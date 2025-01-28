Куриные рулеты с вялеными томатами и сыром в беконе: рецепт необычного горячего блюда

Приготовьте нежные куриные рулетики, которые идеально подойдут к любому гарниру или со свежими или тушеными овощами.
На куриное филе со специями выложите кусочки пряных томатов, базилика и сыра, заверните в бекон и запеките в духовке.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт.
- вяленые томаты
- 100 г
- сыр твердый
- 100 г
- бекон сыровяленый
- 150 г
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень шпината или базилика
- Сыр твердый натрите на крупную терку.
- Вяленые томаты разрежьте на две части.
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем.
- Накройте пищевой пленкой и отбейте слегка кухонным молоточком.
- Посолите, поперчите, выложите на куриное филе листочки зелени, вяленые томаты, твердый сыр.
- Сверните в рулетик, затем оберните в бекон, еще слегка посолите, поперчите и выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Советы:
- Вместо куриного филе можно использовать филе индейки.
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