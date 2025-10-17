Курица Га Хай Нам: рецепт вкусного блюда, который передается из поколения в поколение

Курица Га Хай Нам / © Credits

Бабушка известного диетолога Dr. Michelle Davenport, у которой фантастический вид и хорошее здоровье, никогда не придерживалась модных диет или антиэйдж программ. Ее секрет — простая и сбалансированная домашняя кухня. Одним из главных блюд в ее рационе является курица Га Хай Нам (Gà Hải Nam) — вьетнамская версия знаменитой Hainan Chicken, которую она готовит уже более полувека.

Этот рецепт — не просто вкусное блюдо, а функциональная еда, которая действительно помогает телу оставаться сильным и здоровым.

Белок из курицы способствует восстановлению клеток и поддерживает тонус мышц.

Имбирь и чеснок обладают противовоспалительными свойствами, улучшают кровообращение и помогают бороться с простудой.

Куркума — природный антиоксидант, который защищает клетки от старения, снижает уровень воспаления и поддерживает работу мозга.

Черный перец активирует куркумин (основное вещество куркумы), усиливает его действие.

Ингредиенты целая курица 1 шт. лук 2 шт. имбирь 5 см рис 2 стакана молотая куркума 1 ст. л морковь 2 шт. чеснок 3 зубчика соль перец

Приготовление

Положите курицу в кастрюлю вместе с белой частью зеленого лука и имбирем. Залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите на малом огне до готовности. На сковороде обжарьте морковь и чеснок, затем добавьте рис, куркуму и пару стаканов готового бульона. Варите до готовности или воспользуйтесь рисоваркой. Когда мясо остынет, отделите его от костей. Кости верните в кастрюлю и дайте бульону еще немного провариться. Добавьте соль и перец, при желании — несколько листочков лайма или веточку лемонграсса для свежести. Подавайте курицу с ароматным рисом и легкой медово-соевой заправкой.

Приготовление медово-соевого соуса

Смешайте в равных долях соевый соус, уксус и мед. Это — универсальная подлива, которую можно подавать не только к курице, но и к овощам или рыбе.

Когда хочется чего-то быстрого и полезного, курица Га Хай Нам — идеальный выбор. Она не требует дорогих ингредиентов, готовится в одной кастрюле и дарит ощущение дома даже в самый сумасшедший день. Поэтому в следующий раз, когда вы подумаете о фастфуде, вспомните этот рецепт.