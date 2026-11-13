Курица с имбирным элем: рецепт любимого блюда усатого красавчика из сериала "Друзья" Тома Селлека

Курица с имбирным соусом / © Credits

Реклама

Запеченная курица — беспроигрышный вариант для семейного ужина. Однако даже привычное блюдо можно превратить в настоящий кулинарный хит, если знать несколько интересных хитростей. Своим рецептом такого ужина в своё время поделился звезда сериалов «Частный детектив Магнум» и «Друзья» Том Селлек об этом рассказало издание EatingWell. Этот рецепт даже вошёл в кулинарные сборники, в частности в «The All-American Cowboy Cookbook».

На первый взгляд, всё вполне традиционно: курица, грибы, лук, сливочное масло, вино и овощи. Однако настоящая изюминка кроется в соусе.

Реклама

Том Селлек / © Associated Press

Ингредиенты

куриная грудка на кости — 4 шт.

лук — 2–3 шт.

сливочное масло — ½ пачки

мука — ½ стакана

крупные шампиньоны — 8 шт.

апельсиновый сок — 1 стакан

десертное вино — 1 стакан

имбирный эль — ¼ стакана

лимон — ¼ шт.

сердцевины артишоков — 1 банка

соль

чёрный перец

Приготовление

Нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до золотистого цвета. Переложите на тарелку. Куриные грудки разрежьте пополам, приправьте солью и перцем, а затем слегка обваляйте в муке. На той же сковороде растопите еще сливочного масла и обжарьте курицу до румяной корочки. В жаропрочную кастрюлю с толстыми стенками выложите слоями лук, курицу и сырые нарезанные грибы. В отдельной миске смешайте апельсиновый сок, вино, эль и лимонный сок. Залейте этой смесью курицу и овощи. Накройте посуду крышкой и запекайте примерно 60 минут при температуре 175°C. Добавьте артишоки и готовьте ещё 30 мин.

В результате все ингредиенты смешаются в ароматный соус, который придаст курице сочность и насыщенный вкус. Сам актер советует подавать блюдо горячим, вместе с коричневым рисом.

Реклама

Рецепт Тома Селлека — прекрасный пример того, как один неожиданный ингредиент может преобразить привычное домашнее блюдо. Так что, если классическая запеченная курица уже немного надоела, самое время попробовать голливудский вариант.

Новости партнеров

Новости партнеров