Рецепты
98
2 мин

Курица с грибами и копченой грудкой — рецепт вкусного блюда

Иногда для «вау» эффекта на кухне не всегда нужны сложные техники приготовления или десятки ингредиентов иногда достаточно одного ингредиента, как вот копченой утки.

Станислава Бондаренко
1 час. 10 мин.
200 ккал
Курица с грибами и копченой грудкой tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Шеф-повар Joseph Hadad предложил рецепт, который идеально балансирует между комфортной домашней кухней и утонченной гастрономией — куриные бедра с грибами и копченой утиной грудкой.

Ингредиенты

куриные бедра (разрезанные пополам)
3 шт.
копченая утиная грудка (нарезанной ломтиками)
150 г
лук (тонко нарезанный)
2 шт.
чеснок (измельченный)
3 зубчика
лавровый лист
4 шт.
базилик
3-4 веточки
крупные грибы
2 шт.
чабрец
4-5 веточек
лимон
4 ломтика
перец капия (нарезанный крупными полосками)
1 шт.
оливковое масло
8 ст. л.
соль
перец
мускатный орех
вода или овощной или куриный бульон
500 мл
Приготовление

  1. Обжарьте лук с чесноком в течение 5-8 мин, пока они не станут золотистыми и ароматными.

  2. Добавьте куриные окорочка шкуркой вниз, лавровый лист и тимьян.

  3. Готовьте, пока мясо не подрумянится с обеих сторон, это создаст глубокий вкус.

  4. Добавьте все остальные ингредиенты по очереди: грибы, копченую утку, перец, лимон, базилик, специи.

  5. Влейте бульон или воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 50 мин.

Альтернатива

Если хочется еще более насыщенного вкуса, запекайте блюдо в духовке при 180°C в течение 1 часа. Это сделает текстуру более нежной, а аромат — более глубоким.

Подача

Классический вариант — белый рис, ведь он идеально впитывает соус и не перебивает вкус основного блюда. Но также подойдут картофельное пюре, кус-кус и свежий хлеб с хрустящей корочкой.

Этот рецепт — идеальный пример современной кухни, все просто, но с характером. Он не требует сложных техник приготовления, но дарит ощущение, будто вы только что вернулись с ужина в хорошем ресторане.

