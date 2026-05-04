Курица с грибами и копченой грудкой — рецепт вкусного блюда
Иногда для «вау» эффекта на кухне не всегда нужны сложные техники приготовления или десятки ингредиентов иногда достаточно одного ингредиента, как вот копченой утки.
Шеф-повар Joseph Hadad предложил рецепт, который идеально балансирует между комфортной домашней кухней и утонченной гастрономией — куриные бедра с грибами и копченой утиной грудкой.
Ингредиенты
- куриные бедра (разрезанные пополам)
- 3 шт.
- копченая утиная грудка (нарезанной ломтиками)
- 150 г
- лук (тонко нарезанный)
- 2 шт.
- чеснок (измельченный)
- 3 зубчика
- лавровый лист
- 4 шт.
- базилик
- 3-4 веточки
- крупные грибы
- 2 шт.
- чабрец
- 4-5 веточек
- лимон
- 4 ломтика
- перец капия (нарезанный крупными полосками)
- 1 шт.
- оливковое масло
- 8 ст. л.
- соль
-
- перец
-
- мускатный орех
-
- вода или овощной или куриный бульон
- 500 мл
Приготовление
Обжарьте лук с чесноком в течение 5-8 мин, пока они не станут золотистыми и ароматными.
Добавьте куриные окорочка шкуркой вниз, лавровый лист и тимьян.
Готовьте, пока мясо не подрумянится с обеих сторон, это создаст глубокий вкус.
Добавьте все остальные ингредиенты по очереди: грибы, копченую утку, перец, лимон, базилик, специи.
Влейте бульон или воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 50 мин.
Альтернатива
Если хочется еще более насыщенного вкуса, запекайте блюдо в духовке при 180°C в течение 1 часа. Это сделает текстуру более нежной, а аромат — более глубоким.
Подача
Классический вариант — белый рис, ведь он идеально впитывает соус и не перебивает вкус основного блюда. Но также подойдут картофельное пюре, кус-кус и свежий хлеб с хрустящей корочкой.
Этот рецепт — идеальный пример современной кухни, все просто, но с характером. Он не требует сложных техник приготовления, но дарит ощущение, будто вы только что вернулись с ужина в хорошем ресторане.