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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Куриные желудки тушеные с овощами: бюджетный рецепт

Бюджетное, простое, но при этом очень вкусное блюдо — куриные желудки тушеные с овощами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
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Куриные желудки тушеные с овощами

Куриные желудки тушеные с овощами / © Credits

Подавайте к любому гарниру: картофельному пюре, рису или макаронам.

Ингредиенты

куриные желудки
700 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
помидоры
2 шт.
вода
100-150 мл
чеснок
2 зубчика
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Куриные желудки промойте, очистите от пленок и разрежьте на 2-3 части. Залейте холодной водой и отварите с момента закипания 45 минут, снимая пену, затем бульон слейте.

  2. Лук, чеснок, морковь очистите. Лук, чеснок нарежьте на кубики, морковь нарежьте соломкой.

  3. Перец болгарский очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте на кусочки.

  4. Помидоры нарежьте на кубики.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите чеснок, лук, морковь обжарьте до мягкости, затем перец болгарский, обжарьте еще три минуты, затем добавьте помидоры, куриные желудки, лавровый лист, перец черный молотый, посолите и влейте горячую воду.

  6. Накройте крышкой и тушите 40-50 минут до мягкости.

Советы:

  • Если вода выкипит, подлейте горячую воду.

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