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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
1 мин

Куриный ролл в листе салата: как приготовить легкий завтрак за 10 минут

Сочный, хрустящий и без лишнего теста — такой ролл в листе салата станет отличной альтернативой привычным бутербродам, а начинку можно менять по своему вкусу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Куриный ролл в листе салата instagram.com/olga_riabenko_

Куриный ролл в листе салата instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Фудблогер Ольга Рябенко поделилась простым рецептом, который подойдет как для быстрого завтрака, так и для перекуса в течение дня. Основа — крупные листья салата, а внутри — омлет, крем-сыр, мясо или рыба и свежие помидоры.

Ингредиенты

  • крупные листья салата — 3 шт.

  • яйца — 2 шт.

  • крем-сыр с зеленью — 2 ст. л.

  • мясо или рыба

  • помидоры

  • соль

  • перец

Для курицы можно дополнительно добавить паприку.

Приготовление

  1. Сначала приготовьте тонкий омлет из двух яиц.

  2. Если используете куриное мясо, посолите, поперчите, добавьте паприку и обжарьте до готовности.

  3. Листья салата хорошо промойте и просушите.

  4. Отрежьте толстую часть, чтобы листок стал более плоским и его было удобно сворачивать.

  5. Выложите листья на доску, смажьте крем-сыром с зеленью.

  6. Сверху положите омлет, кусочки мяса или рыбы и помидоры.

  7. По желанию добавьте любимые овощи, зелень или другие начинки.

  8. Осторожно скрутите всё в плотный рулет и заверните в пищевую пленку, чтобы ролл хорошо держал форму.

  9. Перед подачей снимите пленку.

Такой ролл — настоящая находка для тех, кто любит быстрые и легкие блюда. Хрустящий салат вместо хлеба, нежный крем-сыр, сытный омлет и сочная начинка — а главное, рецепт легко адаптировать под свой вкус.

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