Куриные рулетики в соусе BBQ: интересный рецепт к праздничному столу

Праздники – время, когда каждая хозяйка стремится удивить гостей особыми блюдами. Сочное куриное филе со сливочным сыром, нежными кусочками помидоров и пикантным соусом станет украшением вашего стола.

Попробуйте приготовить этот замечательный рецепт куриных рулетиков в соусе BBQ, о котором рассказали на странице vita_naumenko. Это блюдо не только выглядит эффектно, но завораживает своим вкусом. Количество ингредиентов зависит от количества гостей, поэтому рассчитывайте по своему вкусу и аппетиты ваших близких.

Ингредиенты Куриное филе Сливочный сыр Помидор Твердый сыр Соль Перец Соус BBQ

Приготовление:

Куриное филе разрежьте поперек на тонкие полоски. Из одного филе можно сделать приблизительно три части. Каждую полоску тщательно отбейте кухонным молотком, чтобы мясо стало тонким и нежным. Посолите и поперчите по своему вкусу. На каждый кусочек куриного филе нанесите тонкий слой сливочного творога, равномерно размазывая его ложкой. Добавьте кусочек твердого сыра, а сверху – ломтик свежего помидора. Скрутите куриное филе в рулетике. Если вы хотите, чтобы они лучше держали форму, можно закрепить их зубочистками. В огнеупорную форму для запекания выложите рулетики, плотно прижимая их друг к другу. Щедро смажьте рулетики соусом BBQ. Разогрейте духовку до 200 °C и поставьте форму с рулетиками на средний уровень. Запекайте в течение 35 минут. За это время рулетики приобретут румяную корку. Готовые рулетики подавайте горячими. Лучше всего они смакуют сразу после приготовления, когда сырная начинка еще тягуча, а аромат BBQ разносится по всей кухне. Дополните блюдо свежими овощами, зеленью или легким гарниром, такими как рис или картофельное пюре.

Советы:

Если используете зубочистку для фиксации рулетиков, не забудьте удалить их перед подачей, чтобы избежать неприятных сюрпризов для гостей.

Выбирайте куриное филе одинаковой толщины, чтобы рулетики пропекались равномерно.

Соус BBQ можно заменить томатным соусом с добавлением меда и копченой паприки, если хотите немного изменить вкус.

Для дополнительного аромата можно посыпать рулетики сверху сушеным ореганом или базиликом перед запеканием.

Куриные рулетики в соусе BBQ – идеальный баланс между простотой приготовления и праздничным видом. Это блюдо отлично подойдет как для семейного ужина, так и для торжественных застолий. Ваши гости оценят нежную текстуру мяса, пикантный вкус соуса и аппетитный вид блюда.

#рецептизфиле #курица #новый год # рождество ♬ @vita_naumenko ✨В шапке профиля вы можете приобрести мой Новогодний сборник рецептов в котором больше 30 блюд ✨ День 2. Очень вкусные куриные рулетики в соусе BBQ Ингредиенты (количество не пишу, на вашу компанию и на ваш вкус)) Куриное филе сыр Соль, перец Соус BBQ Филе разрезаем поперек на тоненькие полоски. У меня из 1 филе получилось 3 штуки. Отбиваем их, солим, перчим. На филешку кладем крем сыр и размазываем его, добавляем твердый сыр (у меня Гауда) и кусочек помидора. Выкладываем их в форму, хорошо прижимая друг к другу. Сверху смазываем соусом BBQ и ставим в предварительно разогретую до 200° духовку на 35 минут. Готово! ✅ Рекомендую употреблять горячим, это очень вкусно и сочно #филе

Не бойтесь экспериментировать. Добавляйте свои любимые ингредиенты к начинке или пробуйте разные соусы.

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