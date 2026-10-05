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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
451
Время на прочтение
2 мин

Куриные сердечки в нежном соусе: простой рецепт

Куриные сердечки тушатся с луком и морковью в сливочно-томатном соусе и они особенно хороши в сочетании с нежным картофельным пюре.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Куриные сердечки в нежном соусе tiktok.com/@anna_didus

Куриные сердечки в нежном соусе tiktok.com/@anna_didus

Куриные сердечки — очень универсальный продукт, из которого легко приготовить уютный домашний ужин. Главный секрет этого рецепта, о котором рассказали на странице anna_didus, — соус из сметаны и томатной пасты, он делает сердечки мягкими, сочными и ароматными. Готовится всё на одной сковороде, поэтому рецепт не требует ни сложных приёмов, ни горы посуды.

Куриные сердечки в нежном соусе tiktok.com/@anna_didus

Куриные сердечки в нежном соусе tiktok.com/@anna_didus

Ингредиенты

  • куриные сердца — 600 г

  • большая луковица — 1 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • масло для жарки

Для соуса

  • сметана — 3 ст. л.

  • томатная паста — 1 ст. л

  • мука — 1 ст. л

  • вода — 1 стакан

  • соль

  • хмели-сунели

  • паприка

Приготовление

  1. Куриные сердечки разрежьте пополам и срежьте лишний жир и пленки.

  2. Хорошо промойте, просушите и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.

  3. Обжаривайте, пока не выпарится жидкость, выделяемая сердечками.

  4. Затем добавьте лук, нарезанный полукольцами, и морковь, нарезанную тонкими полукольцами.

  5. Готовьте вместе, пока овощи не станут мягкими.

  6. Тем временем приготовьте соус: смешайте сметану, томатную пасту и муку до однородной консистенции.

  7. Постепенно влейте стакан воды и постоянно перемешивайте, чтобы не осталось комочков.

  8. Влейте соус в сковороду к сердечкам и овощам.

  9. Посолите, добавьте паприку и хмели-сунели, перемешайте и накройте крышкой.

  10. Тушите на слабом огне около 20 минут, время от времени перемешивая.

  11. За это время соус загустеет, а сердечки станут нежными и хорошо пропитаются специями.

  12. Подавайте горячими с любимым гарниром. Особенно удачно это блюдо сочетается с картофельным пюре, которое прекрасно дополняет ароматный соус.

Нежные куриные сердечки в густом сметанно-томатном соусе — именно то блюдо, которое напоминает о простой домашней кухне. Минимальные усилия, доступные ингредиенты и сытный результат.

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