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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Курица с брокколи в сливках на сковороде: рецепт полезного блюда

Приготовьте сочную, аппетитную курицу с овощами в сливках.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
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Курица с брокколи в сливках на сковороде

Курица с брокколи в сливках на сковороде / © Credits

Это вкусный обед или ужин на скорую руку, который одновременно состоит из мяса и гарнира.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
брокколи
200 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
сливки
200 г
растительное масло
2 ст. л.
чеснок — сухой
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Брокколи помойте, разберите на соцветия и отварите, в подсоленной воде, с момента закипания, одну минуту, затем откиньте на дуршлаг.

  2. Куриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кубиками.

  3. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь нарежьте тонкой соломкой.

  4. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте куриное филе на сильном огне пять минут, добавьте лук, морковь, огонь убавьте и жарьте, помешивая 7-10 минут, выложите брокколи, влейте сливки, посыпьте чесноком, черным молотым перцем, посолите, накройте крышкой и тушите 8-10 минут.

Советы:

  • Сливки заранее достаньте из холодильника, чтобы они не свернулись.

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