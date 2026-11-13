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Курица с имбирным элем: рецепт любимого блюда усатого красавчика из сериала "Друзья" Тома Селлека
Казалось бы, что может быть необычного в обычной запеченной курице, однако у голливудского актёра Тома Селлека есть свой секрет приготовления этого блюда, и он точно удивит даже опытных кулинаров.
Запеченная курица — беспроигрышный вариант для семейного ужина. Однако даже привычное блюдо можно превратить в настоящий кулинарный хит, если знать несколько интересных хитростей. Своим рецептом такого ужина в своё время поделился звезда сериалов «Частный детектив Магнум» и «Друзья» Том Селлек об этом рассказало издание EatingWell. Этот рецепт даже вошёл в кулинарные сборники, в частности в «The All-American Cowboy Cookbook».
На первый взгляд, всё вполне традиционно: курица, грибы, лук, сливочное масло, вино и овощи. Однако настоящая изюминка кроется в соусе.
Ингредиенты
куриная грудка на кости — 4 шт.
лук — 2–3 шт.
сливочное масло — ½ пачки
мука — ½ стакана
крупные шампиньоны — 8 шт.
апельсиновый сок — 1 стакан
десертное вино — 1 стакан
имбирный эль — ¼ стакана
лимон — ¼ шт.
сердцевины артишоков — 1 банка
соль
чёрный перец
Приготовление
Нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до золотистого цвета.
Переложите на тарелку.
Куриные грудки разрежьте пополам, приправьте солью и перцем, а затем слегка обваляйте в муке.
На той же сковороде растопите еще сливочного масла и обжарьте курицу до румяной корочки.
В жаропрочную кастрюлю с толстыми стенками выложите слоями лук, курицу и сырые нарезанные грибы.
В отдельной миске смешайте апельсиновый сок, вино, эль и лимонный сок.
Залейте этой смесью курицу и овощи.
Накройте посуду крышкой и запекайте примерно 60 минут при температуре 175°C.
Добавьте артишоки и готовьте ещё 30 мин.
В результате все ингредиенты смешаются в ароматный соус, который придаст курице сочность и насыщенный вкус. Сам актер советует подавать блюдо горячим, вместе с коричневым рисом.
Рецепт Тома Селлека — прекрасный пример того, как один неожиданный ингредиент может преобразить привычное домашнее блюдо. Так что, если классическая запеченная курица уже немного надоела, самое время попробовать голливудский вариант.