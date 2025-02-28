Куриный паштет за 10 минут: рецепт домашней намазки

Среди домашних блюд есть особые рецепты, которые радуют вкусом, простотой приготовления и универсальностью использования. Один из таких – нежный куриный паштет.

Это идеальное дополнение к завтраку, легкий перекус или изысканная закуска для праздничного стола. Его можно подать на свежем хрустящем багете, тостах или даже использовать в качестве начинки для тарталеток. И самое главное – этот паштет готовится всего за 10 минут, а о его рецепте рассказали на странице dushevna_kuhnya.

Ингредиенты Куриное филе 250 г Морковь 1 шт. Лук 1 шт. Сметан Специи Соль Перец

Приготовление

Куриное филе промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Морковь очистить и нарезать кружочками, лук измельчить произвольными кусочками. В небольшой кастрюле вскипятите воду, немного подсолите и выложите в нее курицу, морковь и лук. Варите на среднем огне около 15 мин до полной готовности мяса и овощей. Готовые ингредиенты положите в чашу блендера. Добавьте сметану, специи по своему вкусу и взбейте до однородной консистенции. По желанию можно добавить немного сливочного или оливкового масла для нежной текстуры. Готовый паштет переложите в красивый сосуд, украсьте свежей зеленью или зернышками граната для эффектной подачи.

Советы:

Чтобы сделать его более сливочным, добавьте мягкий сыр или немного сливок во время взбивания.

Для насыщенного аромата можно обжарить лук на сливочном масле перед добавлением в блюдо.

Если вы любите пикантный вкус, попробуйте добавить немного горчицы или каплю соевого соуса.

@dushevna_kuhnya Куриный паштет за 10 мин! Куриное филе – 1 шт (+-250гр) Морковь – 1 шт. Лук – 1 шт Специи по вкусу Все отварить, переложить в блендер и измельчить. Приятного аппетита! ♬ 카페에서 보사노바를 듣는 휴일 — ya-su

Этот нежный куриный паштет станет любимым блюдом всей семьи, ведь он не только полезен и вкусен, но очень быстр в приготовлении.

Мы также писали о том, как приготовить морковно-творожную смазку.

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