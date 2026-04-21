ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
7
Время на прочтение
2 мин

Куриный суп с сырными шариками — домашний рецепт

Куриный суп с сырными шариками сочетает классический бульон, овощи и нежные сырные «клецки», которые превращают привычный суп в нечто особенное.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Куриный суп с сырными шариками tiktok.com/@lilika_cooking

Домашний куриный суп давно стал символом уюта, однако кулинарные блогеры все чаще переосмысливают классику, добавляют новые текстуры и вкусы. Один из таких вариантов — суп с сырными шариками, о приготовлении которого рассказали на странице lilika_cooking.

Основу блюда составляет насыщенный куриный бульон из овощей, а главный акцент — мягкие сырные шарики, которые варятся сразу в супе и придают ему кремовости и нежности.

Куриный суп с сырными шариками tiktok.com/@lilika_cooking

Ингредиенты

  • куриные бедра 3 шт.

  • картофель 4-5 шт.

  • морковь 1 большая

  • лук 1 крупный

  • соль

  • перец

  • лавровый лист 1-2 шт.

  • зелень

Сырные шарики

  • твердый сыр 150 г

  • сливочное масло 40 г

  • яйцо 1 шт.

  • мука 3-5 ст. л

  • соль

Куриный суп с сырными шариками tiktok.com/@lilika_cooking

Приготовление

  1. Сначала куриные бедра отправьте в холодную воду вместе с лавровым листом и солью.

  2. Бульон варите примерно 25-30 мин, после чего достаньте мясо.

  3. К ароматному бульону добавьте нарезанный картофель, он становится основой сытности супа.

  4. Отдельно приготовьте овощную зажарку. Морковь и лук обжарьте до мягкости с добавлением соли. Она придает супу глубины вкуса и легкую сладковатую нотку.

  5. Когда курица немного остынет, нарежьте ее кусочками или разберите на волокна и возвращайте в кастрюлю.

  6. Твердый сыр натрите на мелкой терке, добавьте яйцо, соль и сливочное масло.

  7. Далее постепенно введите муку и замесите мягкое тесто.

  8. Из массы сформируйте маленькие шарики, именно они станут «изюминкой» супа.

  9. Когда картофель будет почти готов, осторожно добавьте в кастрюлю сырные шарики. Они варятся 3-5 мин после того, как всплывут на поверхность.

  10. В конце добавьте свежую зелень, она освежает вкус и делает суп более ароматным. После этого блюдо готово к подаче.

Куриный суп с сырными шариками — это пример того, как простая домашняя кухня может звучать по-новому без сложных техник или редких ингредиентов. Здесь все знакомое, но с маленьким кулинарным сюрпризом, который меняет ощущения от блюда.

Дата публикации
Количество просмотров
7
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie