Куриные зразы с грибами: рецепт горячего блюда, которое понравится всем

Вам понадобится куриный фарш, грибы, обжаренные с луком и панировочные сухари. В фарш выложите грибную начинку, запанируйте в сухарях и обжарьте на сковороде.

Ингредиенты куриный фарш 400 г яйца куриные 3 шт. лук репчатый 2 шт. грибы шампиньоны 250 г перец черный молотый соль растительное масло панировочные сухари

Грибы промойте и мелко нарежьте. Лук очистите, помойте и нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до прозрачности. Добавьте грибы, посолите и обжарьте на среднем огне, помешивая до испарения влаги. В фарш добавьте одно яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте. Два яйца и соль взбейте слегка вилкой. Панировочные сухари высыпьте в мелкую тарелку. Фарш разделите на 6-7 частей. С каждой части сформируйте лепешку, внутрь выложите грибную начинку. Смочите руки водой и сформируйте котлеты овальной формы. Обмакните сначала в яйцо, а затем запанируйте в сухарях с двух сторон. Обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

Грибы используйте любые.

Фарш также можно использовать любой.

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