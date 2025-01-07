Куриные желудки в сметане: рецепт вкусного и бюджетного горячего

Куриные желудки – это полезный и бюджетный субпродукт, который может заменить мясо, но при этом получается очень вкусным.
Куриные желудки в сметане
ЛИД: Куриные желудки – это полезный и бюджетный субпродукт, который может заменить мясо, но при этом получается очень вкусным.
Куриные желудки отварите до мягкости, протушите с луком и сметаной. Подайте к любому гарниру, или как самостоятельное блюдо с хлебом или свежими овощами.
Ингредиенты
- куриные желудки
- 500 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- сметана 20%
- 0,5 ст.
- вода
- 150 мл
- перец душистый
- 5 шт.
- перец черный горошком
- 7 шт.
- растительное масло
- 30 мл
- перец черный молотый
- соль
- Куриные желудки хорошо промойте. В кастрюлю с холодной водой выложите куриные желудки, перец душистый, перец черный горошком, доведите до кипения и варите 35-40 минут на медленном огне до готовности, периодически снимая пену. Немного охладите и нарежьте крупной соломкой.
- Лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами.
- На сковороду влейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, добавьте куриные желудки и обжарьте все до золотистого цвета. Посолите, поперчите, влейте воду или бульон, добавьте сметану и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут.
Советы:
Воду можно заменить бульоном.
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