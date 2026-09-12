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Куриные желудки тушеные с овощами: бюджетный рецепт
Бюджетное, простое, но при этом очень вкусное блюдо — куриные желудки тушеные с овощами.
Подавайте к любому гарниру: картофельному пюре, рису или макаронам.
Ингредиенты
- куриные желудки
- 700 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- вода
- 100-150 мл
- чеснок
- 2 зубчика
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Куриные желудки промойте, очистите от пленок и разрежьте на 2-3 части. Залейте холодной водой и отварите с момента закипания 45 минут, снимая пену, затем бульон слейте.
Лук, чеснок, морковь очистите. Лук, чеснок нарежьте на кубики, морковь нарежьте соломкой.
Перец болгарский очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте на кусочки.
Помидоры нарежьте на кубики.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите чеснок, лук, морковь обжарьте до мягкости, затем перец болгарский, обжарьте еще три минуты, затем добавьте помидоры, куриные желудки, лавровый лист, перец черный молотый, посолите и влейте горячую воду.
Накройте крышкой и тушите 40-50 минут до мягкости.
Советы:
Если вода выкипит, подлейте горячую воду.