ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Курица с апельсинами: рецепт зимнего блюда с праздничным ароматом

Есть блюда, которые автоматически создают настроение. Достаточно открыть духовку и кухня наполняется ароматом цитрусов, теплом пряностей и чем-то очень домашним.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Куриные бедра с апельсинами tiktok.com_@radostina_ksenia_

Куриные бедра с апельсинами tiktok.com_@radostina_ksenia_

Именно такая — курица с апельсинами, которую предлагает приготовить фудблогер Радостина Ксения. Это простой, но удивительно эффектный рецепт, который одинаково подходит как для буднего вечера, так и для праздничного стола.

Апельсины в кулинарии — это не просто о сладости и аромате. Благодаря природной кислотности и эфирным маслам они идеально балансируют жирность курицы, делают мясо нежным, а шкурку — золотистой и карамелизированной.

Ингредиенты

Куриные бедра
2 кг
Приправа к куриному шашлыку
1 ст. л
Соль
0,5 ч. л.
Черный перец
Соевый соус
2 ст. л.
Сметана или майонез
3 ст. л.
Сок мандарина
1 ст. л
Сок лимона
1 ст. л
Апельсины
4 шт.
Сушеный розмарин

Приготовление

  1. Куриные бедра смешайте с солью, перцем, приправой для шашлыка, соевым соусом, сметаной и соками мандарина и лимона.

  2. Оставьте хотя бы на час, а лучше — на ночь.

  3. На противень выложите апельсины, нарезанные тонкими кружочками.

  4. Посыпьте розмарином.

  5. Выложите поверх апельсин бедра и отправьте в духовку на 40-45 мин при 180°C.

В результате получите сочную курицу с хрустящей кожицей и нежной цитрусовой ноткой.

Подача

  • на большой тарелке с карамелизированными кружочками апельсинов

  • с зеленью или тем самым розмарином

  • с жареным картофелем, булгуром или легким салатом

Сочетание мяса и цитрусов — один из главных кулинарных трендов зимы 2025. Шефы мира активно используют мандарины, грейпфруты и апельсины в соусах, маринадах и горячих блюдах.

Этот рецепт — прекрасная возможность почувствовать, как легко добавить немного ресторанности в домашнюю кухню.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie