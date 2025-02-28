Куриный паштет за 10 минут: рецепт домашней намазки

Среди домашних блюд есть особые рецепты, которые радуют вкусом, простотой приготовления и универсальностью использования. Один из таких – нежный куриный паштет.
Это идеальное дополнение к завтраку, легкий перекус или изысканная закуска для праздничного стола. Его можно подать на свежем хрустящем багете, тостах или даже использовать в качестве начинки для тарталеток. И самое главное – этот паштет готовится всего за 10 минут, а о его рецепте рассказали на странице dushevna_kuhnya.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 250 г
- Морковь
- 1 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Сметан
- Специи
- Соль
- Перец
Приготовление
- Куриное филе промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Морковь очистить и нарезать кружочками, лук измельчить произвольными кусочками.
- В небольшой кастрюле вскипятите воду, немного подсолите и выложите в нее курицу, морковь и лук. Варите на среднем огне около 15 мин до полной готовности мяса и овощей.
- Готовые ингредиенты положите в чашу блендера. Добавьте сметану, специи по своему вкусу и взбейте до однородной консистенции. По желанию можно добавить немного сливочного или оливкового масла для нежной текстуры.
- Готовый паштет переложите в красивый сосуд, украсьте свежей зеленью или зернышками граната для эффектной подачи.
Советы:
- Чтобы сделать его более сливочным, добавьте мягкий сыр или немного сливок во время взбивания.
- Для насыщенного аромата можно обжарить лук на сливочном масле перед добавлением в блюдо.
- Если вы любите пикантный вкус, попробуйте добавить немного горчицы или каплю соевого соуса.
@dushevna_kuhnya
Куриный паштет за 10 мин! Куриное филе – 1 шт (+-250гр) Морковь – 1 шт. Лук – 1 шт Специи по вкусу Все отварить, переложить в блендер и измельчить. Приятного аппетита!♬ 카페에서 보사노바를 듣는 휴일 — ya-su
Этот нежный куриный паштет станет любимым блюдом всей семьи, ведь он не только полезен и вкусен, но очень быстр в приготовлении.
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