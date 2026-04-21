Куриный суп с сырными шариками — домашний рецепт
Куриный суп с сырными шариками сочетает классический бульон, овощи и нежные сырные «клецки», которые превращают привычный суп в нечто особенное.
Домашний куриный суп давно стал символом уюта, однако кулинарные блогеры все чаще переосмысливают классику, добавляют новые текстуры и вкусы. Один из таких вариантов — суп с сырными шариками, о приготовлении которого рассказали на странице lilika_cooking.
Основу блюда составляет насыщенный куриный бульон из овощей, а главный акцент — мягкие сырные шарики, которые варятся сразу в супе и придают ему кремовости и нежности.
Ингредиенты
куриные бедра 3 шт.
картофель 4-5 шт.
морковь 1 большая
лук 1 крупный
соль
перец
лавровый лист 1-2 шт.
зелень
Сырные шарики
твердый сыр 150 г
сливочное масло 40 г
яйцо 1 шт.
мука 3-5 ст. л
соль
Приготовление
Сначала куриные бедра отправьте в холодную воду вместе с лавровым листом и солью.
Бульон варите примерно 25-30 мин, после чего достаньте мясо.
К ароматному бульону добавьте нарезанный картофель, он становится основой сытности супа.
Отдельно приготовьте овощную зажарку. Морковь и лук обжарьте до мягкости с добавлением соли. Она придает супу глубины вкуса и легкую сладковатую нотку.
Когда курица немного остынет, нарежьте ее кусочками или разберите на волокна и возвращайте в кастрюлю.
Твердый сыр натрите на мелкой терке, добавьте яйцо, соль и сливочное масло.
Далее постепенно введите муку и замесите мягкое тесто.
Из массы сформируйте маленькие шарики, именно они станут «изюминкой» супа.
Когда картофель будет почти готов, осторожно добавьте в кастрюлю сырные шарики. Они варятся 3-5 мин после того, как всплывут на поверхность.
В конце добавьте свежую зелень, она освежает вкус и делает суп более ароматным. После этого блюдо готово к подаче.
Куриный суп с сырными шариками — это пример того, как простая домашняя кухня может звучать по-новому без сложных техник или редких ингредиентов. Здесь все знакомое, но с маленьким кулинарным сюрпризом, который меняет ощущения от блюда.