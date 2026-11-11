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Курица с брокколи в сливках на сковороде: рецепт полезного блюда
Приготовьте сочную, аппетитную курицу с овощами в сливках.
Это вкусный обед или ужин на скорую руку, который одновременно состоит из мяса и гарнира.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- брокколи
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- сливки
- 200 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- чеснок — сухой
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Брокколи помойте, разберите на соцветия и отварите, в подсоленной воде, с момента закипания, одну минуту, затем откиньте на дуршлаг.
Куриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кубиками.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь нарежьте тонкой соломкой.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте куриное филе на сильном огне пять минут, добавьте лук, морковь, огонь убавьте и жарьте, помешивая 7-10 минут, выложите брокколи, влейте сливки, посыпьте чесноком, черным молотым перцем, посолите, накройте крышкой и тушите 8-10 минут.
Советы:
Сливки заранее достаньте из холодильника, чтобы они не свернулись.