ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
2 мин

Курица на мангале с йогуртовым соусом: рецепт сочного блюда

В хорошую и теплую погоду мы все начинаем мечтать об одном — об идеальном шашлыке. Но если традиционная свинина вам уже немного надоела, пришло время попробовать что-то новое — нежную курицу в йогуртовом маринаде, которая буквально тает во рту.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Курица на мангале с йогуртовым соусом с йогуртовым соусом

Курица на мангале с йогуртовым соусом с йогуртовым соусом / © Credits

Этот рецепт — находка для тех, кто хочет вкусно, полезно и быстро. О рецепте приготовления рассказала фудблогер Ольга Рябенко, а также поделилась секретами сочности и нежности куриного мяса.

В отличие от классического уксуса или майонеза, натуральный йогурт действует мягко, он размягчает волокна мяса, но не разрушает его структуру. Курица получается невероятно сочной, не пересушивается даже на мангале, а аромат специй глубоко проникает в каждый кусочек.

Ингредиенты

Куриное бедро без кости
2 кг
Йогурт натуральный без сахара
350 г
Ароматное масло с травами (чеснок, базилик)
100 мл
Лимон
½ шт.
Копченая паприка
2 ч. л.
Сушеная петрушка
2 ч. л.
Соль с пряностями
2 ст. л.
Черный перец
2 ч. л.
Сушеный розмарин
2 ч. л.

Приготовление

  1. Тщательно промойте филе куриного бедра. Жир лучше оставить, он придаст сочности во время жарки. Нарежьте кусочки среднего размера, чтобы хорошо прожаривались, но не подсыхали.

  2. В большой миске смешайте йогурт, ароматное масло, лимонный сок и все специи. Вкус должен быть насыщенным — именно он впоследствии проникнет в мясо.

  3. Залейте курицу маринадом, хорошо перемешайте руками. Закройте пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Чем дольше маринуется — тем вкуснее.

  4. Готовьте на решетке или шампурах. Огонь должен быть средний, без открытого пламени. Обязательно переворачивайте мясо каждые 3-4 мин, чтобы равномерно подрумянилось.

Подача

  • Теплая пита или лаваш

  • Греческий салат с фетой

  • Йогуртовый соус с мятой или чесноком

  • Овощи гриль (кабачки, баклажаны, болгарский перец)

Совет

Этот рецепт прекрасно подходит и для духовки. Выложите маринованную курицу в форму, накройте фольгой и запекайте при 190°C 35-40 мин. Затем снимите фольгу и допеките еще 10 мин до корочки.

Йогуртовые маринады — традиция индийской, греческой и ближневосточной кухонь. Они идеально подходят для курицы, потому что сохраняют влагу даже при высоких температурах.

Попробуйте этот рецепт и ваш шашлык станет самым вкусным среди всех.

Приятного аппетита!

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie