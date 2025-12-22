Куриные рулетики с сыром в панировке: рецепт для праздничного стола

Праздники — время радости, теплых встреч и вкусной еды, но для многих из нас они также несут небольшой «тревожный звоночек», а не много ли я выпью. Вечеринки на работе, семейные собрания и новогодние празднования часто соблазняют нас бокалом-другим и вот уже завтра утром мы жалеем о лишнем.