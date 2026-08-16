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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Куриный суп с зеленым молодым горошком: рецепт диетического блюда

В сезон овощей приготовьте полезный, очень вкусный ароматный суп с курицей, молодым горошком, картофелем и овощами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
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Куриный суп с зеленым молодым горошком

Куриный суп с зеленым молодым горошком / © Credits

Суп получается легкий и аппетитный.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
картофель
4 шт.
зеленый горошек молодой
200 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
растительное масло
2 ст. л.
вода
1,5 л
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Картофель, морковь и лук, очистите. Картофель нарежьте на средние кубики, лук, на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.

  2. Зелень промойте и измельчите.

  3. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости.

  4. Куриное филе помойте, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 20 минут, снимая пену. Мясо достаньте из бульона, нарежьте на кусочки и отправьте снова в кастрюлю.

  5. В куриный бульон выложите картофель, варите 15 минут, затем добавьте зеленый горошек, обжаренные овощи, лавровый лист, перец черный молотый, посолите и варите еще 5 минут, в конце добавьте зелень, снимите с огня.

  6. Дайте супу настояться под закрытой крышкой 5-10 минут.

Советы:

  • Мясо используйте любое.

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