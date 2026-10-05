Куриные сердечки в нежном соусе: простой рецепт

Куриные сердечки в нежном соусе tiktok.com/@anna_didus

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Куриные сердечки — очень универсальный продукт, из которого легко приготовить уютный домашний ужин. Главный секрет этого рецепта, о котором рассказали на странице anna_didus , — соус из сметаны и томатной пасты, он делает сердечки мягкими, сочными и ароматными. Готовится всё на одной сковороде, поэтому рецепт не требует ни сложных приёмов, ни горы посуды.

Куриные сердечки в нежном соусе tiktok.com/@anna_didus

Ингредиенты

куриные сердца — 600 г

большая луковица — 1 шт.

морковь — 1 шт.

масло для жарки

Для соуса

сметана — 3 ст. л.

томатная паста — 1 ст. л

мука — 1 ст. л

вода — 1 стакан

соль

хмели-сунели

паприка

Приготовление

Куриные сердечки разрежьте пополам и срежьте лишний жир и пленки. Хорошо промойте, просушите и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте, пока не выпарится жидкость, выделяемая сердечками. Затем добавьте лук, нарезанный полукольцами, и морковь, нарезанную тонкими полукольцами. Готовьте вместе, пока овощи не станут мягкими. Тем временем приготовьте соус: смешайте сметану, томатную пасту и муку до однородной консистенции. Постепенно влейте стакан воды и постоянно перемешивайте, чтобы не осталось комочков. Влейте соус в сковороду к сердечкам и овощам. Посолите, добавьте паприку и хмели-сунели, перемешайте и накройте крышкой. Тушите на слабом огне около 20 минут, время от времени перемешивая. За это время соус загустеет, а сердечки станут нежными и хорошо пропитаются специями. Подавайте горячими с любимым гарниром. Особенно удачно это блюдо сочетается с картофельным пюре, которое прекрасно дополняет ароматный соус.

Нежные куриные сердечки в густом сметанно-томатном соусе — именно то блюдо, которое напоминает о простой домашней кухне. Минимальные усилия, доступные ингредиенты и сытный результат.

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