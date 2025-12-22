- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Куриные рулетики с сыром в панировке: рецепт для праздничного стола
Рулетики из куриного филе с сыром, запеченные в панировке, станут украшением любого праздничного стола.
Мясо получается с хрустящей корочкой, нежное и сочное внутри.
Ингредиенты
- куриное филе
- 900 г
- сыр моцарелла
- 150 г
- масло сливочное
- 100 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сухари панировочные
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень петрушки
-
Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте вдоль пополам. Накройте пищевой пленкой, отбейте слегка кухонным молоточком, натрите черным молотым перцем и солью с двух сторон.
Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте.
Для начинки: сыр натрите на крупную терку, добавьте петрушку и перемешайте.
Куриное филе смажьте сливочным маслом, выложите начинку и закрутите в рулетик, с остальным филе проделайте то же самое.
В миске взбейте вилкой яйца с перцем и солью.
Муку и панировочные сухари высыпьте отдельно на плоские тарелки.
Каждый рулетик обваляйте в муке, в яйцах, затем в панировочных сухарях и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут до золотистой корочки.
Советы:
Специи и зелень добавляйте по своему вкусу.