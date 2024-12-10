Куриные зразы с грибами: рецепт горячего блюда, которое понравится всем

Вам надоели обычные котлеты? Приготовьте куриные зразы с грибами.
Вам понадобится куриный фарш, грибы, обжаренные с луком и панировочные сухари. В фарш выложите грибную начинку, запанируйте в сухарях и обжарьте на сковороде.
Ингредиенты
- куриный фарш
- 400 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- грибы шампиньоны
- 250 г
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- панировочные сухари
- Грибы промойте и мелко нарежьте.
- Лук очистите, помойте и нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до прозрачности. Добавьте грибы, посолите и обжарьте на среднем огне, помешивая до испарения влаги.
- В фарш добавьте одно яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте.
- Два яйца и соль взбейте слегка вилкой. Панировочные сухари высыпьте в мелкую тарелку.
- Фарш разделите на 6-7 частей. С каждой части сформируйте лепешку, внутрь выложите грибную начинку. Смочите руки водой и сформируйте котлеты овальной формы. Обмакните сначала в яйцо, а затем запанируйте в сухарях с двух сторон. Обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Грибы используйте любые.
- Фарш также можно использовать любой.
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