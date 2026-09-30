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Куриный ролл в листе салата: как приготовить легкий завтрак за 10 минут
Сочный, хрустящий и без лишнего теста — такой ролл в листе салата станет отличной альтернативой привычным бутербродам, а начинку можно менять по своему вкусу.
Фудблогер Ольга Рябенко поделилась простым рецептом, который подойдет как для быстрого завтрака, так и для перекуса в течение дня. Основа — крупные листья салата, а внутри — омлет, крем-сыр, мясо или рыба и свежие помидоры.
Ингредиенты
крупные листья салата — 3 шт.
яйца — 2 шт.
крем-сыр с зеленью — 2 ст. л.
мясо или рыба
помидоры
соль
перец
Для курицы можно дополнительно добавить паприку.
Приготовление
Сначала приготовьте тонкий омлет из двух яиц.
Если используете куриное мясо, посолите, поперчите, добавьте паприку и обжарьте до готовности.
Листья салата хорошо промойте и просушите.
Отрежьте толстую часть, чтобы листок стал более плоским и его было удобно сворачивать.
Выложите листья на доску, смажьте крем-сыром с зеленью.
Сверху положите омлет, кусочки мяса или рыбы и помидоры.
По желанию добавьте любимые овощи, зелень или другие начинки.
Осторожно скрутите всё в плотный рулет и заверните в пищевую пленку, чтобы ролл хорошо держал форму.
Перед подачей снимите пленку.
Такой ролл — настоящая находка для тех, кто любит быстрые и легкие блюда. Хрустящий салат вместо хлеба, нежный крем-сыр, сытный омлет и сочная начинка — а главное, рецепт легко адаптировать под свой вкус.