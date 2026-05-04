Курица с грибами и копченой грудкой tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Шеф-повар Joseph Hadad предложил рецепт, который идеально балансирует между комфортной домашней кухней и утонченной гастрономией — куриные бедра с грибами и копченой утиной грудкой.

Ингредиенты куриные бедра (разрезанные пополам) 3 шт. копченая утиная грудка (нарезанной ломтиками) 150 г лук (тонко нарезанный) 2 шт. чеснок (измельченный) 3 зубчика лавровый лист 4 шт. базилик 3-4 веточки крупные грибы 2 шт. чабрец 4-5 веточек лимон 4 ломтика перец капия (нарезанный крупными полосками) 1 шт. оливковое масло 8 ст. л. соль перец мускатный орех вода или овощной или куриный бульон 500 мл

Приготовление

Обжарьте лук с чесноком в течение 5-8 мин, пока они не станут золотистыми и ароматными. Добавьте куриные окорочка шкуркой вниз, лавровый лист и тимьян. Готовьте, пока мясо не подрумянится с обеих сторон, это создаст глубокий вкус. Добавьте все остальные ингредиенты по очереди: грибы, копченую утку, перец, лимон, базилик, специи. Влейте бульон или воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 50 мин.

Альтернатива

Если хочется еще более насыщенного вкуса, запекайте блюдо в духовке при 180°C в течение 1 часа. Это сделает текстуру более нежной, а аромат — более глубоким.

Подача

Классический вариант — белый рис, ведь он идеально впитывает соус и не перебивает вкус основного блюда. Но также подойдут картофельное пюре, кус-кус и свежий хлеб с хрустящей корочкой.

Этот рецепт — идеальный пример современной кухни, все просто, но с характером. Он не требует сложных техник приготовления, но дарит ощущение, будто вы только что вернулись с ужина в хорошем ресторане.

