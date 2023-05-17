Куриный рулет с черносливом: рецепт интересной закуски

Куриный рулет с черносливом хорош не только в горячем, но и в холодном виде. Такое блюдо станет отличной закуской, например, к бокалу сухого красного вина.
Красиво смотрится куриный рулет в разрезе и нарезке. Нежнейшее куриное мясо с ароматом специй и сочной начинкой из чернослива не оставит равнодушным ни вас, ни ваших гостей.
Ингредиенты
- куриное филе – 500 г
- чернослив - 80 г
- сыр твердый – 100 г
- майонез – 2 ст. л.
- смесь прованских трав – 0,5 ч. л.
- паприка – 0,5 ч. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль, черный молотый перец
Приготовление
Промойте чернослив, залейте кипятком и оставьте на 30 минут. Затем слейте воду с чернослива, просушите. Нарежьте соломкой.
Куриное филе вымойте и обсушите. Сделайте продольный разрез (до конца не дорезайте) раскройте, как книгу, и отбейте через пищевую пленку. Посолите, посыпьте перцем, прованскими травами с двух сторон.
Смажьте куриное филе майонезом, паприкой. На край филе выложите чернослив, посыпьте сыром и сверните рулетом. Закрепите, обвязав нитью, либо проткните зубочистками. Смажьте рулет сверху растительным маслом.
Выложите рулет в форму, смазанную растительным маслом. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
Советы
- Майонез можете заменить сметаной.
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