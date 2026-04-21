Куриный суп с сырными шариками tiktok.com/@lilika_cooking

Реклама

Домашний куриный суп давно стал символом уюта, однако кулинарные блогеры все чаще переосмысливают классику, добавляют новые текстуры и вкусы. Один из таких вариантов — суп с сырными шариками, о приготовлении которого рассказали на странице lilika_cooking.

Основу блюда составляет насыщенный куриный бульон из овощей, а главный акцент — мягкие сырные шарики, которые варятся сразу в супе и придают ему кремовости и нежности.

Куриный суп с сырными шариками tiktok.com/@lilika_cooking

Ингредиенты

куриные бедра 3 шт.

картофель 4-5 шт.

морковь 1 большая

лук 1 крупный

соль

перец

лавровый лист 1-2 шт.

зелень

Сырные шарики

твердый сыр 150 г

сливочное масло 40 г

яйцо 1 шт.

мука 3-5 ст. л

соль

Куриный суп с сырными шариками tiktok.com/@lilika_cooking

Приготовление

Сначала куриные бедра отправьте в холодную воду вместе с лавровым листом и солью. Бульон варите примерно 25-30 мин, после чего достаньте мясо. К ароматному бульону добавьте нарезанный картофель, он становится основой сытности супа. Отдельно приготовьте овощную зажарку. Морковь и лук обжарьте до мягкости с добавлением соли. Она придает супу глубины вкуса и легкую сладковатую нотку. Когда курица немного остынет, нарежьте ее кусочками или разберите на волокна и возвращайте в кастрюлю. Твердый сыр натрите на мелкой терке, добавьте яйцо, соль и сливочное масло. Далее постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Из массы сформируйте маленькие шарики, именно они станут «изюминкой» супа. Когда картофель будет почти готов, осторожно добавьте в кастрюлю сырные шарики. Они варятся 3-5 мин после того, как всплывут на поверхность. В конце добавьте свежую зелень, она освежает вкус и делает суп более ароматным. После этого блюдо готово к подаче.

Куриный суп с сырными шариками — это пример того, как простая домашняя кухня может звучать по-новому без сложных техник или редких ингредиентов. Здесь все знакомое, но с маленьким кулинарным сюрпризом, который меняет ощущения от блюда.