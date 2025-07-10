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Курица на мангале с йогуртовым соусом: рецепт сочного блюда
В хорошую и теплую погоду мы все начинаем мечтать об одном — об идеальном шашлыке. Но если традиционная свинина вам уже немного надоела, пришло время попробовать что-то новое — нежную курицу в йогуртовом маринаде, которая буквально тает во рту.
Этот рецепт — находка для тех, кто хочет вкусно, полезно и быстро. О рецепте приготовления рассказала фудблогер Ольга Рябенко, а также поделилась секретами сочности и нежности куриного мяса.
В отличие от классического уксуса или майонеза, натуральный йогурт действует мягко, он размягчает волокна мяса, но не разрушает его структуру. Курица получается невероятно сочной, не пересушивается даже на мангале, а аромат специй глубоко проникает в каждый кусочек.
Ингредиенты
- Куриное бедро без кости
- 2 кг
- Йогурт натуральный без сахара
- 350 г
- Ароматное масло с травами (чеснок, базилик)
- 100 мл
- Лимон
- ½ шт.
- Копченая паприка
- 2 ч. л.
- Сушеная петрушка
- 2 ч. л.
- Соль с пряностями
- 2 ст. л.
- Черный перец
- 2 ч. л.
- Сушеный розмарин
- 2 ч. л.
Приготовление
Тщательно промойте филе куриного бедра. Жир лучше оставить, он придаст сочности во время жарки. Нарежьте кусочки среднего размера, чтобы хорошо прожаривались, но не подсыхали.
В большой миске смешайте йогурт, ароматное масло, лимонный сок и все специи. Вкус должен быть насыщенным — именно он впоследствии проникнет в мясо.
Залейте курицу маринадом, хорошо перемешайте руками. Закройте пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Чем дольше маринуется — тем вкуснее.
Готовьте на решетке или шампурах. Огонь должен быть средний, без открытого пламени. Обязательно переворачивайте мясо каждые 3-4 мин, чтобы равномерно подрумянилось.
Подача
Теплая пита или лаваш
Греческий салат с фетой
Йогуртовый соус с мятой или чесноком
Овощи гриль (кабачки, баклажаны, болгарский перец)
Совет
Этот рецепт прекрасно подходит и для духовки. Выложите маринованную курицу в форму, накройте фольгой и запекайте при 190°C 35-40 мин. Затем снимите фольгу и допеките еще 10 мин до корочки.
Йогуртовые маринады — традиция индийской, греческой и ближневосточной кухонь. Они идеально подходят для курицы, потому что сохраняют влагу даже при высоких температурах.
Попробуйте этот рецепт и ваш шашлык станет самым вкусным среди всех.
Приятного аппетита!