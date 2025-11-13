- Дата публикации
Куриные стрипсы: рецепт хрустящей закуски, которую можно легко приготовить дома
Если вы ищете идеальную хрустящую закуску, которую захочется готовить снова и снова — вот она. Куриные стрипсы — блюдо, которое сочетает в себе сочное мясо, нежную серединку и невероятную золотистую корочку, которую невозможно не полюбить.
Это домашний вариант легендарных «chicken fingers», который на вкус даже лучше, чем в фастфуде. На странице iramsfoodstory поделились рецептом, который легко воспроизвести на собственной кухне. Главное — качественное мясо, терпение для маринования и правильная температура масла.
Ингредиенты
Курица
куриное филе 900 г
масло
Сухая панировка
мука 2 стакана
кукурузный крахмал 3 ст. л
копченая паприка 1 ч. л
чесночная приправа 1 ст. л
черный перец 1 ч. л
соль
Маринад (влажная смесь)
маслянка или кефир 2 стакана
чесночная приправа 2 ст. л
черный перец 1 ст. л
копченая паприка 1 ст. л
соль
Соус
майонез 1 стакан
кетчуп 4 ст. л
Вустерский соус 2 ст. л
чесночная приправа 1 ст. л
черный перец 1 ч. л
копченая паприка 1 ч. л
соль
Приготовление
Замаринуйте курицу. Смешайте все ингредиенты для влажного маринада, окуните туда куриные полоски и оставьте минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Это сделает мясо нежным и сочным.
Приготовьте панировку. В отдельной миске смешайте муку, крахмал и специи. Выньте курицу из маринада, дайте стечь лишней жидкости и обваляйте каждую полоску в сухой смеси.
Разогрейте масло до 175°C и обжарьте курицу партиями до золотистой корочки примерно 8-10 мин. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Приготовьте соус. Просто смешайте все ингредиенты — это трио майонеза, кетчупа и соуса Вустершир, который создает сливочно-пряный вкус, идеальный к стрипсам.
Совет
Для еще более хрустящей корочки можно дважды окунуть курицу сначала в сухую смесь, затем снова в маринад и еще раз в муку. Результат — идеально хрустящая оболочка, которая держится даже после охлаждения.
Такие стрипсы прекрасно сочетаются не только с соусом, попробуйте подать их с чесночным айоли, медово-горчичным дипом или даже острым сырным соусом. Идеальный вариант для вечеринки, пикника или домашнего киновечера.