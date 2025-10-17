- Дата публикации
Категория
Рецепты
Курица Га Хай Нам: рецепт вкусного блюда, который передается из поколения в поколение
Известный диетолог рассказала о рецепте домашнего блюда, который она получила от своей 95-летняя бабушка.
Бабушка известного диетолога Dr. Michelle Davenport, у которой фантастический вид и хорошее здоровье, никогда не придерживалась модных диет или антиэйдж программ. Ее секрет — простая и сбалансированная домашняя кухня. Одним из главных блюд в ее рационе является курица Га Хай Нам (Gà Hải Nam) — вьетнамская версия знаменитой Hainan Chicken, которую она готовит уже более полувека.
Этот рецепт — не просто вкусное блюдо, а функциональная еда, которая действительно помогает телу оставаться сильным и здоровым.
Белок из курицы способствует восстановлению клеток и поддерживает тонус мышц.
Имбирь и чеснок обладают противовоспалительными свойствами, улучшают кровообращение и помогают бороться с простудой.
Куркума — природный антиоксидант, который защищает клетки от старения, снижает уровень воспаления и поддерживает работу мозга.
Черный перец активирует куркумин (основное вещество куркумы), усиливает его действие.
Ингредиенты
- целая курица
- 1 шт.
- лук
- 2 шт.
- имбирь
- 5 см
- рис
- 2 стакана
- молотая куркума
- 1 ст. л
- морковь
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- соль
- перец
Приготовление
Положите курицу в кастрюлю вместе с белой частью зеленого лука и имбирем. Залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите на малом огне до готовности.
На сковороде обжарьте морковь и чеснок, затем добавьте рис, куркуму и пару стаканов готового бульона. Варите до готовности или воспользуйтесь рисоваркой.
Когда мясо остынет, отделите его от костей. Кости верните в кастрюлю и дайте бульону еще немного провариться.
Добавьте соль и перец, при желании — несколько листочков лайма или веточку лемонграсса для свежести.
Подавайте курицу с ароматным рисом и легкой медово-соевой заправкой.
Приготовление медово-соевого соуса
Смешайте в равных долях соевый соус, уксус и мед. Это — универсальная подлива, которую можно подавать не только к курице, но и к овощам или рыбе.
Когда хочется чего-то быстрого и полезного, курица Га Хай Нам — идеальный выбор. Она не требует дорогих ингредиентов, готовится в одной кастрюле и дарит ощущение дома даже в самый сумасшедший день. Поэтому в следующий раз, когда вы подумаете о фастфуде, вспомните этот рецепт.