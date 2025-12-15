- Дата публикации
Курица с апельсинами: рецепт зимнего блюда с праздничным ароматом
Есть блюда, которые автоматически создают настроение. Достаточно открыть духовку и кухня наполняется ароматом цитрусов, теплом пряностей и чем-то очень домашним.
Именно такая — курица с апельсинами, которую предлагает приготовить фудблогер Радостина Ксения. Это простой, но удивительно эффектный рецепт, который одинаково подходит как для буднего вечера, так и для праздничного стола.
Апельсины в кулинарии — это не просто о сладости и аромате. Благодаря природной кислотности и эфирным маслам они идеально балансируют жирность курицы, делают мясо нежным, а шкурку — золотистой и карамелизированной.
Ингредиенты
- Куриные бедра
- 2 кг
- Приправа к куриному шашлыку
- 1 ст. л
- Соль
- 0,5 ч. л.
- Черный перец
-
- Соевый соус
- 2 ст. л.
- Сметана или майонез
- 3 ст. л.
- Сок мандарина
- 1 ст. л
- Сок лимона
- 1 ст. л
- Апельсины
- 4 шт.
- Сушеный розмарин
-
Приготовление
Куриные бедра смешайте с солью, перцем, приправой для шашлыка, соевым соусом, сметаной и соками мандарина и лимона.
Оставьте хотя бы на час, а лучше — на ночь.
На противень выложите апельсины, нарезанные тонкими кружочками.
Посыпьте розмарином.
Выложите поверх апельсин бедра и отправьте в духовку на 40-45 мин при 180°C.
В результате получите сочную курицу с хрустящей кожицей и нежной цитрусовой ноткой.
Подача
на большой тарелке с карамелизированными кружочками апельсинов
с зеленью или тем самым розмарином
с жареным картофелем, булгуром или легким салатом
Сочетание мяса и цитрусов — один из главных кулинарных трендов зимы 2025. Шефы мира активно используют мандарины, грейпфруты и апельсины в соусах, маринадах и горячих блюдах.
Этот рецепт — прекрасная возможность почувствовать, как легко добавить немного ресторанности в домашнюю кухню.