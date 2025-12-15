Курица с апельсинами: рецепт зимнего блюда с праздничным ароматом

Куриные бедра с апельсинами tiktok.com_@radostina_ksenia_

Реклама

Именно такая — курица с апельсинами, которую предлагает приготовить фудблогер Радостина Ксения. Это простой, но удивительно эффектный рецепт, который одинаково подходит как для буднего вечера, так и для праздничного стола.

Апельсины в кулинарии — это не просто о сладости и аромате. Благодаря природной кислотности и эфирным маслам они идеально балансируют жирность курицы, делают мясо нежным, а шкурку — золотистой и карамелизированной.

Ингредиенты Куриные бедра 2 кг Приправа к куриному шашлыку 1 ст. л Соль 0,5 ч. л. Черный перец Соевый соус 2 ст. л. Сметана или майонез 3 ст. л. Сок мандарина 1 ст. л Сок лимона 1 ст. л Апельсины 4 шт. Сушеный розмарин

Приготовление

Куриные бедра смешайте с солью, перцем, приправой для шашлыка, соевым соусом, сметаной и соками мандарина и лимона. Оставьте хотя бы на час, а лучше — на ночь. На противень выложите апельсины, нарезанные тонкими кружочками. Посыпьте розмарином. Выложите поверх апельсин бедра и отправьте в духовку на 40-45 мин при 180°C.

В результате получите сочную курицу с хрустящей кожицей и нежной цитрусовой ноткой.

Реклама

Подача

на большой тарелке с карамелизированными кружочками апельсинов

с зеленью или тем самым розмарином

с жареным картофелем, булгуром или легким салатом

Сочетание мяса и цитрусов — один из главных кулинарных трендов зимы 2025. Шефы мира активно используют мандарины, грейпфруты и апельсины в соусах, маринадах и горячих блюдах.

Этот рецепт — прекрасная возможность почувствовать, как легко добавить немного ресторанности в домашнюю кухню.