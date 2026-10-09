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Курица с клецками: осенний рецепт от Долли Партон
Звезда кантри знала не только сценические секреты, но и рецепт по-настоящему уютного домашнего ужина. Курица с нежными клецками — блюдо, которое хочется готовить, когда за окном становится холоднее.
Осень — лучшее время для рецептов, которые не только согревают тело, но и создают особое настроение. Долли Партон, легендарная певица, актриса и активистка, оказывается, прекрасно чувствовала себя и на кухне. Ее рецепт курицы с клецками, о котором она рассказала в своем Instagram еще в 2018 году, стал настоящей классикой американской домашней кухни.
А хорошая новость заключается в том, что приготовить это блюдо гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.
Ингредиенты
- лук
- 1 шт.
- измельчённые листья сельдерея
- ¼ стакана
- пшеничная мука
- 2 стакана
- сода
- 0,5 ч. л.
- растительный жир
- 3 ст. л.
- молоко
- ¾ стакана
- курица примерно
- 1,4 кг
- соль
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- чёрный перец
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Приготовление
Сначала курицу отваривают в подсоленной воде.
Добавляют целую луковицу и листья сельдерея и оставляют вариться на медленном огне, пока мясо не станет настолько нежным, что буквально будет отходить от костей.
После этого овощи вынимают, а курицу достают из бульона и оставляют остыть.
Когда она достаточно остынет, мясо отделяют от костей.
Пока курица остывает, пора заняться галушками: муку смешивают с солью и содой, добавляют жир и перетирают руками или специальным кулинарным ножом до крошащейся текстуры.
Затем вливают молоко и замешивают мягкое тесто.
Его нужно немного вымесить на присыпанной мукой поверхности, раскатать примерно до толщины 1–1,5 см и нарезать небольшими квадратиками.
Бульон снова доводят до кипения и осторожно опускают в него галушки.
Варят на слабом огне около 10 минут, после чего возвращают в кастрюлю куриное мясо и прогревают всё вместе.
В результате получается простое, сытное и по-настоящему домашнее блюдо. К тому же оно богато белком, поэтому прекрасно подходит для сытного осеннего ужина. У Долли Партон даже есть и готовая замороженная версия этого блюда, которую можно найти в некоторых американских магазинах. Но домашний вариант имеет очевидное преимущество: ведь вы сами контролируете количество соли, а свежий лук, сельдерей и насыщенный бульон создают тот аромат, которого сложно добиться в готовом блюде.