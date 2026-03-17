курица на гриле от Дженнифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Дженнифер Гарнер известна не только актерским талантом, но и кулинарными экспериментами на своей Instagram странице. Она часто делится рецептами, которые нравятся ее детям, один из них — жареная на гриле курица. Это блюдо идеально подходит для теплого времени года, ведь его можно готовить на улице, а вкус просто завораживает.

Ингредиенты курица 1 шт. (1,6-1,8 кг) соль 4 ч. л. чёрный перец 1 ч. л чили порошок ½ ч. л. лимон (для цедры) 2 шт. оливковое масло чеснок 4 зубчика лук ½ шт.

Приготовление

Дженнифер советует смешать соль, перец, чили-порошок и цедру лимона, а затем тщательно втереть смесь в курицу изнутри и снаружи. Курицу можно оставить мариноваться минимум на 4 часа или на ночь, чтобы специи хорошо вошли в мясо. Если вы сами удаляете хребет, чтобы курица «раскрылась», сохраните хребет в морозильнике, он станет отличной основой для бульона. Используйте газовый или угольный гриль, для угля оставьте одну сторону без жара, курицу будете допекать косвенным методом. Поставьте чугунную сковороду на горячие угли и прогрейте 10 мин. Смажьте курицу маслом и положите грудкой вниз на горячую сковороду. Закройте крышку и обжаривайте 5-7 мин до золотистой корочки. Осторожно переверните курицу, добавьте в сковороду чеснок, лук и кусочки лимона. Уменьшите жар, накройте гриль и продолжайте готовить 10-25 мин, пока мясо не станет золотистым и не достигнет внутренней температуры около 68°C. Переложите курицу на доску для нарезки и дайте отдохнуть несколько минут. Именно это время поможет сохранить сок в мясе, а бульон в сковороде станет вкусным соусом.

Этот рецепт — идеальный вариант для семейного ужина или посиделок с друзьями. Простая техника приготовления на гриле и аромат лимона с чесноком делают курицу сочной, золотистой и невероятно вкусной. Попробуйте приготовить ее на выходных и наслаждайтесь ароматом и вкусом.