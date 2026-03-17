Курица на гриле от Дженнифер Гарнер — простой рецепт от знаменитости
Дженнифер Гарнер рассказала о своем любимом рецепте жареной курицы, который понравился не только ее семье, но и впоследствии миллионам поклонников Instagram. Простой набор ингредиентов и легкие шаги делают это блюдо доступным даже для тех, кто не считает себя шеф-поваром.
Дженнифер Гарнер известна не только актерским талантом, но и кулинарными экспериментами на своей Instagram странице. Она часто делится рецептами, которые нравятся ее детям, один из них — жареная на гриле курица. Это блюдо идеально подходит для теплого времени года, ведь его можно готовить на улице, а вкус просто завораживает.
Ингредиенты
- курица
- 1 шт. (1,6-1,8 кг)
- соль
- 4 ч. л.
- чёрный перец
- 1 ч. л
- чили порошок
- ½ ч. л.
- лимон (для цедры)
- 2 шт.
- оливковое масло
-
- чеснок
- 4 зубчика
- лук
- ½ шт.
Приготовление
Дженнифер советует смешать соль, перец, чили-порошок и цедру лимона, а затем тщательно втереть смесь в курицу изнутри и снаружи.
Курицу можно оставить мариноваться минимум на 4 часа или на ночь, чтобы специи хорошо вошли в мясо.
Если вы сами удаляете хребет, чтобы курица «раскрылась», сохраните хребет в морозильнике, он станет отличной основой для бульона.
Используйте газовый или угольный гриль, для угля оставьте одну сторону без жара, курицу будете допекать косвенным методом.
Поставьте чугунную сковороду на горячие угли и прогрейте 10 мин.
Смажьте курицу маслом и положите грудкой вниз на горячую сковороду.
Закройте крышку и обжаривайте 5-7 мин до золотистой корочки.
Осторожно переверните курицу, добавьте в сковороду чеснок, лук и кусочки лимона.
Уменьшите жар, накройте гриль и продолжайте готовить 10-25 мин, пока мясо не станет золотистым и не достигнет внутренней температуры около 68°C.
Переложите курицу на доску для нарезки и дайте отдохнуть несколько минут. Именно это время поможет сохранить сок в мясе, а бульон в сковороде станет вкусным соусом.
Этот рецепт — идеальный вариант для семейного ужина или посиделок с друзьями. Простая техника приготовления на гриле и аромат лимона с чесноком делают курицу сочной, золотистой и невероятно вкусной. Попробуйте приготовить ее на выходных и наслаждайтесь ароматом и вкусом.