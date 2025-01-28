Куриные рулеты с вялеными томатами и сыром в беконе: рецепт необычного горячего блюда

Приготовьте нежные куриные рулетики, которые идеально подойдут к любому гарниру или со свежими или тушеными овощами.

На куриное филе со специями выложите кусочки пряных томатов, базилика и сыра, заверните в бекон и запеките в духовке.

Ингредиенты куриное филе 2 шт. вяленые томаты 100 г сыр твердый 100 г бекон сыровяленый 150 г перец черный молотый соль растительное масло зелень шпината или базилика

Сыр твердый натрите на крупную терку. Вяленые томаты разрежьте на две части. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем. Накройте пищевой пленкой и отбейте слегка кухонным молоточком. Посолите, поперчите, выложите на куриное филе листочки зелени, вяленые томаты, твердый сыр. Сверните в рулетик, затем оберните в бекон, еще слегка посолите, поперчите и выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Советы:

Вместо куриного филе можно использовать филе индейки.

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