла, обжарьте рулеты на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. После обжаривания удалите спажки.

Переложите рулеты в форму для запекания в один слой, смажьте майонезом и посыпьте сыром. Выпекайте в заранее разогретой духовке 15-20 минут.

Советы

  • Деревянные спажки вытягивайте осторожно, чтобы рулет не развернулся и из него не вытекла начинка.
  • Зелень для начинки берите по своему вкусу.
  • Майонез можно заменить сметаной.

Читайте также: 

Рецепт картофельных вафель с соусом и яичницей

Рецепт картофельных вафель с соусом и яичницей

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
461
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация