Куриные рулетики с сыром и зеленью: интересный рецепт

Куриные рулетики с сыром и зеленью напоминают по вкусу котлеты по-киевски. Рулетики готовятся быстрее, и их не обжаривают в большом количестве масла.
Для приготовления куриных рулетов нужно нарезанное, отбитое куриное филе, свежая зелень и сыр. Потом их запекают в духовке. Они подойдут к любому гарниру.
Ингредиенты
- куриные грудки – 4 шт.
- сыр твердый – 200 г
- масло сливочное – 80 г
- майонез – 2 ст. л.
- чеснок – 4 зубчика
- пучок свежей зелени (укроп, петрушка)
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло для жарки
Приготовление
Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко измельчите. Чеснок выдавите через пресс.
В миску выложите немного меньше половины сыра, зелень, чеснок, соль, перец и мягкое сливочное масло. Хорошо перемешайте.
Каждую грудку разрежьте горизонтально (получится восемь отбивных), отбейте с обеих сторон через пищевую пленку. Посолите, поперчите.
На одну отбивную выложите немного начинки. Заверните один конец отбивной вокруг начинки, чтобы сформировать рулетик, и закрепите каждый деревянной спажкой.
Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла, обжарьте рулеты на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. После обжаривания удалите спажки.
Переложите рулеты в форму для запекания в один слой, смажьте майонезом и посыпьте сыром. Выпекайте в заранее разогретой духовке 15-20 минут.
Советы
- Деревянные спажки вытягивайте осторожно, чтобы рулет не развернулся и из него не вытекла начинка.
- Зелень для начинки берите по своему вкусу.
- Майонез можно заменить сметаной.
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