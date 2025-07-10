Курица на мангале с йогуртовым соусом: рецепт сочного блюда

Курица на мангале с йогуртовым соусом с йогуртовым соусом / © Credits

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Этот рецепт — находка для тех, кто хочет вкусно, полезно и быстро. О рецепте приготовления рассказала фудблогер Ольга Рябенко, а также поделилась секретами сочности и нежности куриного мяса.

В отличие от классического уксуса или майонеза, натуральный йогурт действует мягко, он размягчает волокна мяса, но не разрушает его структуру. Курица получается невероятно сочной, не пересушивается даже на мангале, а аромат специй глубоко проникает в каждый кусочек.

Ингредиенты Куриное бедро без кости 2 кг Йогурт натуральный без сахара 350 г Ароматное масло с травами (чеснок, базилик) 100 мл Лимон ½ шт. Копченая паприка 2 ч. л. Сушеная петрушка 2 ч. л. Соль с пряностями 2 ст. л. Черный перец 2 ч. л. Сушеный розмарин 2 ч. л.

Приготовление

Тщательно промойте филе куриного бедра. Жир лучше оставить, он придаст сочности во время жарки. Нарежьте кусочки среднего размера, чтобы хорошо прожаривались, но не подсыхали. В большой миске смешайте йогурт, ароматное масло, лимонный сок и все специи. Вкус должен быть насыщенным — именно он впоследствии проникнет в мясо. Залейте курицу маринадом, хорошо перемешайте руками. Закройте пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Чем дольше маринуется — тем вкуснее. Готовьте на решетке или шампурах. Огонь должен быть средний, без открытого пламени. Обязательно переворачивайте мясо каждые 3-4 мин, чтобы равномерно подрумянилось.

Подача

Теплая пита или лаваш

Греческий салат с фетой

Йогуртовый соус с мятой или чесноком

Овощи гриль (кабачки, баклажаны, болгарский перец)

Совет

Этот рецепт прекрасно подходит и для духовки. Выложите маринованную курицу в форму, накройте фольгой и запекайте при 190°C 35-40 мин. Затем снимите фольгу и допеките еще 10 мин до корочки.

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Йогуртовые маринады — традиция индийской, греческой и ближневосточной кухонь. Они идеально подходят для курицы, потому что сохраняют влагу даже при высоких температурах.

Попробуйте этот рецепт и ваш шашлык станет самым вкусным среди всех.

Приятного аппетита!