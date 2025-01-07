Куриные желудки в сметане: рецепт вкусного и бюджетного горячего

Куриные желудки – это полезный и бюджетный субпродукт, который может заменить мясо, но при этом получается очень вкусным.

Куриные желудки в сметане

ЛИД: Куриные желудки – это полезный и бюджетный субпродукт, который может заменить мясо, но при этом получается очень вкусным.

Куриные желудки отварите до мягкости, протушите с луком и сметаной. Подайте к любому гарниру, или как самостоятельное блюдо с хлебом или свежими овощами.

Ингредиенты куриные желудки 500 г лук репчатый 2 шт. сметана 20% 0,5 ст. вода 150 мл перец душистый 5 шт. перец черный горошком 7 шт. растительное масло 30 мл перец черный молотый соль

Куриные желудки хорошо промойте. В кастрюлю с холодной водой выложите куриные желудки, перец душистый, перец черный горошком, доведите до кипения и варите 35-40 минут на медленном огне до готовности, периодически снимая пену. Немного охладите и нарежьте крупной соломкой. Лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами. На сковороду влейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, добавьте куриные желудки и обжарьте все до золотистого цвета. Посолите, поперчите, влейте воду или бульон, добавьте сметану и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут.

Советы:

Воду можно заменить бульоном.

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