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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
56
Время на прочтение
2 мин

Курица с клецками: осенний рецепт от Долли Партон

Звезда кантри знала не только сценические секреты, но и рецепт по-настоящему уютного домашнего ужина. Курица с нежными клецками — блюдо, которое хочется готовить, когда за окном становится холоднее.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
241 ккал
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Курица с клецками

Курица с клецками / © Associated Press

Осень — лучшее время для рецептов, которые не только согревают тело, но и создают особое настроение. Долли Партон, легендарная певица, актриса и активистка, оказывается, прекрасно чувствовала себя и на кухне. Ее рецепт курицы с клецками, о котором она рассказала в своем Instagram еще в 2018 году, стал настоящей классикой американской домашней кухни.

А хорошая новость заключается в том, что приготовить это блюдо гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Ингредиенты

лук
1 шт.
измельчённые листья сельдерея
¼ стакана
пшеничная мука
2 стакана
сода
0,5 ч. л.
растительный жир
3 ст. л.
молоко
¾ стакана
курица примерно
1,4 кг
соль
чёрный перец

Приготовление

  1. Сначала курицу отваривают в подсоленной воде.

  2. Добавляют целую луковицу и листья сельдерея и оставляют вариться на медленном огне, пока мясо не станет настолько нежным, что буквально будет отходить от костей.

  3. После этого овощи вынимают, а курицу достают из бульона и оставляют остыть.

  4. Когда она достаточно остынет, мясо отделяют от костей.

  5. Пока курица остывает, пора заняться галушками: муку смешивают с солью и содой, добавляют жир и перетирают руками или специальным кулинарным ножом до крошащейся текстуры.

  6. Затем вливают молоко и замешивают мягкое тесто.

  7. Его нужно немного вымесить на присыпанной мукой поверхности, раскатать примерно до толщины 1–1,5 см и нарезать небольшими квадратиками.

  8. Бульон снова доводят до кипения и осторожно опускают в него галушки.

  9. Варят на слабом огне около 10 минут, после чего возвращают в кастрюлю куриное мясо и прогревают всё вместе.

В результате получается простое, сытное и по-настоящему домашнее блюдо. К тому же оно богато белком, поэтому прекрасно подходит для сытного осеннего ужина. У Долли Партон даже есть и готовая замороженная версия этого блюда, которую можно найти в некоторых американских магазинах. Но домашний вариант имеет очевидное преимущество: ведь вы сами контролируете количество соли, а свежий лук, сельдерей и насыщенный бульон создают тот аромат, которого сложно добиться в готовом блюде.

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