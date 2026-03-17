ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
59
Время на прочтение
2 мин

Курица на гриле от Дженнифер Гарнер — простой рецепт от знаменитости

Дженнифер Гарнер рассказала о своем любимом рецепте жареной курицы, который понравился не только ее семье, но и впоследствии миллионам поклонников Instagram. Простой набор ингредиентов и легкие шаги делают это блюдо доступным даже для тех, кто не считает себя шеф-поваром.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
251 ккал
курица на гриле от Дженнифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner

курица на гриле от Дженнифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Дженнифер Гарнер известна не только актерским талантом, но и кулинарными экспериментами на своей Instagram странице. Она часто делится рецептами, которые нравятся ее детям, один из них — жареная на гриле курица. Это блюдо идеально подходит для теплого времени года, ведь его можно готовить на улице, а вкус просто завораживает.

Курица на гриле от Дженнифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Курица на гриле от Дженнифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Ингредиенты

курица
1 шт. (1,6-1,8 кг)
соль
4 ч. л.
чёрный перец
1 ч. л
чили порошок
½ ч. л.
лимон (для цедры)
2 шт.
оливковое масло
чеснок
4 зубчика
лук
½ шт.

Приготовление

  1. Дженнифер советует смешать соль, перец, чили-порошок и цедру лимона, а затем тщательно втереть смесь в курицу изнутри и снаружи.

  2. Курицу можно оставить мариноваться минимум на 4 часа или на ночь, чтобы специи хорошо вошли в мясо.

  3. Если вы сами удаляете хребет, чтобы курица «раскрылась», сохраните хребет в морозильнике, он станет отличной основой для бульона.

  4. Используйте газовый или угольный гриль, для угля оставьте одну сторону без жара, курицу будете допекать косвенным методом.

  5. Поставьте чугунную сковороду на горячие угли и прогрейте 10 мин.

  6. Смажьте курицу маслом и положите грудкой вниз на горячую сковороду.

  7. Закройте крышку и обжаривайте 5-7 мин до золотистой корочки.

  8. Осторожно переверните курицу, добавьте в сковороду чеснок, лук и кусочки лимона.

  9. Уменьшите жар, накройте гриль и продолжайте готовить 10-25 мин, пока мясо не станет золотистым и не достигнет внутренней температуры около 68°C.

  10. Переложите курицу на доску для нарезки и дайте отдохнуть несколько минут. Именно это время поможет сохранить сок в мясе, а бульон в сковороде станет вкусным соусом.

курица на гриле от Дженнифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

курица на гриле от Дженнифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Этот рецепт — идеальный вариант для семейного ужина или посиделок с друзьями. Простая техника приготовления на гриле и аромат лимона с чесноком делают курицу сочной, золотистой и невероятно вкусной. Попробуйте приготовить ее на выходных и наслаждайтесь ароматом и вкусом.

Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie