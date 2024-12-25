Куриные рулетики в соусе BBQ: интересный рецепт к праздничному столу

Праздники – время, когда каждая хозяйка стремится удивить гостей особыми блюдами. Сочное куриное филе со сливочным сыром, нежными кусочками помидоров и пикантным соусом станет украшением вашего стола.
Попробуйте приготовить этот замечательный рецепт куриных рулетиков в соусе BBQ, о котором рассказали на странице vita_naumenko. Это блюдо не только выглядит эффектно, но завораживает своим вкусом. Количество ингредиентов зависит от количества гостей, поэтому рассчитывайте по своему вкусу и аппетиты ваших близких.
Ингредиенты
- Куриное филе
- Сливочный сыр
- Помидор
- Твердый сыр
- Соль
- Перец
- Соус BBQ
Приготовление:
- Куриное филе разрежьте поперек на тонкие полоски. Из одного филе можно сделать приблизительно три части.
- Каждую полоску тщательно отбейте кухонным молотком, чтобы мясо стало тонким и нежным.
- Посолите и поперчите по своему вкусу.
- На каждый кусочек куриного филе нанесите тонкий слой сливочного творога, равномерно размазывая его ложкой.
- Добавьте кусочек твердого сыра, а сверху – ломтик свежего помидора.
- Скрутите куриное филе в рулетике. Если вы хотите, чтобы они лучше держали форму, можно закрепить их зубочистками.
- В огнеупорную форму для запекания выложите рулетики, плотно прижимая их друг к другу.
- Щедро смажьте рулетики соусом BBQ.
- Разогрейте духовку до 200 °C и поставьте форму с рулетиками на средний уровень.
- Запекайте в течение 35 минут. За это время рулетики приобретут румяную корку.
- Готовые рулетики подавайте горячими. Лучше всего они смакуют сразу после приготовления, когда сырная начинка еще тягуча, а аромат BBQ разносится по всей кухне.
- Дополните блюдо свежими овощами, зеленью или легким гарниром, такими как рис или картофельное пюре.
Советы:
- Если используете зубочистку для фиксации рулетиков, не забудьте удалить их перед подачей, чтобы избежать неприятных сюрпризов для гостей.
- Выбирайте куриное филе одинаковой толщины, чтобы рулетики пропекались равномерно.
- Соус BBQ можно заменить томатным соусом с добавлением меда и копченой паприки, если хотите немного изменить вкус.
- Для дополнительного аромата можно посыпать рулетики сверху сушеным ореганом или базиликом перед запеканием.
Куриные рулетики в соусе BBQ – идеальный баланс между простотой приготовления и праздничным видом. Это блюдо отлично подойдет как для семейного ужина, так и для торжественных застолий. Ваши гости оценят нежную текстуру мяса, пикантный вкус соуса и аппетитный вид блюда.
@vita_naumenko ✨В шапке профиля вы можете приобрести мой Новогодний сборник рецептов в котором больше 30 блюд ✨ День 2. Очень вкусные куриные рулетики в соусе BBQ Ингредиенты (количество не пишу, на вашу компанию и на ваш вкус)) Куриное филе сыр Соль, перец Соус BBQ Филе разрезаем поперек на тоненькие полоски. У меня из 1 филе получилось 3 штуки. Отбиваем их, солим, перчим. На филешку кладем крем сыр и размазываем его, добавляем твердый сыр (у меня Гауда) и кусочек помидора. Выкладываем их в форму, хорошо прижимая друг к другу. Сверху смазываем соусом BBQ и ставим в предварительно разогретую до 200° духовку на 35 минут. Готово! ✅ Рекомендую употреблять горячим, это очень вкусно и сочно #филе #рецептизфиле #курица #новый год # рождество ♬
Не бойтесь экспериментировать. Добавляйте свои любимые ингредиенты к начинке или пробуйте разные соусы.
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