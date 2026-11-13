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Дата публикации
Категория
Рецепты
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83
Время на прочтение
2 мин

Курица с имбирным элем: рецепт любимого блюда усатого красавчика из сериала "Друзья" Тома Селлека

Казалось бы, что может быть необычного в обычной запеченной курице, однако у голливудского актёра Тома Селлека есть свой секрет приготовления этого блюда, и он точно удивит даже опытных кулинаров.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Курица с имбирным соусом

Курица с имбирным соусом / © Credits

Запеченная курица — беспроигрышный вариант для семейного ужина. Однако даже привычное блюдо можно превратить в настоящий кулинарный хит, если знать несколько интересных хитростей. Своим рецептом такого ужина в своё время поделился звезда сериалов «Частный детектив Магнум» и «Друзья» Том Селлек об этом рассказало издание EatingWell. Этот рецепт даже вошёл в кулинарные сборники, в частности в «The All-American Cowboy Cookbook».

На первый взгляд, всё вполне традиционно: курица, грибы, лук, сливочное масло, вино и овощи. Однако настоящая изюминка кроется в соусе.

Том Селлек / © Associated Press

Том Селлек / © Associated Press

Ингредиенты

  • куриная грудка на кости — 4 шт.

  • лук — 2–3 шт.

  • сливочное масло — ½ пачки

  • мука — ½ стакана

  • крупные шампиньоны — 8 шт.

  • апельсиновый сок — 1 стакан

  • десертное вино — 1 стакан

  • имбирный эль — ¼ стакана

  • лимон — ¼ шт.

  • сердцевины артишоков — 1 банка

  • соль

  • чёрный перец

Приготовление

  1. Нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до золотистого цвета.

  2. Переложите на тарелку.

  3. Куриные грудки разрежьте пополам, приправьте солью и перцем, а затем слегка обваляйте в муке.

  4. На той же сковороде растопите еще сливочного масла и обжарьте курицу до румяной корочки.

  5. В жаропрочную кастрюлю с толстыми стенками выложите слоями лук, курицу и сырые нарезанные грибы.

  6. В отдельной миске смешайте апельсиновый сок, вино, эль и лимонный сок.

  7. Залейте этой смесью курицу и овощи.

  8. Накройте посуду крышкой и запекайте примерно 60 минут при температуре 175°C.

  9. Добавьте артишоки и готовьте ещё 30 мин.

В результате все ингредиенты смешаются в ароматный соус, который придаст курице сочность и насыщенный вкус. Сам актер советует подавать блюдо горячим, вместе с коричневым рисом.

Рецепт Тома Селлека — прекрасный пример того, как один неожиданный ингредиент может преобразить привычное домашнее блюдо. Так что, если классическая запеченная курица уже немного надоела, самое время попробовать голливудский вариант.

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