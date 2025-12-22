ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Куриные рулетики с сыром в панировке: рецепт для праздничного стола

Рулетики из куриного филе с сыром, запеченные в панировке, станут украшением любого праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Куриные рулетики с сыром в панировке

Куриные рулетики с сыром в панировке / © Credits

Мясо получается с хрустящей корочкой, нежное и сочное внутри.

Ингредиенты

куриное филе
900 г
сыр моцарелла
150 г
масло сливочное
100 г
яйца куриные
2 шт.
сухари панировочные
перец черный молотый
соль
зелень петрушки

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте вдоль пополам. Накройте пищевой пленкой, отбейте слегка кухонным молоточком, натрите черным молотым перцем и солью с двух сторон.

  2. Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте.

  3. Для начинки: сыр натрите на крупную терку, добавьте петрушку и перемешайте.

  4. Куриное филе смажьте сливочным маслом, выложите начинку и закрутите в рулетик, с остальным филе проделайте то же самое.

  5. В миске взбейте вилкой яйца с перцем и солью.

  6. Муку и панировочные сухари высыпьте отдельно на плоские тарелки.

  7. Каждый рулетик обваляйте в муке, в яйцах, затем в панировочных сухарях и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Специи и зелень добавляйте по своему вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
136
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie