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Куриный суп с зеленым молодым горошком: рецепт диетического блюда
В сезон овощей приготовьте полезный, очень вкусный ароматный суп с курицей, молодым горошком, картофелем и овощами.
Суп получается легкий и аппетитный.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- картофель
- 4 шт.
- зеленый горошек молодой
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- вода
- 1,5 л
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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Картофель, морковь и лук, очистите. Картофель нарежьте на средние кубики, лук, на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
Зелень промойте и измельчите.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости.
Куриное филе помойте, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 20 минут, снимая пену. Мясо достаньте из бульона, нарежьте на кусочки и отправьте снова в кастрюлю.
В куриный бульон выложите картофель, варите 15 минут, затем добавьте зеленый горошек, обжаренные овощи, лавровый лист, перец черный молотый, посолите и варите еще 5 минут, в конце добавьте зелень, снимите с огня.
Дайте супу настояться под закрытой крышкой 5-10 минут.
Советы:
Мясо используйте любое.