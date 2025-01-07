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Куриные желудки в сметане: рецепт вкусного и бюджетного горячего

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
449
Время на прочтение
1 мин
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Куриные желудки в сметане: рецепт вкусного и бюджетного горячего

Куриные желудки в сметане / Фото: Credits

Куриные желудки – это полезный и бюджетный субпродукт, который может заменить мясо, но при этом получается очень вкусным.

Куриные желудки в сметане

ЛИД: Куриные желудки – это полезный и бюджетный субпродукт, который может заменить мясо, но при этом получается очень вкусным.

Куриные желудки отварите до мягкости, протушите с луком и сметаной. Подайте к любому гарниру, или как самостоятельное блюдо с хлебом или свежими овощами.

Ингредиенты

куриные желудки
500 г
лук репчатый
2 шт.
сметана 20%
0,5 ст.
вода
150 мл
перец душистый
5 шт.
перец черный горошком
7 шт.
растительное масло
30 мл
перец черный молотый
соль
  1. Куриные желудки хорошо промойте. В кастрюлю с холодной водой выложите куриные желудки, перец душистый, перец черный горошком, доведите до кипения и варите 35-40 минут на медленном огне до готовности, периодически снимая пену. Немного охладите и нарежьте крупной соломкой.
  2. Лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами.
  3. На сковороду влейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, добавьте куриные желудки и обжарьте все до золотистого цвета. Посолите, поперчите, влейте воду или бульон, добавьте сметану и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут.

Советы:

Воду можно заменить бульоном.

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