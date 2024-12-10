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Куриные зразы с грибами: рецепт горячего блюда, которое понравится всем

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
195 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
118
Время на прочтение
1 мин
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Куриные зразы с грибами: рецепт горячего блюда, которое понравится всем

Куриные зразы с грибами / Фото: Credits

Вам надоели обычные котлеты? Приготовьте куриные зразы с грибами.

Вам понадобится куриный фарш, грибы, обжаренные с луком и панировочные сухари. В фарш выложите грибную начинку, запанируйте в сухарях и обжарьте на сковороде.

Ингредиенты

куриный фарш
400 г
яйца куриные
3 шт.
лук репчатый
2 шт.
грибы шампиньоны
250 г
перец черный молотый
соль
растительное масло
панировочные сухари
  1. Грибы промойте и мелко нарежьте.
  2. Лук очистите, помойте и нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до прозрачности. Добавьте грибы, посолите и обжарьте на среднем огне, помешивая до испарения влаги.
  3. В фарш добавьте одно яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте. 
  4. Два яйца и соль взбейте слегка вилкой. Панировочные сухари высыпьте в мелкую тарелку.
  5. Фарш разделите на 6-7 частей. С каждой части сформируйте лепешку, внутрь выложите грибную начинку. Смочите руки водой и сформируйте котлеты овальной формы. Обмакните сначала в яйцо, а затем запанируйте в сухарях с двух сторон. Обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Грибы используйте любые.
  • Фарш также можно использовать любой.

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