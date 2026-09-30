Куриный ролл в листе салата: как приготовить легкий завтрак за 10 минут

Куриный ролл в листе салата instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Фудблогер Ольга Рябенко поделилась простым рецептом, который подойдет как для быстрого завтрака, так и для перекуса в течение дня. Основа — крупные листья салата, а внутри — омлет, крем-сыр, мясо или рыба и свежие помидоры.

Ингредиенты

крупные листья салата — 3 шт.

яйца — 2 шт.

крем-сыр с зеленью — 2 ст. л.

мясо или рыба

помидоры

соль

перец

Для курицы можно дополнительно добавить паприку.

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Приготовление

Сначала приготовьте тонкий омлет из двух яиц. Если используете куриное мясо, посолите, поперчите, добавьте паприку и обжарьте до готовности. Листья салата хорошо промойте и просушите. Отрежьте толстую часть, чтобы листок стал более плоским и его было удобно сворачивать. Выложите листья на доску, смажьте крем-сыром с зеленью. Сверху положите омлет, кусочки мяса или рыбы и помидоры. По желанию добавьте любимые овощи, зелень или другие начинки. Осторожно скрутите всё в плотный рулет и заверните в пищевую пленку, чтобы ролл хорошо держал форму. Перед подачей снимите пленку.

Такой ролл — настоящая находка для тех, кто любит быстрые и легкие блюда. Хрустящий салат вместо хлеба, нежный крем-сыр, сытный омлет и сочная начинка — а главное, рецепт легко адаптировать под свой вкус.

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