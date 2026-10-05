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Куриные сердечки в нежном соусе: простой рецепт
Куриные сердечки тушатся с луком и морковью в сливочно-томатном соусе и они особенно хороши в сочетании с нежным картофельным пюре.
Куриные сердечки — очень универсальный продукт, из которого легко приготовить уютный домашний ужин. Главный секрет этого рецепта, о котором рассказали на странице anna_didus, — соус из сметаны и томатной пасты, он делает сердечки мягкими, сочными и ароматными. Готовится всё на одной сковороде, поэтому рецепт не требует ни сложных приёмов, ни горы посуды.
Ингредиенты
куриные сердца — 600 г
большая луковица — 1 шт.
морковь — 1 шт.
масло для жарки
Для соуса
сметана — 3 ст. л.
томатная паста — 1 ст. л
мука — 1 ст. л
вода — 1 стакан
соль
хмели-сунели
паприка
Приготовление
Куриные сердечки разрежьте пополам и срежьте лишний жир и пленки.
Хорошо промойте, просушите и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
Обжаривайте, пока не выпарится жидкость, выделяемая сердечками.
Затем добавьте лук, нарезанный полукольцами, и морковь, нарезанную тонкими полукольцами.
Готовьте вместе, пока овощи не станут мягкими.
Тем временем приготовьте соус: смешайте сметану, томатную пасту и муку до однородной консистенции.
Постепенно влейте стакан воды и постоянно перемешивайте, чтобы не осталось комочков.
Влейте соус в сковороду к сердечкам и овощам.
Посолите, добавьте паприку и хмели-сунели, перемешайте и накройте крышкой.
Тушите на слабом огне около 20 минут, время от времени перемешивая.
За это время соус загустеет, а сердечки станут нежными и хорошо пропитаются специями.
Подавайте горячими с любимым гарниром. Особенно удачно это блюдо сочетается с картофельным пюре, которое прекрасно дополняет ароматный соус.
Нежные куриные сердечки в густом сметанно-томатном соусе — именно то блюдо, которое напоминает о простой домашней кухне. Минимальные усилия, доступные ингредиенты и сытный результат.